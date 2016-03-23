Egzotik bir dekorasyon oluşturmak için nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonlarımızda kullandığımız stil ve temaların yanı sıra farklı bir ambiyans sağlayacak ögelere de yer veririz. Son dönemlerde özellikle ılıman iklime sahip şehirlerde popüler olan bir dekorasyon akımından bahsetmek istiyoruz. Özellikle Akdeniz, Asyatik, Tropikal gibi dekorasyon stillerini kullanıyorsanız ve canlı renkler, desenler, işlemeler, tüller ilginizi çekiyorsa siz de bir egzotik dekorasyon tutkunu olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı egzotik dekorasyonun sırlarına ayırıyoruz. Birbirinden canlı örnek tasarımlar ile sunacağımız dekorasyon önerileri odalarını egzotik birer mekana çevirecek.
Öncelikle egzotik dekorasyona sahip olmak için gerekli olan en temek özelliklerden kısaca bahsedelim;
* Uçuşan renkli kumaş ve tülleri evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. Kapıları çıkarıp, yerine organze kumaşlardan veya boncuklardan yapılmış uçuşan perdeler takabilirsiniz.
* Not kağıtları yerine ahşap panolar kullanabilirsiniz.
* Duvar dekorasyonu için Çin motifli ve desenli duvar kağıtları kullanabilirsiniz.
* Evinizde bambu ve orkide gibi egzotik bitkilere yer verin. Unutmayın, orkideyi fazla sulamamanız ama daima nemli tutmanız gerekiyor.
* Klasik aydınlatmalar yerine rengarenk kandiller, vitraylı lambalar ve fenerler kullanın. Kağıt görünümlü reçine fenerler, hem çok şık hem de yangın riskini en aza indiriyor.
* Hasır, rattan ve bambu gibi malzemelerden üretilmiş mobilya ve aksesuarları tercih edebilirsiniz ancak genellikle bahçede ya da yazlıklarda kullanılan bu mobilyaları nemden korumanız gerektiğini unutmayın.
* Koltuk ve kanepe yerine sedir ve puflara yer verebilirsiniz. Derin sedirlere rengarenk yastıklar yerleştirerek çok şık bir görüntü oluşturabilirsiniz.
* Baharat tonlarında yastıklar ve uçuşan kumaşlarla da egzotizm rüzgarları estirebilirsiniz. Bahçenizdeki hasır örgü hamaklar ve bambu rüzgar çanları da bu egzotik etkiye katkıda bulunacaktır.
* Asimetrik formlu bambu bir konsol ya da siyaha yakın koyulukta bir Çin dolabı, evinize güçlü bir egzotik hava katabilir ayrıca duvara asacağınız ahşap masklarla da bu etkiyi destekleyebilirsiniz.
* Banyonuzda mum ışığı, aromatik kokular, özel banyo köpükleri, masaj yağları ve yapay nilüferlerden yararlanabilirsiniz.
* Buddha heykeli ve mask gibi aksesuarları bol bol kullanabilirsiniz.
* Mutfağınızda ise toprak kaplar, sedefli kaşıklar ve bambu tepsilerden yararlanabilirsiniz.
Egzotik etkiye sahip tropikal stil dekorasyonlar için daha fazla örnek ve öneri bulmak isterseniz “Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Parlak ve sedefli görünüme sahip aksesuarlar egzotik hava oluşturmak için sık sık kullanılır. Özellikle doğal renk tonlarının kullanıldığı dekorasyonlara hem canlılık hem de farklılık kazandırmak için oldukça iyi bir yöntemdir. Dekorasyonlarınızda dikkat çeken, ışıltılı aksesuarlar kullanmayı seviyorsanız bundan faydalanabilirsiniz.
Egzotik hava oluşturmak için en uygun stiller tropikal, akdeniz ve asyatik stillerdir. Bu stillerin hepsinde de doğal görünümlü ve konforlu mobilyalar ön plandadır. Dolayısıyla evlerde egzotik bir hava yakalamanın yolu doğal ve sade mobilyaları konseptin özelliklerini taşıyacak aksesuarlarla birleştirmekten geçiyor diyebiliriz. Kullanacağınız sade mobilyaları bu örnek dekorasyonda olduğu gibi renkli tekstil ürünleri ve aksesuarlarla birleştirebilirsiniz. Hem renk dengesi olarak hem de stil olarak son derece uyumlu bir dekorasyon kazanabilirsiniz.
