Şık ve zevkli bir yazlık

Bu gün benzersiz bir konut olan ve rustik bir tarzda dekore edilen bir yazlığı ziyaret ediyoruz. Çekici ve davetkar bir atmosfere sahip olan bu ev, şehir evlerine nazaran görenleri kendisine hayran bırakacak bir güzelliğe sahip. Doğal bir çevresi olan, neşeli bir atmosfer ile insanı mutlu eden bu yazlık Fabıo Madueno Mimarlık ofisi mimarları tarafından büyük bir uyum içerisinde dekore edilmiş. Profesyonel bir proje kapsamında muhteşem dekorasyonu ile bir rezidans havasına büründürülmüş. Dekorasyon içerisinde yapılan özel dokunuşlar ile yenilikçi, yaratıcı, ve modern bir ev olması sağlanırken bir taraftan da renkleri ile insanı ferahlatan ve içini açan bir zarafete sahip olmuş. Titizlik ile hazırlanan bir proje ile hayata geçirilmiş olan bu ev, yüksek yapısı, mimari çatısı ile Brezilya etkilerinden esinlenildiğini gösteriyor. Egzotik Bali mimarisinin de etkileri görülen bu yazlık içinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir dizayn yapılmış.
Bu ev sabah kalktığınızda kendinizi zinde hissetmenizi sağlarken, estetik güzelliği ile cennetten bir köşe izlenimi veriyor. Rustik ahşap tasarımı ile görsel açıdan muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu ev aynı zamanda deniz, doğa, ve ağaç olarak doğa ile iç içe olan bir yazlık olarak hayal edilenden öte bir tasarıma sahip. Keyifli bir havuz ve yeşil alana sahip olması ile istediğinizde havuz keyfi yapabilir istediğinizde ise bahçe keyfi yapabileceğiniz bir yazlık olarak mutlaka görmeniz gerekiyor.
Evin belirli bir bölümü cam cephe olarak tasarlanmış ve uygulanmış.Üst kata ek olarak yapılan bölmelerin cam duvarlar ile kaplanması ile yazlığın zarafetine zarafet katılmış. Ayrıca cam panellerin güneş ışığından daha fazla yararlanılması için ek bölmelere daha fazla yerleştirilerek hem doğal ışığın daha fazla oda içerisinde olması sağlanmış hem de evin dış cephe görselliği artırılmış.
Ahşap çatı ve ve balkondan oluşan dış oturum alanı aynı zamanda ahşap bir teras olarak tasarlanmış ve zarif bir şekilde uygulanmış. Doğal malzemelerin kullanıldığı teras alanı mavi noktaların estetik alanlar oluşturmasını sağlamış. Zemin döşemesi ahşap renginde tercih edildiği için renk uyumu ile görsel bir teras oluşturulmuş.
Evin içine girdiğinizde isiz zarafet ve şıklığı ile etkileyen giriş kısmı karşılıyor. Ev tasarımı ve kullanılan malzemeler ile maksimum güzelliğe sahip olarak dekore edilmiş olan bu ev, ayrıca rustik tasarımın sıcak ve samimi havasına da sahip. Enerji açısından sizi kendisine hayran bırakan ve sizi kendisine çeken bu ev, sahipleri tarafından özel olarak tasarlattırılmış.
Evin her bölümünde olduğu gibi dinlenme alanında da her detay özenle düşünülmüş ve uygulama esnasında titiz bir çalışma yapılarak dinlenme alanı muhteşem bir dekorasyon ile şık bir alan olarak dekore edilmiş. Ahşap merdiven ve ahşap pencere ile ahşap masanın uyumu her anlamda bir bütünlük oluşturmuş.
Evin mutfağı, rüya gibi bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Çarpıcı renklerin ve dokuların bir arada kullanıldığı bu mutfakta ne ararsanız var. Ahşabın estetiği,, renklerin uyumu, zarafet ve görselliğin hayran verici duruşu, cam pencereler ile doğa ile iç içe olması ile sahip olabileceğiniz en doğal mutfak olarak karşınızda duruyor.