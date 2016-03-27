​Yeni ev sahipleri için doğrular ve yanlışlar

Ömrümüzün ciddi bir bölümü geçirdiğimiz yaşam alanlarımız olan evleri bazen değiştirmemiz gerekir. Kimi zaman taşınma amaçlı kimi zamansa sıfırdan bir daire satın alarak dekorasyonu yenileme ihtiyacı duyarız. Bununla birlikte yeni bir eve taşınmak aynı zamanda yepyeni bir başlangıç anlamı taşır. Yeni dairemizde dekorasyon kadar insan ilişkilerimiz de iyi olursa huzurlu ve keyifli bir yaşam alanı daha çabuk kurarız. Dolayısıyla bugünkü yazımızda hem dekorasyona dair hem de yeni bir ortama girdiğinizde kuracağımız insan ilişkileri özelinde bir doğru/yanlış listesi derledik. Şimdi sırayla inceleyelim.
Yeni bir eve taşındığınızda yahut ev satın aldığınızda orası artık yeni yaşam alanınız olduğundan keyifli vakit geçirebilmek önemli bir konu hale gelir. Bizim kültürümüzde ev alma komşu al diye söz vardır bu durumu iyi özetleyen. Çünkü ister yeni bir daireye taşınmak olsun ister yeni bir işe girmek, hangi ortama girerseniz girin öncelik insanlarla iyi ilişkiler kurmak olmalıdır. Özellikle günümüzde çok katlı apartman dairelerinde insanlar binada kimlerin oturduğunu dahi bilmez. Oysa bir ihtiyacınız olduğunda yahut sosyalleşmek için komşular iyi bir seçenektir. Bu konu çocuk sahibi olanlar için daha da önem arz eder. Çünkü yeni bir eve taşınmak çocuğunuzun psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Yeni ev ortamına alışabilmesi için bir an önce kendine yeni arkadaşlar edinmelidir. Bunun da en iyi yolu komşu çocuklarıyla kaynaştırmaktır. Komşular dışında da yeni yaşam alanınıza alışabilmek için orada güzel anılarınızın olması gerekir. Bunu sağlamak için sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza yemek davetleri verebilir, hatta beraber yemek pişirerek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Fotoğraftaki yemek odası Baker Mobilya tasarımıdır.
Bir eve taşındığınız zaman yerleştikten sonra ışıklandırma ekipmanı üzerinde çok kafa yorulan bir husus değildir, oysa mekan göre doğru yerleştirilen aydınlatma düzeni son derece önemlidir. Elbette büyük ve geniş pencereleriniz varsa önceliğiniz doğal gün ışığı olsun. Ancak eviniz yeterince aydınlanmıyorsa ve karanlık köşeler varsa aydınlatma işini ihmal etmeyin. Yeteri kadar aydınlatılmış bir ev olduğundan çok daha güzel ve ferah görünür, unutmayın. Işıklandırma düzeneği kurarken kriteriniz her bir köşeyi aydınlatmak kadar doğru ışık oyunlarıyla ortamı daha cazip ve estetik hale getirmek olmalıdır. Bu sayede dekorasyon tasarımı kuvvetlendirilmiş olur. Aydınlatmanın gücünü hiçbir zaman küçümsemeyin, nasıl ki doğru ışık oyunlarıyla bir mekan olduğundan daha parlak ve güzel görünebilirse ne kadar lüks döşenmiş olursa olsun yanlış ışıklandırma ile dekorasyon kasvetli ve basit durabilir. Dolayısıyla ışıklandırmada önemli olan husus kullanım alanlarına göre etki sağlamak olmalıdır. Yeni bir eve yerleştiğinizde eski evinize oranla daha geniş bir daireye geçtiyseniz ek lamba satın almanız gerekebilir. Herhangi bir aydınlatma ekipmanı satın aldığınız zaman ışığın rengi, yönü ve şiddeti gibi özelliklere dikkat edin. Örneğin salona koyacağınız bir lamba sarkıt, avize gibi genel aydınlatma türüyken, belli bir noktayı ışıklandıran elemanlar ise lokal aydınlatmalardır. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta yüksek tavandan sarkan 3 adet modern tasarımlı lambalar görüyoruz. Kafesi andıran şekliyle yumuşak tonlarda dekore edilmiş sofistike salonu estetik açıdan epey güçlendirmiş. Arka planda ise duvarda resimler ve o resimlere ışık tutan lokal aydınlatma örneği görmekteyiz.
