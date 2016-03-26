Masraf yapmadan evinizi daha zevkli bir hale getirmenin yolları nelerdir?

Hepimiz dekorasyonlarımızın daha zevkli ve kullanışlı olmasını, evlerimizin daha güzel görünmesini isteriz öyle değil mi? Ancak bunu için ekstra masraf yapmaktan ya da düzenli olarak dekorasyon yenilemekten de kaçınırız. İşin aslı düzenli, zevkli ve dikkat çeken dekorasyonlara sahip olmanın tek yolu düzenli yenilenen pahalı tasarımlar da değildir. Pratik ve ekonomik yollardan da evlerinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz birkaç küçük detay, biraz aksesuar ve özenli bir düzen ile siz de şık ve zevkli dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı masrafsız dekorasyon önerilerine ayırıyoruz. Hem bütçenize hem de göz zevkinize iyi gelecek bu önerileri evlerinizde uygulamaya hemen başlayabilirsiniz.

Eğer uzun yıllardır aynı dekorasyonu kullanıyorsanız ve eskiyen, modası geçen eşyalarınız ile ilgili sıkıntılarınız varsa dekorasyonu değiştirmeden ufak tadilatlarla da bir çözüm bulabilirsiniz. Örneğin eskiyen mobilyalarınızı boyatıp vernikletebilir, koltuk takımınızı bir döşemeciye vererek yepyeni bir hale getirebilirsiniz. Duvarlarınızı boyayıp duvar yapıştırmaları gibi ekonomik yollarla dekore edebilirsiniz. Dekorasyonunuzun kurtarılamayacak durumda olduğunu düşünüyorsanız ya da bu konuda kararsızlıklarınız varsa Dairemi yenilemek için doğru zamanı nasıl bilebilirim? başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Dekorasyon yenileme zamanınızın geldiğini size söyleyen bütün ayrıntıları bulabileceğiniz bu yazı yol haritası çizmenize yardımcı olabilir.

Yatak odası, banyo ve oturma odası gibi örnek tasarımlar ile süslediğimiz fikir ve öneriler dekorasyon yenileme sürecinize de katkı sağlayabilir.