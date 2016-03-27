​Yeni ev sahipleri için doğrular ve yanlışlar

Bir eve taşındığınız zaman yerleştikten sonra ışıklandırma ekipmanı üzerinde çok kafa yorulan bir husus değildir, oysa mekan göre doğru yerleştirilen aydınlatma düzeni son derece önemlidir. Elbette büyük ve geniş pencereleriniz varsa önceliğiniz doğal gün ışığı olsun. Ancak eviniz yeterince aydınlanmıyorsa ve karanlık köşeler varsa aydınlatma işini ihmal etmeyin. Yeteri kadar aydınlatılmış bir ev olduğundan çok daha güzel ve ferah görünür, unutmayın. Işıklandırma düzeneği kurarken kriteriniz her bir köşeyi aydınlatmak kadar doğru ışık oyunlarıyla ortamı daha cazip ve estetik hale getirmek olmalıdır. Bu sayede dekorasyon tasarımı kuvvetlendirilmiş olur. Aydınlatmanın gücünü hiçbir zaman küçümsemeyin, nasıl ki doğru ışık oyunlarıyla bir mekan olduğundan daha parlak ve güzel görünebilirse ne kadar lüks döşenmiş olursa olsun yanlış ışıklandırma ile dekorasyon kasvetli ve basit durabilir. Dolayısıyla ışıklandırmada önemli olan husus kullanım alanlarına göre etki sağlamak olmalıdır. Yeni bir eve yerleştiğinizde eski evinize oranla daha geniş bir daireye geçtiyseniz ek lamba satın almanız gerekebilir. Herhangi bir aydınlatma ekipmanı satın aldığınız zaman ışığın rengi, yönü ve şiddeti gibi özelliklere dikkat edin. Örneğin salona koyacağınız bir lamba sarkıt, avize gibi genel aydınlatma türüyken, belli bir noktayı ışıklandıran elemanlar ise lokal aydınlatmalardır. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta yüksek tavandan sarkan 3 adet modern tasarımlı lambalar görüyoruz. Kafesi andıran şekliyle yumuşak tonlarda dekore edilmiş sofistike salonu estetik açıdan epey güçlendirmiş. Arka planda ise duvarda resimler ve o resimlere ışık tutan lokal aydınlatma örneği görmekteyiz.