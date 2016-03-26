Masraf yapmadan evinizi daha zevkli bir hale getirmenin yolları nelerdir?

Hepimiz dekorasyonlarımızın daha zevkli ve kullanışlı olmasını, evlerimizin daha güzel görünmesini isteriz öyle değil mi? Ancak bunu için ekstra masraf yapmaktan ya da düzenli olarak dekorasyon yenilemekten de kaçınırız. İşin aslı düzenli, zevkli ve dikkat çeken dekorasyonlara sahip olmanın tek yolu düzenli yenilenen pahalı tasarımlar da değildir. Pratik ve ekonomik yollardan da evlerinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz birkaç küçük detay, biraz aksesuar ve özenli bir düzen ile siz de şık ve zevkli dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı masrafsız dekorasyon önerilerine ayırıyoruz. Hem bütçenize hem de göz zevkinize iyi gelecek bu önerileri evlerinizde uygulamaya hemen başlayabilirsiniz.
Eğer uzun yıllardır
aynı dekorasyonu kullanıyorsanız ve eskiyen, modası geçen
eşyalarınız ile ilgili sıkıntılarınız varsa dekorasyonu
değiştirmeden ufak tadilatlarla da bir çözüm bulabilirsiniz.
Örneğin eskiyen mobilyalarınızı boyatıp vernikletebilir, koltuk
takımınızı bir döşemeciye vererek yepyeni bir hale
getirebilirsiniz. Duvarlarınızı boyayıp duvar yapıştırmaları
gibi ekonomik yollarla dekore edebilirsiniz. Dekorasyonunuzun
kurtarılamayacak durumda olduğunu düşünüyorsanız ya da bu
konuda kararsızlıklarınız varsa
Dairemi yenilemek için doğru zamanı nasıl bilebilirim? başlıklı yazımıza da bir göz
atmanızı tavsiye ediyoruz. Dekorasyon yenileme zamanınızın
geldiğini size söyleyen bütün ayrıntıları bulabileceğiniz bu
yazı yol haritası çizmenize yardımcı olabilir.
Yatak odası, banyo ve oturma odası gibi örnek tasarımlar ile süslediğimiz fikir ve öneriler dekorasyon yenileme sürecinize de katkı sağlayabilir.
Bir odanın aydınlık ve ferah görünmesi odadaki ışık yansımasına bağlıdır. Odada ışığın yansıyabileceği ne kadar yüzey varsa oda o kadar ferah ve temiz görünür. Odalarda ışığın yansımasını sağlayan en geniş ve güçlü yüzeyler açık renk duvarlardır. Bu nedenle genelde duvarlarda açık renk tonları tercih edilir. Duvarlarınız kirlendiğinde ya da üzerinde leke, soyulma, küflenme, nemlenme gibi problemler oluşmaya başladığında odanın havası yavaş yavaş ferahlığını kaybeder. Bu durumun çözümü çok açık. Duvarlarınızı bakımsız bırakmamaya özen gösterin. Sezonluk yapacağınız temizlikler ya da birkaç yılda bir yapacağınız boya badana ile evlerinizin duvarlarını ferah ve temiz tutabilirsiniz. Eğer yağlı boya gibi kolay temizlenebilir, silinebilir boyalar kullanmışsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bakımlı ve temiz duvarlar ile evlerinizi çok daha güzel gösterebilirsiniz.
Dekorasyonda hepimizin gözden kaçırdığı detaylardan birisi de kablolardır. Evlerimizin olmazsa olmazı haline gelen ve sayısı giderek artan elektronik eşyaların her biri için birden fazla kablo kullanmamız gerekebiliyor. Haliyle özene bezene dekore ettiğimiz odalarımızın yerleri, ya da televizyon ünitesi, sehpa gibi mobilyaların etrafları kablo yumakları ile dolu olabiliyor. Bu görüntü dekorasyonlar için oldukça can sıkıcı. Kabloların süpürgeliklere ya da halı altlarına gizlenerek uzatılmasını sağlayan yöntemleri kullanarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Ayrıca televizyon, uydu alıcısı, müzik seti, oyun konsolu, klima derken bütün elektronik cihazlara ait onlarca kumanda birikebiliyor. Düzensiz bir görüntüye neden olmaması için kumanda ve diğer elektronik ıvır zıvırları için bir çekmece ayırmakta fayda var. Ya da çekmeceli orta sehpalardan edinerek bu sorunu da kökten çözebilirsiniz.
