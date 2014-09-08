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Peyzaj tasarımının 8 şahane örneği

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Entrance to SER.MI.G Chapel, Comoglio Architetti Comoglio Architetti Kırsal Bahçe
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Müşterilerin doğayla iç içe yaşama taleplerinin arttığı son yıllarda, peyzaj tasarımı da büyük önem kazandı. Randevular, yetişilmesi gereken yerler ve trafikte harcanan saatlerin ardından, herkes evine dönüp rahata ermek, günün yorgunluğunu en iyi şekilde atmak istiyor. 

Eskiden evlerimizin bahçelerinde bir avuç toprakta üç beş çiçek yetiştirmekle yetinirdik, ama artık sayıları her geçen gün artan peyzaj mimarları öyle mucizeler yaratıyor ki, herhangi bir dış mekânı küçük bir vaha haline getirebiliyorlar. Bugün sizler için 8 göz alıcı peyzaj mimarisi örneği seçtik. Belki biraz olsun ilham verirler.

20. ve 21. yüzyılın en önemli mimari akımları
Peyzaj tasarımı ve mimarisi konusunda en güzel 8 örneği sizin için derledik. 

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