현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Masraf yapmadan evinizi daha zevkli bir hale getirmenin yolları nelerdir?

Homify Homify
homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Loading admin actions …

Hepimiz dekorasyonlarımızın daha zevkli ve kullanışlı olmasını, evlerimizin daha güzel görünmesini isteriz öyle değil mi? Ancak bunu için ekstra masraf yapmaktan ya da düzenli olarak dekorasyon yenilemekten de kaçınırız. İşin aslı düzenli, zevkli ve dikkat çeken dekorasyonlara sahip olmanın tek yolu düzenli yenilenen pahalı tasarımlar da değildir. Pratik ve ekonomik yollardan da evlerinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz birkaç küçük detay, biraz aksesuar ve özenli bir düzen ile siz de şık ve zevkli dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı masrafsız dekorasyon önerilerine ayırıyoruz. Hem bütçenize hem de göz zevkinize iyi gelecek bu önerileri evlerinizde uygulamaya hemen başlayabilirsiniz.

Eğer uzun yıllardır aynı dekorasyonu kullanıyorsanız ve eskiyen, modası geçen eşyalarınız ile ilgili sıkıntılarınız varsa dekorasyonu değiştirmeden ufak tadilatlarla da bir çözüm bulabilirsiniz. Örneğin eskiyen mobilyalarınızı boyatıp vernikletebilir, koltuk takımınızı bir döşemeciye vererek yepyeni bir hale getirebilirsiniz. Duvarlarınızı boyayıp duvar yapıştırmaları gibi ekonomik yollarla dekore edebilirsiniz. Dekorasyonunuzun kurtarılamayacak durumda olduğunu düşünüyorsanız ya da bu konuda kararsızlıklarınız varsa Dairemi yenilemek için doğru zamanı nasıl bilebilirim? başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Dekorasyon yenileme zamanınızın geldiğini size söyleyen bütün ayrıntıları bulabileceğiniz bu yazı yol haritası çizmenize yardımcı olabilir.

Yatak odası, banyo ve oturma odası gibi örnek tasarımlar ile süslediğimiz fikir ve öneriler dekorasyon yenileme sürecinize de katkı sağlayabilir.

Temiz ve bakımlı duvarlar

Round Hinged Trap Door and Original Spiral Cellar homify Modern Şarap Mahzeni
homify

Round Hinged Trap Door and Original Spiral Cellar

homify
homify
homify

Bir odanın aydınlık ve ferah görünmesi odadaki ışık yansımasına bağlıdır. Odada ışığın yansıyabileceği ne kadar yüzey varsa oda o kadar ferah ve temiz görünür. Odalarda ışığın yansımasını sağlayan en geniş ve güçlü yüzeyler açık renk duvarlardır. Bu nedenle genelde duvarlarda açık renk tonları tercih edilir. Duvarlarınız kirlendiğinde ya da üzerinde leke, soyulma, küflenme, nemlenme gibi problemler oluşmaya başladığında odanın havası yavaş yavaş ferahlığını kaybeder. Bu durumun çözümü çok açık. Duvarlarınızı bakımsız bırakmamaya özen gösterin. Sezonluk yapacağınız temizlikler ya da birkaç yılda bir yapacağınız boya badana ile evlerinizin duvarlarını ferah ve temiz tutabilirsiniz. Eğer yağlı boya gibi kolay temizlenebilir, silinebilir boyalar kullanmışsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bakımlı ve temiz duvarlar ile evlerinizi çok daha güzel gösterebilirsiniz.

Kablo, kumanda gibi eşyaların gizlenmesi

homify Modern Oturma Odası salon,perde,yastık,chester,kitaplık,salon tasarım,tasarım
homify

homify
homify
homify

Dekorasyonda hepimizin gözden kaçırdığı detaylardan birisi de kablolardır. Evlerimizin olmazsa olmazı haline gelen ve sayısı giderek artan elektronik eşyaların her biri için birden fazla kablo kullanmamız gerekebiliyor. Haliyle özene bezene dekore ettiğimiz odalarımızın yerleri, ya da televizyon ünitesi, sehpa gibi mobilyaların etrafları kablo yumakları ile dolu olabiliyor. Bu görüntü dekorasyonlar için oldukça can sıkıcı. Kabloların süpürgeliklere ya da halı altlarına gizlenerek uzatılmasını sağlayan yöntemleri kullanarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Ayrıca televizyon, uydu alıcısı, müzik seti, oyun konsolu, klima derken bütün elektronik cihazlara ait onlarca kumanda birikebiliyor. Düzensiz bir görüntüye neden olmaması için kumanda ve diğer elektronik ıvır zıvırları için bir çekmece ayırmakta fayda var. Ya da çekmeceli orta sehpalardan edinerek bu sorunu da kökten çözebilirsiniz.

