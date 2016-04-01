İstanbul'da baştan yaratılan bir ofis

Ofis ve işyeri mimarisi bugün artık ülkemizde de kabul gören başlı başına bir alan olarak öne çıkıyor. Bundan yirmi ya da otuz yıl önce, bir işyerinin ihtiyacı olan tek şeyin o işle ilgili malzemeler ve ofis mobilyaları olduğu düşünülürdü. Bugünse tasarımın önemi yadsınamaz bir gerçek olarak kabul görüyor. İş koluna ve yapılan işin niteliğine uygun bir tasarımın verimliliği, yaratıcılığı ve iş motivasyonunu arttırdığı da bir gerçek. Bu yüzden pek çok firma işyerlerini modern tasarım ilkeleri çerçevesinde yenileme yoluna gidiyor. Bu yazımızda İstanbul merkezli Pil Tasarım tarafından baştan aşağı dönüştürülen bir ofisi sizlere tanıtacağız. Geleneksel bir dükkan formundan modern ve donanımlı bir ofis alanına dönüşen bu mekânın uğradığı değişim eminiz sizleri de şaşırtacak.