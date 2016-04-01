İstanbul'da baştan yaratılan bir ofis

Ofis ve işyeri mimarisi bugün artık ülkemizde de kabul gören başlı başına bir alan olarak öne çıkıyor. Bundan yirmi ya da otuz yıl önce, bir işyerinin ihtiyacı olan tek şeyin o işle ilgili malzemeler ve ofis mobilyaları olduğu düşünülürdü. Bugünse tasarımın önemi yadsınamaz bir gerçek olarak kabul görüyor. İş koluna ve yapılan işin niteliğine uygun bir tasarımın verimliliği, yaratıcılığı ve iş motivasyonunu arttırdığı da bir gerçek. Bu yüzden pek çok firma işyerlerini modern tasarım ilkeleri çerçevesinde yenileme yoluna gidiyor. Bu yazımızda İstanbul merkezli Pil Tasarım tarafından baştan aşağı dönüştürülen bir ofisi sizlere tanıtacağız. Geleneksel bir dükkan formundan modern ve donanımlı bir ofis alanına dönüşen bu mekânın uğradığı değişim eminiz sizleri de şaşırtacak.
Gördüğünüz gibi mutfak ve toplantı odası olarak ayrılan alanın gerçekleştirilen dönüşümden önceki hali son derece sıradan, her yerde karşılaşabileceğimiz türden bir işyeri özellikleri taşıyor. Duvar ve zemin kaplamaları görece yeni olmakla birlikte yeni yapılan tasarımda bunlardan yararlanılmamış ve bütünüyle uyumlu yeni malzemeler kullanılmış.
Her ofisin en önemli bölümlerinden biri toplantı odasıdır. Yapılan işin doğru şekilde yürümesi ve geliştirilmesi için toplantılardan alınan kararlar önem arz eder. Ayak üstü yapılan konuşmalar, verilen talimatlar, alınan sözler, hiçbir zaman toplantı odası ciddiyetinde sonuçlar doğurmaz. Bu ofiste mutfakla toplantı odası bir arada düşünülmüş. Böylece geniş toplantı masası aynı zamanda yemek masası olarak da işlevleniyor. Mutfakta bir işyeri olmasıyla da uyumlu olarak endüstriyel bir tarz tercih edilmiş ve uygulama da son derece başarılı.
Toplantı ve yemek masası olarak kullanılan geniş masa ve etrafındaki sandalyelerde mat renklerden oluşan şık bir kombinasyon kullanılmış. Hem aşırı ve göz alıcı bir renk yumağından uzak durulduğunu hem de geleneksel sıkıcı işyeri griliğinden isabetli bir şekilde kaçınıldığını söylemek mümkün. Sandalyelerde ise modern bir tasarıma sahip metal modeller tercih edilmiş. Bu da mutfak ve toplantı odasının endüstriyel çizgideki genel tasarımını güçlendiriyor.
Daha önceden vitrin olarak kullanılan sokağa bakan geniş pencereler ofisin yeni halinde böyle bir amaca hizmet etmediği için geniş jaluziler kullanılarak dışarıdan yalıtılmış. Jaluziler hem iç mekândaki aydınlığı tamamen yok etmeden mahremiyet hissini güçlendiriyor hem de ortama modern bir hava katıyor.
Dönüşümü gerçekleştirilen işyeri bütün yönleriyle tam donanımlı ve eksiksiz. Tuvaletlerin yanı sıra, duş, giyinme odası gibi donatılara da sahip. Üstelik tüm bunlar en modern ürünler kullanılarak adeta bir ev konforunda tasarlanmış. İşyeri ciddiyetini bozmayacak ölçülü bir esprili tasarım çizgisinin banyolarda bizi karşıladığını da söyleyelim.
Banyonun içine girdiğinizde buranın bir işyeri banyosu olduğunu anlayabilmeniz kolay değil. Donanımıyla konforlu bir ev banyosundan farkı yok. Üstelik şık bir tasarıma ve dikkat çeken bir işçiliğe sahip.
Ofis mobilyalarında beyaz zeminlere yedirilmiş çok çeşitli renkler kullanılmış. Oldukça dengeli ve bir o kadar da neşeli bir görüntü yaratan bu mobilyalar, ofisin genel tasarım çizgisiyle de uyum içinde. Çalışanların motivasyonunu arttıracak ve evraklar arasında oluşması muhtemel sıkıcı havayı dağıtacak bu türden renk tercihleri de yeni nesil ofislerde sıkça karşılaştığımız güzel bir uygulama.