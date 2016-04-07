Küçük bir aile için rüya gibi bir ev

Ülkenin banliyö bölgelerinde yaşayan aileler için bir rüya olan bu ev örneği, aslında yazlık olarak tasarlanmış, uzun süre sonra kullanılmamasından kaynaklı eski bir eve dönüşmüş. Yeni sahipleri olan aile tarafından küçük bir ailenenin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yenilenmesi için tasarım stüdyosu Archıpelag tarafından muhteşem bir proje ile rüya gibi bir ev haline getirilmiş. Banliyönün göbeğinde yer alna, çim ve bahçe peyzajı ile refah bir ön bahçeye sahip olan bu ev doğayı yakından hissetmek isteyen aile için özel olarak tasarlanmış. Evin ana giriş kapısı bütçeye uygun olarak estetik bir giriş ve özel yeşil bitkilerden oluşturulmuş. Mimar ve uzmanlar tarafından modern bir yaklaşım ile evin hem modern olması hem de mimari açıdan bölgenin yıldızı olması sağlanmış. İçine girdiğinizde fonksiyonel bir alan ile karşılaşmakla birlikte zarif ve şık bir tasarım ile de karşılaşıyorsunuz.