Şimdi biraz da dekorasyon ile ilgili yapılan hataları değerlendirelim. Yeni bir ev yeni bir dekorasyon anlamına gelir aynı zamanda. Eski dairenizdeki eşyaları olduğu gibi taşırken bazen de yeni eşyalar satın alarak farklı bir dekorasyon uygulamayı amaçlarız. Her ne kadar doğru bir karar olsa da yeni tarzımızı oluştururken çok fazla riske girmemek gerekiyor. Çünkü ev dekore etmek veya eşyalar satın almak masraflı bir işlemdir. Üstelik yeni satın aldığınız mobilyaları sık sık değiştirmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla ev döşerken yine kendi zevkimize uygun bir çizgi oturtup çok fazla açılmamak daha doğru bir tercihtir. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğraf kolonyal stil oturma odası dekorasyonu için son derece iddialı ve çizgi dışı bir tasarım. Başarısız olduğu da kesinlikle söylenemez. Ancak salonunuzun duvarına devasa bir hayvan figürü çizdirmek epey riskli bir fikir. Eğer örnekteki gibi uygun eşyalar ve renk uyumu yakalayamazsınız oldukça sırıtabilir de. Dolayısıyla yapacağımız yenilikler yabancısı olduğumuz bir stil yerine yine bizi yansıtan bir çizgide olmalı.
Ev dekore ederken tarzınız ne olursa olsun kullanacağınız renkler büyük önem taşır. Renk kullanımı tercihlerinizde dekorasyon stilinizi göz önünde bulundurarak kararlar vermelisiniz. Stil ile birlikte renk tercihlerini belirleyen ikinci unsur mekanın genişliğidir. Örneğin eviniz genişse çok fazla renk kullanmak bir seçenekken küçük bir alana sahipseniz çok fazla renk kullanımı mekanı olduğundan daha kalabalık ve dolayısıyla basık gösterebilir. Genel olarak da çok fazla renk kullanmak göz karmaşası yaratır ve riskli bir karardır. Mutlaka canlı ve iddialı renkler kullanmak istiyorsanız da tüm odaya yaymak yerine belli bölgelerle sınırlı tutmalısınız. Ancak burada dengeli olmak şart, ölçüyü kaçırırsanız karmaşık ve kalabalık bir görüntü estetik durmayacaktır. Çok fazla renk kullanmakta kararlıysanız da en azından renk uyumu gözetmeye dikkat edin. Koyudan açığa doğru renk tonu tutturursanız başarılı bir sonuç elde etmeniz mümkün. Bununla birlikte aksi durumlar da hataya sürükler; çok renk kullanmayacağım diyerek mobilyaları, perdeleri, halıları ve benzer eşyaların hepsini aynı renkten seçmeyin. Bu da bir yanlıştır ve evinizi silik gösterir. Evinizi renklendirirken yapacağınız yanlışların başında işe duvardan başlamak gelir. Çünkü ilk olarak mobilya ve zemin rengini belirleyip daha sonra duvara rengine karar vermelisiniz. Çünkü duvarda iddialı bir renk veya hareketli bir duvar kağıdı kullanırsanız buna uygun eşya ve döşeme tonu tutturmak çok daha riskli olacaktır.
Taşınacağımız daire eskiye oranla daha geniş bir yer olduğunda ihtiyaca göre yeni mobilyalar almamız gerekir. Ya da sıfırdan ev döşediğinizi hayal edin, mutlaka mobilya satın almak zorundasınız. Taşınma işlemi veya bir evi baştan döşemek elbette masraflı bir işlem olduğu için ucuz eşyaya yönelmek isteyebiliriz. Oysa bir koltuk takımı aldığınızda onu yıllarca kullanmak isterseniz. Dolayısıyla ucuz eşya uzun vadede pek karlı bir alışveriş değildir. Çünkü çabuk bozulur, kırılır ve aksar. Verdiğiniz paraya değmediği gibi yenisini almak zorunda kalırsınız.
Her insanın farklı ilgi alanları ve kendini yansıtan benzersiz bir evi olur. Bu sebeple çok sayıda dekorasyon stili vardır. Bu stillerden yararlanarak ve dekorasyona kişisel bir şeyler katarak tamamen size özel hale getirmek de mümkündür. Ancak yıllarca aynı çizgiyi korumak biraz sıkıcı bir durumdur. Üstelik yeni bir daireye taşınmak aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geleceğinden bu mekanı tıpkı eski evinizin aynısı gibi döşemek heyecan verici değildir. Dolayısıyla çok büyük değişiklikler yapmadan tarzınızı biraz zenginleştirerek hem yeni hem de sizi yansıtan bir eve sahip olabilirsiniz.
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