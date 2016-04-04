Şık ve zevkli bir yazlık

Bu gün benzersiz bir konut olan ve rustik bir tarzda dekore edilen bir yazlığı ziyaret ediyoruz. Çekici ve davetkar bir atmosfere sahip olan bu ev, şehir evlerine nazaran görenleri kendisine hayran bırakacak bir güzelliğe sahip. Doğal bir çevresi olan, neşeli bir atmosfer ile insanı mutlu eden bu yazlık Fabıo Madueno Mimarlık ofisi mimarları tarafından büyük bir uyum içerisinde dekore edilmiş. Profesyonel bir proje kapsamında muhteşem dekorasyonu ile bir rezidans havasına büründürülmüş. Dekorasyon içerisinde yapılan özel dokunuşlar ile yenilikçi, yaratıcı, ve modern bir ev olması sağlanırken bir taraftan da renkleri ile insanı ferahlatan ve içini açan bir zarafete sahip olmuş. Titizlik ile hazırlanan bir proje ile hayata geçirilmiş olan bu ev, yüksek yapısı, mimari çatısı ile Brezilya etkilerinden esinlenildiğini gösteriyor. Egzotik Bali mimarisinin de etkileri görülen bu yazlık içinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir dizayn yapılmış.