Dekoratif, basit aksesuarlar

Residential Project, StudyoAB StudyoAB Modern Oturma Odası
StudyoAB

Residential Project

StudyoAB
StudyoAB
StudyoAB

Evinizi en az masrafla en etkili şekilde güzelleştirmenin yolu şüphesiz aksesuarlardır. Özenle seçeceğiniz birkaç küçük aksesuar evinize farklı bir hava kazandırabilir. Aksesuar seçerken kullanacağını yere göre seçim yapmakta fayda var. Bir vitrinde değil de açıkta kullanacağınız bir aksesuar ise daha sağlam, kırılma riski düşük olanları seçmenizde yarar var. Ayrıca dekorasyonunuzun stil ve temasına uygun olan bir aksesuar seçimi yapmalısınız. Bu detayları göz önünde bulundurarak alacağınız aksesuarlar evinizi güzelleştirecektir. Ali Baysan Mimarlık imzalı bu tasarımda kullanılan duvar rafı ve aksesuarları odada harika bir köşe yaratmış. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bakmanızı tavsiye ediyoruz.

Kitaplar ve kitaplıklar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Kitapların bir dekorasyon unsuru olarak kullanılması yüz yıllar öncesine kadar dayanıyor olabilir. Evlerinizde daha şık ve dikkat çekici bir dekorasyon yaratmak için siz de kitaplarınızdan faydalanabilirsiniz. Bir tekli koltuk ve fiskos sehpası ile oluşturacağınız seti kitaplığınızın yanına konumlandırarak şık bir okuma köşesi yaratabilirsiniz. En seçkin tasarımlara taş çıkartacak bu köşe her eve güzellik katacaktır. Ayrıca kalın ve ciltli kitapları yan sehpa ya da televizyon ünitesi gibi mobilyaların yanlarına, yere veya üzerilerine bırakarak da dekoratif bir görüntü yaratabilirsiniz.

Eski, yıpranmış mobilyalardan kurtulun

Old Oak Matt Oiled Quick-Step Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Quick-Step

Old Oak Matt Oiled

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Eski görünümlü duvarlar evin havasını nasıl olumsuz etkiliyorsa aynı şekilde eski mobilyalar da etkileyecektir. Bu nedenle iyi bir dekorasyon için odada eski, yıpranmış eşya bulundurmamaya özen gösterin. Elbette ki eski ya da eski görünümlü eşyaların ana unsur olarak kullanıldığı dekorasyonlar var ama burada bahsettiğimiz eskilik vintage bir görüntüden ziyade, yırtık, yıpranmış, solmuş görünümlerdir. Bu nedenle eski mobilyalarınızı sıkı bir bakımdan geçirerek kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Mobilyalarınızı boyatabilir ya da vernikletebilir, koltuk takımlarınızı yeniden döşetebilirsiniz. Bu sayede ekonomik yoldan dekorasyonunuzu yenilemiş olursunuz.

Dağınıklığa yer vermeyin

Bella Walnut Bed homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

Bella Walnut Bed

homify
homify
homify

Bir dekorasyon ne kadar özenle ve profesyonelce hazırlanmış olursa olsun dağınıklıkla yok edilebilir. Dekorasyonu nasıl yaptığınız kadar nasıl kullandığınız da önelidir. Bu nedenle daha düzenli ve iyi görünümlü bir eve sahip olmanın en etkili yolu olarak dekorasyondaki dağınıklıkları ve kalabalıkları yok etmenizi söyleyebiliriz. Bunun için öncelikle bol miktarda depolama alanına ihtiyacınız olacak. Dekorasyona başlarken dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Eğer yeterli miktarda depolama alanınız varsa görünür ortamlarda mümkün olduğunca az kalabalık bırakın. Tıpkı bu kusursuz yatak odasında olduğu gibi dekorasyona ait olmayan hiçbir eşyayı görünürde bırakmayın.

Bitkilendirme

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Modern Banyo
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Dekorasyonları daha etkili bir hale getirmenin pratik yollarından birisi de bitkilendirmedir. Şık ve dekoratif saksılarda yetiştireceğiniz hoş görünümlü hatta hoş kokulu bitki ve çiçekler evlerinize güzellik katacaktır. Hangi odaya koyarsanız koyun ayrı bir güzellik katacak olan saksı bitkilerini dekorasyonlarınızda mutlaka kullanın.

Kırsal mimariye sahip muhteşem bir çiftlik evi
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler