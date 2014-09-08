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Klasik ve lüks banyolar

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Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Banyo
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Dergilerde ve mobilya mağazalarında görmekten bıktığımız birörnek modern banyolardan sıkıldıysanız, tekdüzelikten kurtulup farklı banyo alternatiflerine ve belki de geçmişe bakmanın zamanı gelmiş demektir. Öyle ki, beyaz ve kromun banyolardaki egemenliği artık tamamıyla sıkıcı ve ruhsuz bir hale bürünmeye başladı.

İnce işçilik ve süslemenin ön plana çıktığı bu tasarım anlayışı 1900'lı yılların başlarından itibaren popülaritesini yitirmeye başladı. Neyse ki, halen bu mimari geleneği yaşatıp, klasikle lüksün buluşmasını bir alternatif olarak sunan tasarımcılar var. Biz de evsahiplerine ilham vermesi için bu ilginç banyo fikirlerinden bir derleme yaptık.

Göz alıcı duvarlar
Klasik ve lüks banyolar, tekdüze banyo fikirlerinden sıkılanlar için iyi bir alternatif olabilir. 

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