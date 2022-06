Hijyenik bir ev için her gün temizlenmesi gereken 5 şey

Elbette her sabah detaylı bir banyo temizliğinden bahsetmiyoruz. Her gün banyo temizlemek yorucu ve aşırı bir temizlik alışkanlığı olsa da, her gün duş aldıktan sonra duşakabininizin içinde yer alan duvarlardaki fayansları kuru bir havluyla silip kurularsanız hem rutubet ve küf oluşumunu engellemiş olursunuz hem de fayanslarınız çok daha parlak ve bakımlı bir görünüme kavuşur.