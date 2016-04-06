Mükemmel bir aile evi

Yazımızı tamamlamadan önce son olarak evin mimari açıdan en önemli ve değişik kısmına, yani oturma odasına giriyoruz. Asma katlı yapısı ve bilhassa da aydınlatma elemanlarına bakıldığında sanki başka bir gezegen ya da bir uzay gemisindeymişiz gibi hissediyoruz kendimizi. Yemek odasından ‘cosy’ koltuklara kadar herşeyin yer aldığı oda, beyazın hakim olduğu ana rengi sayesinde olduğundan daha da geniş gözüküyor. Parlak, metalik gri küpeşteler, uzay çağı hissini pekiştiren önemli detaylardan. Farklılığa ve sıradışılığa açık okuyucularımızın akıllarında bulundurması gereken bir yaşam alanı örneği.

Bu yazıyı beğendiyseniz ve çekirdek ailelerin oturabileceği tarzda evlere meraklı iseniz sizlerin kafanızdaki fikirlerinizi geliştirecek ve yeni ilham kaynakları yaratabilecek başka yazılarımız da mevcut. Örneğin daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Her ihtiyaca cevap veren şık bir aile evi’ başlığını taşıyan yazımız bu alandaki deneyimlerinizi arttırmaya yardımcı olabilir diye düşünüyoruz.