Renkli ve sevimli ev dekoru objeleri

Evlerimize karakter kazandıran, zevklerimizdeki farklılıkları ve incelikleri vurgulayan, mekanı kişisel ve keyifli bir hale getiren unsurlar ev dekoru objeleri ve aksesuarlardır. Birçok insan ile aynı ya da benzer mobilyalara sahip olabiliriz ancak mekanlarımızı mobilya teşhir alanları gibi görünmekten çıkarıp bize ait, bizim zevklerimizi yansıtan, kişisel ve biricik hale getirmenin yolu onları uygun aksesuarlarla donatmaktan geçiyor. İster seyahatlerimiz sırasında yurt içinden ve yurt içinden topladığımız, bizlere gezi hatıralarımızı anımsatan dekoratif parçalar olsun ister mağazalardan ve alışveriş merkezlerinden bulduğumuz, beğenilerimize ve evimizin genel dekoruna uygun objeler, bu çeşit çeşit dekoratif eşyalar evlerimize renk ve neşe katıyor.
Bu yazımızda birçok farklı ülkeden birçok iç mimarın elinden çıkma renkli ve sevimli ev dekoru objelerini ve çeşitli aksesuarları sizler için derledik. Umarız fotoğraflar içinde siz de ilham veren bir çalışma bulabilirsiniz.
Hoşunuza giden bir sürü baskı resmi ve posteri topladınız ve şimdi hangisini nereye asacağınız bilemiyor musunuz? Ya da resim ve posterleriniz sayıca fazla ancak duvarlarınızda her birini tek tek sergileyecek kadar yeriniz mi yok? O halde, neden hepsini bir araya asmıyorsunuz? Mekana sevimli bir hal, hoş bir karakter kazandıran çerçeve kümelerini bir süredir yabancı dekorasyon dergilerinde ve web sayfalarında görüyorduk. Benzer bir çalışma yapmamak için ise hiçbir nedenimiz yok.
Pofidik minderli hayvan figürlü sevimli tabure, kırmızı lambader, sarı bir sandalye, yeşil döşemeli koltuk üzerinde rengarenk minderler, el örgüsü bir kilim ve elbette en dikkat çekici detay, çeşitli yeşil tonlarına sahip yaprak çizimlerinin olduğu bir duvar kağıdı. Her biri birbirinden güzel, iç açıcı, DIY (Do-It-Yourself) projeleri için uygun olan bu iç tasarım çalışması birçok fikri barındırıyor. Örneğin tabure için tüylü kumaştan minder kolaylıkla, elde dahi dikilebilir. Sıradan bir ahşap sandalyeyi yağlı boya ile istediğimiz renge çevirebiliriz. El örgüsü kilim ve paspaslar zaten geleneğiniz, tek yapmamız gereken alışılagelmiş modellerin ve renk skalalarının biraz dışına çıkmak. Duvarı ya da düz renkli duvar kağıdını kendimiz istediğimiz şekilde boyayabilir. Seçin, beğenin, uygulayın.
Farklı renklere sahip döşemeli İskandinav sandalyeler, inek postundan halı, renkli ve geometrik desenli kırlentler, kilimden bozma büyük yer minderi, şeffaf
ghost sandalye ve iki eski ahşap valizin üst üste konulması ile oluşturulmuş bir yan sehpa. Birçok farklı tasarım prensibine özgü mobilya ve dekoratif aksesuar barındıran bu oda bu farklılıkların birleşmesiyle şahane bir eklektik dekorasyon örneği oluşturmuş. Tek başına sıradan görünebilecek parçalar ustaca bir araya getirilince ortaya renkli ve sevimli bir oturma odası çıkmış.
Bu muhteşem odanın tasarımı bir İtalyan firması olan Interno78'e ait. El boyaması duvarlar, yöresel desenlere sahip döşemelikler, deri koltuk ve kırlentler, leopar desenli aydınlatma ve minder, Kolonyal mobilya parçaları ile kıpkırmızı bir oturma odası. Duvardaki dev fil figürü oldukça çarpıcı. Afrika çöllerinden fırlamış gibi görünen detaylarla, etnik ve cesur renk skalasına sahip harika bir oturma odası.
