Gökkuşağını evinize getirin!

Herhalde dünyada gökkuşağının mutluluk ve huzur vermeyeceği tek bir insan bile yoktur. İçimizdeki çocuksu neşeyi ve enerjiyi, yaşam sevincini ve mutluluğunu ortaya çıkaran ve modumuzun en düşük olduğu zamanlarda bile gördüğümüz anda yüzümüze bir gülümseme yayılmasına sebep olan gökkuşaklarının bu kadar canlandırıcı bir etkiye sahip olmasının nedeni pek tabii ki içinde yedi canlı rengi barındırmasıdır. Renklerin hayatımızdaki etkilerinden uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Renkler hayatımızı renklendiren, canlandıran, yenileyen ve enerjimizi yükselten en temel unsurlardır. Ancak elbette hem yağmura hem de güneşe ihtiyaç duyan bir doğa olayı olan gökkuşağı, her gün karşımıza çıkmıyor maalesef. Ancak bu bizim farklı fikirler ve sıra dışı tasarımlarla gökkuşağını evimize getirmemize ve gündelik hayatımıza renk vermemize engel değil tabii ki. İşte birbirinden güzel ve ilham verici gökkuşağı tasarımları!