Egzotik bir dekorasyon oluşturmak için nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonlarımızda kullandığımız stil ve temaların yanı sıra farklı bir ambiyans sağlayacak ögelere de yer veririz. Son dönemlerde özellikle ılıman iklime sahip şehirlerde popüler olan bir dekorasyon akımından bahsetmek istiyoruz. Özellikle Akdeniz, Asyatik, Tropikal gibi dekorasyon stillerini kullanıyorsanız ve canlı renkler, desenler, işlemeler, tüller ilginizi çekiyorsa siz de bir egzotik dekorasyon tutkunu olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı egzotik dekorasyonun sırlarına ayırıyoruz. Birbirinden canlı örnek tasarımlar ile sunacağımız dekorasyon önerileri odalarını egzotik birer mekana çevirecek.

Öncelikle egzotik dekorasyona sahip olmak için gerekli olan en temek özelliklerden kısaca bahsedelim;

* Uçuşan renkli kumaş ve tülleri evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. Kapıları çıkarıp, yerine organze kumaşlardan veya boncuklardan yapılmış uçuşan perdeler takabilirsiniz.

* Not kağıtları yerine ahşap panolar kullanabilirsiniz.

* Duvar dekorasyonu için Çin motifli ve desenli duvar kağıtları kullanabilirsiniz.

* Evinizde bambu ve orkide gibi egzotik bitkilere yer verin. Unutmayın, orkideyi fazla sulamamanız ama daima nemli tutmanız gerekiyor.

* Klasik aydınlatmalar yerine rengarenk kandiller, vitraylı lambalar ve fenerler kullanın. Kağıt görünümlü reçine fenerler, hem çok şık hem de yangın riskini en aza indiriyor.

* Hasır, rattan ve bambu gibi malzemelerden üretilmiş mobilya ve aksesuarları tercih edebilirsiniz ancak genellikle bahçede ya da yazlıklarda kullanılan bu mobilyaları nemden korumanız gerektiğini unutmayın.

* Koltuk ve kanepe yerine sedir ve puflara yer verebilirsiniz. Derin sedirlere rengarenk yastıklar yerleştirerek çok şık bir görüntü oluşturabilirsiniz.

* Baharat tonlarında yastıklar ve uçuşan kumaşlarla da egzotizm rüzgarları estirebilirsiniz. Bahçenizdeki hasır örgü hamaklar ve bambu rüzgar çanları da bu egzotik etkiye katkıda bulunacaktır.

* Asimetrik formlu bambu bir konsol ya da siyaha yakın koyulukta bir Çin dolabı, evinize güçlü bir egzotik hava katabilir ayrıca duvara asacağınız ahşap masklarla da bu etkiyi destekleyebilirsiniz.

* Banyonuzda mum ışığı, aromatik kokular, özel banyo köpükleri, masaj yağları ve yapay nilüferlerden yararlanabilirsiniz.

* Buddha heykeli ve mask gibi aksesuarları bol bol kullanabilirsiniz.

* Mutfağınızda ise toprak kaplar, sedefli kaşıklar ve bambu tepsilerden yararlanabilirsiniz.

Egzotik etkiye sahip tropikal stil dekorasyonlar için daha fazla örnek ve öneri bulmak isterseniz “Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.