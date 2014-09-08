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20. ve 21. yüzyılın en önemli mimari akımları

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Günümüz mimarisi ve tasarımı bugünlere gelene kadar birçok yenilikçi aşamadan geçti ve her bir mimari hareket ya öncekilerin üstüne koyarak ya da her şeyi reddedip yepyeni bir akım başlatarak mimari tarihine damgasını vurdu. Elbette bütün bu akımları dönemin toplumsal yapısından ve taleplerinden bağımsız tutmamız mümkün değil. Bu seride, mimari meraklıları ve yeni başlayanlar için son 100 yılın en önemli akımlarını inceleyip, savaş, sanayi devrimi, artan ve çeşitlenen insan ihtiyaçları ve tabii ki çevresel faktörlerin mimari ve tasarım anlayışına nasıl etki ettiğini ele alacağız. 

Bu bağlamda, bugünkü yazımıda 1900'lü yıllardan itibaren tarihe damga vurmuş mimari hareketlere bakıp, bunları homify'daki uzmanlarımızın uygulamalarıyla süsleyeceğiz.

Klasik ve lüks banyolar
Mmodernizm, bauhaus, yapısal expresyonizm, uluslararası üslûp, sürdürülebilirlik ve dekonstruktivizm, 20. ve 21. yüzyıla damgasını vuran mimari akı...

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