Kumburgaz'da çizgi ötesi bir villa

İstanbul'un en eski yazlık yerleşimlerinden biri olan Kumburgaz'da son dönemde ciddi bir değişiklik yaşanıyor. Bu tarihi semt, yeni projelerle birlikte tekrar dikkatleri üzerine çekiyor ve bambaşka bir çehreye kavuşuyor. Bu yazımızda yeni Kumburgaz'ın yeni yüzünü iddialı bir şekilde temsil eden ve sınırları zorlayan bir villayı sizlere tanıtacağız. Villa konseptinin ötesine geçen, yer yer bir malikaneyi andıran çizgi ötesi detaylara sahip bu lüks villanın tasarımında Pimodek Mimari Tasarım imzası bulunuyor. Her köşesiyle baştan çıkarıcı bir mimariye sahip bu sıradışı villaya biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?