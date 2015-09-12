Renkli ve sevimli ev dekoru objeleri

Evlerimize karakter kazandıran, zevklerimizdeki farklılıkları ve incelikleri vurgulayan, mekanı kişisel ve keyifli bir hale getiren unsurlar ev dekoru objeleri ve aksesuarlardır. Birçok insan ile aynı ya da benzer mobilyalara sahip olabiliriz ancak mekanlarımızı mobilya teşhir alanları gibi görünmekten çıkarıp bize ait, bizim zevklerimizi yansıtan, kişisel ve biricik hale getirmenin yolu onları uygun aksesuarlarla donatmaktan geçiyor. İster seyahatlerimiz sırasında yurt içinden ve yurt içinden topladığımız, bizlere gezi hatıralarımızı anımsatan dekoratif parçalar olsun ister mağazalardan ve alışveriş merkezlerinden bulduğumuz, beğenilerimize ve evimizin genel dekoruna uygun objeler, bu çeşit çeşit dekoratif eşyalar evlerimize renk ve neşe katıyor.

Bu yazımızda birçok farklı ülkeden birçok iç mimarın elinden çıkma renkli ve sevimli ev dekoru objelerini ve çeşitli aksesuarları sizler için derledik. Umarız fotoğraflar içinde siz de ilham veren bir çalışma bulabilirsiniz.