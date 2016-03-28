Modüler tasarım ile alan tasarrufu nasıl sağlanır?

Konut ihtiyacının giderek arttığı ve merkezi alanların azaldığı şehirlerde ne yazık ki evlerin metrekareleri de giderek düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş ve çok odalı evler bulmak giderek zorlaşıyor. Elbette bu sistemin oturmasında eskisi kadar kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili. Özellikle yalnız yaşayanlar için son derece uygun olan stüdyo dairelerin hızla yaygınlaşması beraberinde dar alanlar için yeni mimari çözümleri de getiriyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak eşya ve ekipmanları daha dar alanlara sığdırabilmek için birçok yenilikçi yaklaşım deneyen tasarımcılar modüler, çok fonksiyonlu ve taşınabilir eşyalarla yeni nesil dekorasyonu şekillendiriyorlar. Eğer siz de geniş olmayan bir eve sahipseniz ve alan tasarrufu sağlayabilmek için mobilya önerilerine ihtiyacınız varsa bu yazımıza kulak verin. Küçük dairelerin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak, birbirinden şık ve kullanışlı mobilya önerileri bu yazımızda olacak. Katlanabilir özellikleri ile yer tasarrufu sağlayan mobilyalar, tek bir gövdede birçok işlev barındıran çok fonksiyonlu mobilyalar, az yer kaplaması için bir kaç mobilyanın birleşik kullanıldığı sistemler, ve dolaplarda saklanabilen gizli mobilyalar, en şık örnekleriyle, dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.

Dar odaları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, dekorasyonda aksesuar olarak aynaların mutlaka kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mobilya ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Bu yöntemler odanın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayabilmek için öncelikle kullanacağınız mobilya ve aksesuarları gözden geçirmeniz gerekecektir. Hantal, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan mobilyalar dar evler için hiç uygun değildir. Bu nedenle sizleri modüler mobilya anlayışıyla tanışmaya davet ediyoruz. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mobilyalar dar odalarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur. Ayrıca modüler anlayış ile dizayn edilen odalarda kullanılan bütün fonksiyonel ögeleri de bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bütün ögelerin gömme ve modüler formda tasarlandığı modüler mutfak modelleri de bu akımın önde gelen dizaynlarıdır. Daha fazla modüler mutfak dekorasyonu bulmak için “10 farklı modüler mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.