Arada internette görüyorsunuzdur belki. Birçok tasarımcı ev kedileri için mobilyalar tasarlayıp imal ediyor. Kimi duvarlarda kediler için yürüyüş yolları kimi sıra dışı kedi yatakları tasarlıyor. Birbirinden şık ve enteresan kedili ve kedi için tasarımları homify sayfalarında görmek de mümkün. Fotoğraftaki bu örnek ise son birkaç yıldır çeşitli versiyonlarını gördüğümüz ağaç şeklindeki kitaplık modellerinden biri. Hem kitaplık hem ev dekor objelerinin sergilenebileceği çeşitli büyüklükte raflar olarak tasarlanmış ağaç, aynı zamanda kediler için de bir eğlence ve yürüyüş platformu olmuş.
(Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri yazımızda bu ürün de dahil olmak üzere, değişik modellere sahip birbirinden güzel birçok ürün çeşidini görebilirsiniz.)
Üstte, rengarenk bir oturma odasının ve kırmızı tonlarında bir oturma odasının dekorasyonunu inceledik. Bu sefer ise karşımızda soğuk ve dingin mavi tonlarına sahip bir oturma odası bulunmakta. Çok açık bir mavi tonuna boyanmış duvarlar, mora çalan bir kanepe döşemesi ve mor, mavi, yeşil desenlere sahip kırlentler, açık mavi kitaplık ve çeşitli renklerden oluşan bir yüzeye sahip sehpa ile bu oturma odası tüm bu mavilere rağmen soğuk olmaya çok uzak. Temiz ve ferah bir görüntü veren oda, sehpanın tablası ve kırlent desenlerindeki açık renkli kısımlar, çiçekli resim çerçevesi gibi sıcak renkli küçük detaylarla neşeli bir hava kazanmış. Tavşan figürlü abajur da sevimliliğiyle dikkat çekiyor.
Ev dekorunda kullanılan en sevimli detaylardan biri de
fairy lights denen, bir şerit üzerindeki minik ışıklar. Eskiden yalnızca yılbaşı ağacı süslemek için kullandığımız bu ışıklar artık yılın tüm zamanı kullanılan bir ev dekoru objesi haline geldi. Kimi beyaz ışık kimiyse renkli ışıklar veren, ampulleri bin bir çeşit farklı şekillere sahip bu sevimli ışıkları arzu ederseniz gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Bu şerit lambaların bazı modelleri güneş enerjili oluyor. Eğer iyi ışık alan bir pencereniz varsa ve bu sevimli aydınlatma elemanlarını bu pencereye yakın bir yerde kullanacaksanız, ki çoğunun kablosu uzundur, bu nedenle pencerenin en dibinde olması gerekmez, güneş enerjili modelleri de tercih edebilirsiniz.
Evet, fotoğrafta görmüş olduğunuz tel sepet aslında çiftliklerde yumurta toplarken kullanılan bir sepet türü. Türkiye'de görmeye pek alışık olmadığımız bu sepetler eskiden Avrupa'da ve Amerika'da yumurta toplamak için kullanılırmış. Sepetin yapımında kullanılan malzemenin adı ise Türkiye'de bile kümes teli olarak geçiyor çnkü adından da belli olacağı üzere bu tel kümes yapımında kullanılıyor. Son yıllarda ise bu tellerden yapılan ve kümesten yumurta toplamaya yarayan bu ve benzeri sepetleri ev dekorasyonunda sıklıkla görmeye başladık. Evlerimizin mutfaklarındaki ve hatta salonlarındaki yerlerini alan yumurta sepetleri bazen fotoğraftaki örnekte gördüğümüz üzere dergilik olarak kullanılıyor, bazense koltuklarda kullandığımız diz battaniyelerini dekoratif olarak depolamak için. içine örgü yünleri konarak da dekoratif olarak kullanıldığı dekorasyon dergilerinde görülebilir.
Ev dekorasyonuna renk ve kelimenin tam anlamıyla ışıltı katmanın bir diğer yolu ise, fotoğrafta da bir örneğini gördüğümüz duvara asılan neon harfler. Pop-Art'ı eve taşımanın Andy Warhol ve Roy Lichtenstein replikaları asmaktan sonraki en popüler yollarından biri olan neon ışıklı harfler, evlere renk, ışık ve elbette neşe katıyor. Öte yandan, ışıklı olmayan, ekseriyetle metal görünümlü iri harfler de dekorasyondaki son trendlerden biri.
Evimizde renkli bir atmosfer yaratmanın yollarından biri de aynı zamanda işlevsel de olan parçalar kullanmak. Tıpkı bu fotoğraftaki örnekte Highlight Aydınlatma ürünü olan sarkıt aydınlatma elemanı ve takımı duvar apliği gibi. Gökkuşağı renklerine sahip bu aydınlatma elemanları hem işlevseller hem de modern ve renkli bir aksesuar görevi görüyorlar.