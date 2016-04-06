Mükemmel bir aile evi

Bugün size tanıtacağımız evin hem içinde hem de dışında yuvarlak hatları bolca göreceksiniz. Brezilyalı bir mimar olan Aquiles Nicolas Kilaris, bu evi tasarlarken nehirlerden, denizlerden, kısacası dalgalardan, dah doğru bir ifadeyleonların yuvarlak hatlarından ilham aldı. Refugio da Mata adı verilen bu ev yuvarlak hatların düz çizgilerle harmanlandığı, felsefesi olan bir proje. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan evi yakından incelemeye koyulalım.
Yumuşak, akışkan yuvarlak dalgalar halinde tasarlanmış olan dış cepheyi görüyorsunuz. Görsel bir senfoni yaratan dış cephenin şık, geometrik ve estetik görünümü, ön bahçenin peyzajına gösterilen özenle tamamlanmış. Spot ışıklar aydınlatmanın da emin ellerde olduğunun bir kanıtı gibi duruyor. Yumuşacık renkler, hatlar ve çizgilerle oluşturulmuş dış cephe ihtişamın sadelikle de bir arada bulunabileceği konusunda bizi ikna ediyor. Henüz içeri girmeden huzur, rahatlık ve samimiyeti hissediyoruz.
‘Elegan sadelik’… Herhalde bu evi anlatmak için kullanmamız gereken betimleme bu olsa gerek. Beyaz, açık kahverengi ve bej bu evvin alamet -i farikası gibi. Zemin döşemesinde yansıyan spot ışıklar, evin giriş kısmındaki bu köşeye tatlı, aydınlık ve parlak bir hava katıyor. Sol duvarda kullanılanılan koyu Burgund kırmızısı, başarılı bir kontrast uygulamsına işaret eder nitelikte. Tabanda kullanılmış olan yön işareti ise mimarın denizle ve yolculukla olan ünsiyetini evin daha girişine damgalar gibi.
Çalışma odasındaki sürprizin ne olduğu dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmayacaktır. Evet, evin genelinin aksine çalışma odasında keskin, düz, geometrik çizgiler hakim. Beyazdan siyaha, bordodan kahverengiye kadar birçok rengin kullanıldığı çalışma odasında yine de minimalizmin egemenliği görülmekte ve belirgin bir fonksiyonellik vaad etmekte. Tüm cepheyi kaplayan pencereler ise doğal ışık açısıdan zengin bir çalışma odası gördüğümüzü bize resmediyor.
Banyoda yuvarlak hatlara rastlamak bu ev için elbette sürpriz değil ancak bu kez egzotik bir hava da sezinliyoruz. Adeta minik bir küvet gibi duran lavabonun yanındaki çiçekler bu durumun bir ispatı gibi. İki adet ayna mekanın aydınlığını ve genişilik hissini arttırmak için birebir diyebiliriz.
Yazımızı tamamlamadan önce son olarak evin mimari açıdan en önemli ve değişik kısmına, yani oturma odasına giriyoruz. Asma katlı yapısı ve bilhassa da aydınlatma elemanlarına bakıldığında sanki başka bir gezegen ya da bir uzay gemisindeymişiz gibi hissediyoruz kendimizi. Yemek odasından ‘cosy’ koltuklara kadar herşeyin yer aldığı oda, beyazın hakim olduğu ana rengi sayesinde olduğundan daha da geniş gözüküyor. Parlak, metalik gri küpeşteler, uzay çağı hissini pekiştiren önemli detaylardan. Farklılığa ve sıradışılığa açık okuyucularımızın akıllarında bulundurması gereken bir yaşam alanı örneği.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve çekirdek ailelerin oturabileceği tarzda evlere meraklı iseniz sizlerin kafanızdaki fikirlerinizi geliştirecek ve yeni ilham kaynakları yaratabilecek başka yazılarımız da mevcut. Örneğin daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Her ihtiyaca cevap veren şık bir aile evi’ başlığını taşıyan yazımız bu alandaki deneyimlerinizi arttırmaya yardımcı olabilir diye düşünüyoruz.