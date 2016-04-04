Gökkuşağını evinize getirin!

Herhalde dünyada gökkuşağının mutluluk ve huzur vermeyeceği tek bir insan bile yoktur. İçimizdeki çocuksu neşeyi ve enerjiyi, yaşam sevincini ve mutluluğunu ortaya çıkaran ve modumuzun en düşük olduğu zamanlarda bile gördüğümüz anda yüzümüze bir gülümseme yayılmasına sebep olan gökkuşaklarının bu kadar canlandırıcı bir etkiye sahip olmasının nedeni pek tabii ki içinde yedi canlı rengi barındırmasıdır. Renklerin hayatımızdaki etkilerinden uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Renkler hayatımızı renklendiren, canlandıran, yenileyen ve enerjimizi yükselten en temel unsurlardır. Ancak elbette hem yağmura hem de güneşe ihtiyaç duyan bir doğa olayı olan gökkuşağı, her gün karşımıza çıkmıyor maalesef. Ancak bu bizim farklı fikirler ve sıra dışı tasarımlarla gökkuşağını evimize getirmemize ve gündelik hayatımıza renk vermemize engel değil tabii ki. İşte birbirinden güzel ve ilham verici gökkuşağı tasarımları!
Evinize neşe ve renk katmanın en ideal yollarından biri pek tabii ki duvar dekorasyonudur. Gökkuşağı estetiğini evinizin içinde yaşatmak da duvarlarınızı rengarenk boyayarak ya da bu tarz bir duvar kağıdı tercih ederek mümkün! Bu örnekteki renk çeşitliliği kalın ve dikine şeritlerle sağlanarak renkli olduğu kadar ağırbaşlı ve modern bir atmosfer de yaratılmış.
Elbette duvarlarınızda gökkuşağı coşkusu yaratmanın pek çok farklı yolu var. Renkgarenk duvar tasarımları istediğiniz düzeyde hareketliliğe ve desene sahip olabilir. Bu örnekteki kısa çizgiler ve asimetrik ve düzensiz geçişler genç ve kıpır kıpır bir etki yaratıyor.
Minimal tarz dekorasyon ve tasarımlardan vazgeçmeyenlerdenseniz bu rengarenk aksesuarlardan vazgeçmeniz anlamına gelmiyor elbette. Minimal ve modern bir stil ile dizayn edilmiş ve beyaz hakimiyetinin etkili olduğu bir yaşam alanına en çok yakışan şeylerden biri de renkli aksesuarlardır. Aşırıya kaçmayan stil sahibi renkli avizeler, minimal bir gökkuşağı havasını son derece başarılı bir şekilde yansıtıyor.
Merdivenler tasarım açısından pek çok farklı ve ezber bozan fikrin vücut bulabileceği elverişli ve yüksek potansiyelli alanlardır. Dubleks ya da daha çok katlı evinizde modern ve estetik bir renklilik istiyorsanız işe merdivenlerden başlayabilirsiniz. Farklı renklerle boyanmış rengarenk basamaklara sahip bir merdiven tüm evin ve evde yaşayan herkesin enerjisini yükseltebilecek kadar öne çıkan kuvvetli bir tasarım unsuru.
Banyo dekorasyon ve tasarımlarında nedense hep soğuk ve nötr renkler tercih edilir. Oysa bu örnekteki gibi rengarenk banyolar sıradanlığı elinin tersiyle iten ve dekorasyon dünyasında öne çıkan sıra dışı, karakter sahibi ve modern yaşam alanlarının başında geliyor. Yenilendiğimiz yaşam alanlarından biri olan banyolar için böyle pozitif enerji dolu tercihler oldukça başarılı ve göz alıcı.
Evinizin tavanını daha yüksek göstermenin ipuçlarından biri de uzun ve ince çizgili duvar kağıtları kullanmaktır. Tıpkı insan bedeninin çizgili kıyafetler giydiğinde olduğundan daha uzun görünmesi gibi, uzun çizgili duvar dekorasyonları da yaşam alanlarını olduğundan daha uzun gösterir. Bir de bu çizgiler rengarenk olursa hem daha ferah hem de daha pozitif ve mutlu bir yaşam alanına sahip olursunuz.
Bazen tüm yaşam alanını renklendirmek ve canlandırmak için küçük bir detay, ufak bir dokunuş yeter. Bu örnekte de beyazın hakim olduğu modern ve şık bir yaşam alanına farklı renk tonlarına sahip çizgilerle adeta bir gökkuşağı estetiği taşıyan pufun incelikli dokunuşunu görüyoruz.
Mutfak dolaplarınızı farklı renk tonlarına boyamayı hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz, bu örnekten sonra düşüneceğinize eminiz. Rengarenk ve capcanlı bir etkiye sahip olan bu mutfak, alt dolapların beyaz tercih edilmesiyle ağırbaşlı ve modern dokusunu da koruyor.
Chic Town Deco Bebek tarafından dizayn edilen bu salon için tasarlanmış özel şifonyerde ise gökkuşağı coşkusu sıradışı bir şekilde işlenmiş. Harika desenlerle birleşen farklı canlı renkler hem sofistike hem de neşeli bir görünüm yaratıyor.