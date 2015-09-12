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Renkli ve sevimli ev dekoru objeleri

Özlem K. Özlem K.
Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio İskandinav Oturma Odası
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Evlerimize karakter kazandıran, zevklerimizdeki farklılıkları ve incelikleri vurgulayan, mekanı kişisel ve keyifli bir hale getiren unsurlar ev dekoru objeleri ve aksesuarlardır. Birçok insan ile aynı ya da benzer mobilyalara sahip olabiliriz ancak mekanlarımızı mobilya teşhir alanları gibi görünmekten çıkarıp bize ait, bizim zevklerimizi yansıtan, kişisel ve biricik hale getirmenin yolu onları uygun aksesuarlarla donatmaktan geçiyor. İster seyahatlerimiz sırasında yurt içinden ve yurt içinden topladığımız, bizlere gezi hatıralarımızı anımsatan dekoratif parçalar olsun ister mağazalardan ve alışveriş merkezlerinden bulduğumuz, beğenilerimize ve evimizin genel dekoruna uygun objeler, bu çeşit çeşit dekoratif eşyalar evlerimize renk ve neşe katıyor. 

Bu yazımızda birçok farklı ülkeden birçok iç mimarın  elinden çıkma renkli ve sevimli ev dekoru objelerini ve çeşitli aksesuarları sizler için derledik. Umarız fotoğraflar içinde siz de ilham veren bir çalışma bulabilirsiniz.

Çerçeveli resimler ve posterler kümesi

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Akdeniz Oturma Odası
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Hoşunuza giden bir sürü baskı resmi ve posteri topladınız ve şimdi hangisini nereye asacağınız bilemiyor musunuz? Ya da resim ve posterleriniz sayıca fazla ancak duvarlarınızda her birini tek tek sergileyecek kadar yeriniz mi yok? O halde, neden hepsini bir araya asmıyorsunuz? Mekana sevimli bir hal, hoş bir karakter kazandıran çerçeve kümelerini bir süredir yabancı dekorasyon dergilerinde ve web sayfalarında görüyorduk. Benzer bir çalışma yapmamak için ise hiçbir nedenimiz yok. 

Rengarenk bir atmosfer

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio İskandinav Oturma Odası
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

Pofidik minderli hayvan figürlü sevimli tabure, kırmızı lambader, sarı bir sandalye, yeşil döşemeli koltuk üzerinde rengarenk minderler, el örgüsü bir kilim ve elbette en dikkat çekici detay, çeşitli yeşil tonlarına sahip yaprak çizimlerinin olduğu bir duvar kağıdı. Her biri birbirinden güzel, iç açıcı, DIY (Do-It-Yourself) projeleri için uygun olan bu iç tasarım çalışması birçok fikri barındırıyor. Örneğin tabure için tüylü kumaştan minder kolaylıkla, elde dahi dikilebilir. Sıradan bir ahşap sandalyeyi yağlı boya ile istediğimiz renge çevirebiliriz. El örgüsü kilim ve paspaslar zaten geleneğiniz, tek yapmamız gereken alışılagelmiş modellerin ve renk skalalarının biraz dışına çıkmak. Duvarı ya da düz renkli duvar kağıdını kendimiz istediğimiz şekilde boyayabilir. Seçin, beğenin, uygulayın.

Eklektik bir oturma odası

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion İskandinav Oturma Odası
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Farklı renklere sahip döşemeli İskandinav sandalyeler, inek postundan halı, renkli ve geometrik desenli kırlentler, kilimden bozma büyük yer minderi, şeffaf ghost sandalye ve iki eski ahşap valizin üst üste konulması ile oluşturulmuş bir yan sehpa. Birçok farklı tasarım prensibine özgü mobilya ve dekoratif aksesuar barındıran bu oda bu farklılıkların birleşmesiyle şahane bir eklektik dekorasyon örneği oluşturmuş. Tek başına sıradan görünebilecek parçalar ustaca bir araya getirilince ortaya renkli ve sevimli bir oturma odası çıkmış.

Etnik detaylarla renkli odalar

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Bu muhteşem odanın tasarımı bir İtalyan firması olan Interno78'e ait. El boyaması duvarlar, yöresel desenlere sahip döşemelikler, deri koltuk ve kırlentler, leopar desenli aydınlatma ve minder, Kolonyal mobilya parçaları ile kıpkırmızı bir oturma odası. Duvardaki dev fil figürü oldukça çarpıcı. Afrika çöllerinden fırlamış gibi görünen detaylarla, etnik ve cesur renk skalasına sahip harika bir oturma odası.

Hem kitaplık hem kedi gezi yolu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Arada internette görüyorsunuzdur belki. Birçok tasarımcı ev kedileri için mobilyalar tasarlayıp imal ediyor. Kimi duvarlarda kediler için yürüyüş yolları kimi sıra dışı kedi yatakları tasarlıyor. Birbirinden şık ve enteresan kedili ve kedi için tasarımları homify sayfalarında görmek de mümkün. Fotoğraftaki bu örnek ise son birkaç yıldır çeşitli versiyonlarını gördüğümüz ağaç şeklindeki kitaplık modellerinden biri. Hem kitaplık hem ev dekor objelerinin sergilenebileceği çeşitli büyüklükte raflar olarak tasarlanmış ağaç, aynı zamanda kediler için de bir eğlence ve yürüyüş platformu olmuş.

(Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri yazımızda bu ürün de dahil olmak üzere, değişik modellere sahip birbirinden güzel birçok ürün çeşidini görebilirsiniz.)

Mavi tonlarında eşyalar ile dekor

Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors Eklektik Oturma Odası
Crow&#39;s Nest Interiors

Living Room, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

Üstte, rengarenk bir oturma odasının ve kırmızı tonlarında bir oturma odasının dekorasyonunu inceledik. Bu sefer ise karşımızda soğuk ve dingin mavi tonlarına sahip bir oturma odası bulunmakta. Çok açık bir mavi tonuna boyanmış duvarlar, mora çalan bir kanepe döşemesi ve mor, mavi, yeşil desenlere sahip kırlentler, açık mavi kitaplık ve çeşitli renklerden oluşan bir yüzeye sahip sehpa ile bu oturma odası tüm bu mavilere rağmen soğuk olmaya çok uzak. Temiz ve ferah bir görüntü veren oda, sehpanın tablası ve kırlent desenlerindeki açık renkli kısımlar, çiçekli resim çerçevesi gibi sıcak renkli küçük detaylarla neşeli bir hava kazanmış. Tavşan figürlü abajur da sevimliliğiyle dikkat çekiyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Küçük süsleme ışıkları

Living room homify Endüstriyel Oturma Odası
homify

Living room

homify
homify
homify

Ev dekorunda kullanılan en sevimli detaylardan biri de fairy lights denen, bir şerit üzerindeki minik ışıklar. Eskiden yalnızca yılbaşı ağacı süslemek için kullandığımız bu ışıklar artık yılın tüm zamanı kullanılan bir ev dekoru objesi haline geldi. Kimi beyaz ışık kimiyse renkli ışıklar veren, ampulleri bin bir çeşit farklı şekillere sahip bu sevimli ışıkları arzu ederseniz gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Bu şerit lambaların bazı modelleri güneş enerjili oluyor. Eğer iyi ışık alan bir pencereniz varsa ve bu sevimli aydınlatma elemanlarını bu pencereye yakın bir yerde kullanacaksanız, ki çoğunun kablosu uzundur, bu nedenle pencerenin en dibinde olması gerekmez, güneş enerjili modelleri de tercih edebilirsiniz.

Yumurta sepetinden dergilik

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evet, fotoğrafta görmüş olduğunuz tel sepet aslında çiftliklerde yumurta toplarken kullanılan bir sepet türü. Türkiye'de görmeye pek alışık olmadığımız bu sepetler eskiden Avrupa'da ve Amerika'da yumurta toplamak için kullanılırmış. Sepetin yapımında kullanılan malzemenin adı ise Türkiye'de bile kümes teli olarak geçiyor çnkü adından da belli olacağı üzere bu tel kümes yapımında kullanılıyor. Son yıllarda ise bu tellerden yapılan ve kümesten yumurta toplamaya yarayan bu ve benzeri sepetleri ev dekorasyonunda sıklıkla görmeye başladık. Evlerimizin mutfaklarındaki ve hatta salonlarındaki yerlerini alan yumurta sepetleri bazen fotoğraftaki örnekte gördüğümüz üzere dergilik olarak kullanılıyor, bazense koltuklarda kullandığımız diz battaniyelerini dekoratif olarak depolamak için. içine örgü yünleri konarak da dekoratif olarak kullanıldığı dekorasyon dergilerinde görülebilir.

Neon harfler

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Endüstriyel Oturma Odası
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Ev dekorasyonuna renk ve kelimenin tam anlamıyla ışıltı katmanın bir diğer yolu ise, fotoğrafta da bir örneğini gördüğümüz duvara asılan neon harfler. Pop-Art'ı eve taşımanın Andy Warhol ve Roy Lichtenstein replikaları asmaktan sonraki en popüler yollarından biri olan neon ışıklı harfler, evlere renk, ışık ve elbette neşe katıyor. Öte yandan, ışıklı olmayan, ekseriyetle metal görünümlü iri harfler de dekorasyondaki son trendlerden biri. 

Gökkuşağı gibi renkli aydınlatma elemanları

AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

AXOLIGHT

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Evimizde renkli bir atmosfer yaratmanın yollarından biri de aynı zamanda işlevsel de olan parçalar kullanmak. Tıpkı bu fotoğraftaki örnekte Highlight Aydınlatma ürünü olan sarkıt aydınlatma elemanı ve takımı duvar apliği gibi. Gökkuşağı renklerine sahip bu aydınlatma elemanları hem işlevseller hem de modern ve renkli bir aksesuar görevi görüyorlar.

Gözlere ziyafet 13 yemek odası modeli
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