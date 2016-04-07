Küçük bir aile için rüya gibi bir ev

Ülkenin banliyö bölgelerinde yaşayan aileler için bir rüya olan bu ev örneği, aslında yazlık olarak tasarlanmış, uzun süre sonra kullanılmamasından kaynaklı eski bir eve dönüşmüş. Yeni sahipleri olan aile tarafından küçük bir ailenenin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yenilenmesi için tasarım stüdyosu Archıpelag tarafından muhteşem bir proje ile rüya gibi bir ev haline getirilmiş. Banliyönün göbeğinde yer alna, çim ve bahçe peyzajı ile refah bir ön bahçeye sahip olan bu ev doğayı yakından hissetmek isteyen aile için özel olarak tasarlanmış. Evin ana giriş kapısı bütçeye uygun olarak estetik bir giriş ve özel yeşil bitkilerden oluşturulmuş. Mimar ve uzmanlar tarafından modern bir yaklaşım ile evin hem modern olması hem de mimari açıdan bölgenin yıldızı olması sağlanmış. İçine girdiğinizde fonksiyonel bir alan ile karşılaşmakla birlikte zarif ve şık bir tasarım ile de karşılaşıyorsunuz.
Evi incelemeye dış cephe ve ana girişten başlıyoruz. Şehir hayatının dışında kalan bir bölge de bulunan bu ev, şehir evlerinin hacim olarak 2 katına sahip olduğundan tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebileceğiniz odalara sahip olarak tasarlanmış. Apartmanlarda her zaman yer bulamadığınız yemek odası, çocuk odası, hobi odası gibi oda ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek kapasitedir. Soyunma odası ve terası ile apartman dairelerine nispet yaparcasına fazlalığa sahip olduğu için ayrıca avantajlı olmaktadır.
Yenilikler, evin sadece içi ile sınırlı kalmamış ve evin dışında da yenilikler yapılmış. Basit anlamda ancak modern bir ev ortaya çıkarmak için yapılan titiz çalışmalar sonucunda havuzu olan, yeşil alanı olan ve istediğinizde bahçe ve havuz başı keyfi yapabileceğiniz bir bahçe düzenlemesini yapılmış. sıra dışı fikirler ışığında yapılan bu ev yenileme projesi, moda fikirler ile birleştirilmiş, insanların konforlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi için titiz bir şekilde uygulanmış. Küçük bir aile için ideal bir yaşam alanı olsa da geniş aileler içinde rahat rahat yaşanabilecek bir proje olarak bulunduğu bölge de örnek ev olmuş.
Bu proje de şık beyaz tasarım ön plana çıkarılarak bahçe peyzajının daha görsel olması sağlanmış. Minimalist tarzda projelendirilerek bahçenin düzenlemesi yapılmış, yeşil alanlar ile beyaz zarif duvarlar görsel bir estetik alan oluşturmuş. Küçük bitkiler ve çimler ile birlikte garaj girişinin kenarları yeşil bitkiler ile süslenerek bahçenin peyzajının eksiksiz olması sağlanmış.
Bu güzel evin içine girdiğinizde bahçe güneşini evin salonunda da alabilmeniz için geniş cam duvarlar yapılmış ve salonun doğal olarak aydınlatılması sağlanmış. Cam duvarlar aynı zamanda salona estetik bir görünüm kazandırmış. Dekorasyon perdelerden başlayarak çok uyumlu bir şekilde yapıldığı için gözünüzü alamayacağınız kadar güzel ve şık bir salon ortaya çıkarılmış.
Mutfak hem renk seçimleri bakımından hem de görsellik açısından titiz bir şekilde dekore edilmiş. aynı zamanda güneşi daha fazla görmesi açısından açık bir arka plan bırakılarak cam kapı ile bu alan şık bir şekilde dekore edilmiş. Zemin tamamen doğal ahşap parke ile kaplanarak mutfağın ışıl ışıl olması sağlanmış. Özel raflar yerleştirilmiş ve mutfakta estetik ve zarif muhafaza alanları oluşturularak mutfağın küçük olan hacmi gözden kaçırılmış.
Tasarım yapılırken yaz aylarında ailenin tatilini geçireceği bir ev olarak da kullanılması için havuzlu ve yemek ızgarasının bulunduğu bir ev olarak yenilenen bu ev, dubleks teraslı evler gibi tasarlandığı için ailenin vazgeçilmez tatil mekanı olmuş. Geometrik tasarımı ile de örnek bir ev olduğu için hayranlık uyandırmdığı gibi insanları benzer yenileme faaliyetleri içerisine çekiyor.