Evinizi en az masrafla en etkili şekilde güzelleştirmenin yolu şüphesiz aksesuarlardır. Özenle seçeceğiniz birkaç küçük aksesuar evinize farklı bir hava kazandırabilir. Aksesuar seçerken kullanacağını yere göre seçim yapmakta fayda var. Bir vitrinde değil de açıkta kullanacağınız bir aksesuar ise daha sağlam, kırılma riski düşük olanları seçmenizde yarar var. Ayrıca dekorasyonunuzun stil ve temasına uygun olan bir aksesuar seçimi yapmalısınız. Bu detayları göz önünde bulundurarak alacağınız aksesuarlar evinizi güzelleştirecektir. Ali Baysan Mimarlık imzalı bu tasarımda kullanılan duvar rafı ve aksesuarları odada harika bir köşe yaratmış. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Kitapların bir dekorasyon unsuru olarak kullanılması yüz yıllar öncesine kadar dayanıyor olabilir. Evlerinizde daha şık ve dikkat çekici bir dekorasyon yaratmak için siz de kitaplarınızdan faydalanabilirsiniz. Bir tekli koltuk ve fiskos sehpası ile oluşturacağınız seti kitaplığınızın yanına konumlandırarak şık bir okuma köşesi yaratabilirsiniz. En seçkin tasarımlara taş çıkartacak bu köşe her eve güzellik katacaktır. Ayrıca kalın ve ciltli kitapları yan sehpa ya da televizyon ünitesi gibi mobilyaların yanlarına, yere veya üzerilerine bırakarak da dekoratif bir görüntü yaratabilirsiniz.
Eski görünümlü duvarlar evin havasını nasıl olumsuz etkiliyorsa aynı şekilde eski mobilyalar da etkileyecektir. Bu nedenle iyi bir dekorasyon için odada eski, yıpranmış eşya bulundurmamaya özen gösterin. Elbette ki eski ya da eski görünümlü eşyaların ana unsur olarak kullanıldığı dekorasyonlar var ama burada bahsettiğimiz eskilik vintage bir görüntüden ziyade, yırtık, yıpranmış, solmuş görünümlerdir. Bu nedenle eski mobilyalarınızı sıkı bir bakımdan geçirerek kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Mobilyalarınızı boyatabilir ya da vernikletebilir, koltuk takımlarınızı yeniden döşetebilirsiniz. Bu sayede ekonomik yoldan dekorasyonunuzu yenilemiş olursunuz.
Bir dekorasyon ne kadar özenle ve profesyonelce hazırlanmış olursa olsun dağınıklıkla yok edilebilir. Dekorasyonu nasıl yaptığınız kadar nasıl kullandığınız da önelidir. Bu nedenle daha düzenli ve iyi görünümlü bir eve sahip olmanın en etkili yolu olarak dekorasyondaki dağınıklıkları ve kalabalıkları yok etmenizi söyleyebiliriz. Bunun için öncelikle bol miktarda depolama alanına ihtiyacınız olacak. Dekorasyona başlarken dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Eğer yeterli miktarda depolama alanınız varsa görünür ortamlarda mümkün olduğunca az kalabalık bırakın. Tıpkı bu kusursuz yatak odasında olduğu gibi dekorasyona ait olmayan hiçbir eşyayı görünürde bırakmayın.
Dekorasyonları daha etkili bir hale getirmenin pratik yollarından birisi de bitkilendirmedir. Şık ve dekoratif saksılarda yetiştireceğiniz hoş görünümlü hatta hoş kokulu bitki ve çiçekler evlerinize güzellik katacaktır. Hangi odaya koyarsanız koyun ayrı bir güzellik katacak olan saksı bitkilerini dekorasyonlarınızda mutlaka kullanın.