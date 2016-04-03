Hijyenik bir ev için her gün temizlenmesi gereken 5 şey

Titiz ev sahipleri için temizlik bir yaşam biçimidir ve evlerin karakterini belirleyen unsurlardan da biridir. Bazı evleri ziyaret ettiğinizde ilk dikkat şey dekorasyondan önce mis gibi pırıl pırıl bir temizlik görünümü olur. Üstelik temizlik, dekorasyon ve tasarımı da ön plana çıkaran ve yaşam alanlarının çok daha estetik ve şık görünmesini sağlayan en önemli şeylerden biri. Ancak tabii ki ev temizliğinin estetik açıdan başka etkileri de var; sağlıklı bir ev için hijyenik bir atmosfer sağlamamız gerekiyor ve bunu da ancak düzenli ve titiz bir temizlikle sağlayabiliriz. Daha önce Evinizi daima temiz tutmak için edinmeniz gereken 7 gündelik alışkanlık isimli yazımızda da bazı temizlik ip uçları vermiştik. Bu yazımızda ise ilk bakışta kirli gibi görünmeyen ama hijyenik bir ev için her gün temizlenmesi gereken 5 şeyi gözden geçirelim dedik.
Mutfak tezgahları evimizde hijyen açısından en çok dikkat etmemiz gereken bölgelerin başında geliyor çünkü sağlığımızın temelini oluşturan gıdalar bu tezgahın üzerinde şekillenerek yemek haline geliyorlar. Mutfak tezgahınız gözünüze her zaman kirli görünmeyebilir, ancak gerçek anlamda temiz bir mutfak istiyorsanız gördüğünüze aldanmayın. Gözümüzün görmediği mikroplar, mutfak tezgahında üremeye oldukça meyilliler çünkü tezgahın üzerinde yine gözümüzün görmediği yemek kırıntıları ve sıvılar olması oldukça muhtemel. Bu yüzden de her gün, özellikle yemek yapmadan önce mutfak tezgahınızı temizlemelisiniz. Ancak unutmayın ki mutfak tezgahında kimyasal temizleyiciler kullanmak da, silerken tezgahı bu kimyasallardan yeterince arındırmadığınız takdirde tehlikeli olabilir. Bu yüzden özellikle mutfak tezgahını organik ve doğal temizleyicilerle temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Sirkeli su da mutfak tezgahınızı temizlerken kullanabileceğiniz sağlıklı arındırıcılardan biri. (Örnek resim: Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop)
Mutfak ve banyolarımızda kullandığımız el havluları aslında her gün kirlenmiyor gibi görünebilir, ancak araştırmalar evlerimizde yer alan ve en çok mikrop barındıran şeylerin başında el havlularının geldiğini söylüyor. Her ne kadar temiz görünseler de ev havluları banyo ve mutfaklarda sürekli olarak kullanıldıkları ve nemli kaldıkları için standart eşyalardan çok daha hızlı ve fazla kirlenmeye ve bakteri üretmeye meyillidirler. Bu yüzden de uzmanlar daha temiz ve mikropsuz bir ev için banyo ve mutfaklarda kullandığınız ev havlularınızı en fazla iki günde bir mutlaka değiştirmenizi öneriyorlar.
Elbette her sabah detaylı bir banyo temizliğinden bahsetmiyoruz. Her gün banyo temizlemek yorucu ve aşırı bir temizlik alışkanlığı olsa da, her gün duş aldıktan sonra duşakabininizin içinde yer alan duvarlardaki fayansları kuru bir havluyla silip kurularsanız hem rutubet ve küf oluşumunu engellemiş olursunuz hem de fayanslarınız çok daha parlak ve bakımlı bir görünüme kavuşur.
Hem mutfak hem de banyoda yer alan lavabolar evlerimizdeki en çok mikrop ve bakteri üreten yerlerden biri. Ellerinizi yıkadıktan sonra mikropların lavabodan da akıp gittiğini düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Aksine, her el ya da bulaşık yıkama işlemi sonrasında mikrop ve bakteriler lavabo duvarlarına yapışıyor ve bu nemli ortamda çoğalıyor. Bu yüzden de her gün yalnızca beş dakikanızı ayırıp mutfak ve banyo lavabolarınızı sıcak su ve fırça ile ovalamanız şart.
Temizlik yaparken kullandığımız şeyler nedense hiç kirlenmiyormuş gibi gelir. Çoğumuz yalnızca yer sildiğimiz paspası düzenli olarak temizleriz. Ancak mutfaklarda kullandığımız bulaşık süngerleri, lavabo fırçaları ve temizlik bezleri gündelik olarak temizlenmesi gereken şeylerin başında geliyor; aksi halde temizlik yaparken bu kirli görünmese de mikrop ve bakteri barındıran temizlik malzemeleri ile evinizi daha da kirletiyorsunuz. Bulaşık süngerinizi her gün değiştirmek elbette ayarsız bir tüketicilik olacağından temizlemeyi deneyebilirsiniz. Üstelik bunun çok kolay bir yöntemi var: Mikrodalga fırın! Bulaşık süngerinizi her gün 2 dakika mikrodalga fırında tutarsanız mikroplar ölecektir. Lavabo fırçasını ise bulaşık makinesine atmayı unutmayın.