Eğer dekorasyonlarınızda egzotik bir ışıklandırma sağlamak istiyorsanız bildiğiniz sıradan lambaları unutun. Öncelikle ortaçağ kandili görünümlü asma avizeler, kağıt fenerler, renkli ve desenli mumlar aydınlatmada ilk tercihiniz olmalı. Dekorasyonunuzda ne kadar farklı kültürlere ait öge kullanırsanız o kadar egzotik bir hava yakalamış olursunuz. Bu dekorasyonda kullanılan ferforje aydınlatma ögeleri odanın havasını tamamen değiştirmiş. Ayrıca dekorasyona kilimler ve aksesuarlar ile de desteklenen güçlü bir tema hakim. Renklerin doğal canlılığı, desenlerin antik görünümü odayı adeta bir film sahnesine dönüştürmüş.
Dekorasyonda egzotik hava oluşturmanın en etkili yolu renkleri doğru kullanmaktan geçiyor. Egzotik havanın en çok yakışacağı dekorasyon stilleri genelde doğal renkleri kullanan stillerdir. Dekorasyonda doğal renk nedir diye merak ediyorsanız kendinizi bir kır bahçesinde hayal edin. Gökyüzünden toprağa, çiçeklerden ağaçlara etrafınızda görebildiğiniz bütün renkler doğal renk olarak sayılabilir. Ayrıca metalik, simli, parlak ve fosforlu renkler yerine daha mat, pastel ve sade tonların kullanıldığını düşünebilirsiniz. Bu örnek dekorasyonda en dikkat çeken detayın duvar dekorasyonu olduğunu söyleyebiliriz. İşlemeli, resimli duvarları, pufları ve şilteleri ile Hindistan esintileri bulabileceğiniz bu egzotik dizayn renkleri ve aksesuarları ile göz dolduruyor.
Egzotik hava denince akla ilk gelen şey çiçekler ya da çiçek desenleri olabilir. Bu nedenle evin her detayında çiçek desenlerine yer vermek de egzotik bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir. Örneğin duvar dekorasyonunda ya da kullanacağınız tekstil ürünlerinde çiçek desenlerine yer vererek harika bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. HannaHome Dekorasyon imzası taşıyan bu yatak odası renkleri, desenleri ve doğal aksesuarları ile aranılan havayı yaratmayı başarmış. Ayrıca kullanacağınız bitkilendirme ögeleri de bu etkiyi güçlendirecektir.
Duvar dekorasyonunun egzotik tema da önemli bir yeri vardır. Özellikle aksesuarda aşırıya kaçmayı sevmeyenler için egzotik hava kazanmanın en sade ve etkili yolu duvar dekorasyonudur. Duvarlarınızda kullanacağınız sıra dışı ve renkli desenler evin havasını değiştirebilir. Sade mobilyalar ve sıradan aksesuarlar bile seçmiş olsanız yalnızca duvar dekorasyonunuzla egzotik bir hava yaratabilirsiniz. Tıpkı bu örnek dekorasyonda olduğu gibi.
Eğer evinizde kalıcı değişiklikler yapmaktan yana değilseniz ve kalıcı olmayan oynamalarla dekorasyona egzotik bir hava katmayı planlıyorsanız tek alternatifiniz aksesuarlar gibi görünüyor. Renkli tüller, desenli kırlentler, bol bol egzotik bitki, bambu aksesuarlar, çiçekli perdeler, kağıt fenerler, masklar, heykel ya da biblolar ve bolca renkli aromatik mumlar ile dekorasyonunuza istediğiniz havayı kalıcı olmayan yollarla sağlayabilirsiniz. Üstelik çok daha kolay ve hesaplı olabilir.
Egzotik bir dekorasyonu çiçekli ve desenli olmayan, daha sade yollarla sağlamak istiyorsanız canlı renkleri bir arada kullanarak istediğiniz havayı yakalayabilirsiniz. Özellikle banyo dekorasyonu gibi çok fazla aksesuarın kullanılamayacağı dekorasyonlarda renkler en büyük yardımcınız olabilir. Gökkuşağının bütün renklerini çekinmeden kullanabileceğiniz bir banyo dekorasyonu hayal edebiliyor musunuz?