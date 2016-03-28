Modüler tasarım ile alan tasarrufu nasıl sağlanır?

Konut ihtiyacının giderek arttığı ve merkezi alanların azaldığı şehirlerde ne yazık ki evlerin metrekareleri de giderek düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş ve çok odalı evler bulmak giderek zorlaşıyor. Elbette bu sistemin oturmasında eskisi kadar kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili. Özellikle yalnız yaşayanlar için son derece uygun olan stüdyo dairelerin hızla yaygınlaşması beraberinde dar alanlar için yeni mimari çözümleri de getiriyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak eşya ve ekipmanları daha dar alanlara sığdırabilmek için birçok yenilikçi yaklaşım deneyen tasarımcılar modüler, çok fonksiyonlu ve taşınabilir eşyalarla yeni nesil dekorasyonu şekillendiriyorlar. Eğer siz de geniş olmayan bir eve sahipseniz ve alan tasarrufu sağlayabilmek için mobilya önerilerine ihtiyacınız varsa bu yazımıza kulak verin. Küçük dairelerin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak, birbirinden şık ve kullanışlı mobilya önerileri bu yazımızda olacak. Katlanabilir özellikleri ile yer tasarrufu sağlayan mobilyalar, tek bir gövdede birçok işlev barındıran çok fonksiyonlu mobilyalar, az yer kaplaması için bir kaç mobilyanın birleşik kullanıldığı sistemler, ve dolaplarda saklanabilen gizli mobilyalar, en şık örnekleriyle, dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.
Dar odaları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, dekorasyonda aksesuar olarak aynaların mutlaka kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mobilya ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Bu yöntemler odanın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayabilmek için öncelikle kullanacağınız mobilya ve aksesuarları gözden geçirmeniz gerekecektir. Hantal, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan mobilyalar dar evler için hiç uygun değildir. Bu nedenle sizleri modüler mobilya anlayışıyla tanışmaya davet ediyoruz. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mobilyalar dar odalarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur. Ayrıca modüler anlayış ile dizayn edilen odalarda kullanılan bütün fonksiyonel ögeleri de bu yazımızda bulabilirsiniz.
Bütün ögelerin gömme ve modüler formda tasarlandığı modüler mutfak modelleri de bu akımın önde gelen dizaynlarıdır. Daha fazla modüler mutfak dekorasyonu bulmak için “10 farklı modüler mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Modüler mutfak tasarımında ana kriter bütün ekipman ve mobilyaların gizli ve gömme formda dizayn edilmesidir. Bu sayede çok daha düzenli bir dekorasyon sağlanır ve alan tasarrufu yapılır. Geniş ve kaba mobilyalar hem fazla yer kaplar hem de taşıması, bakımı zordur bu nedenle mutfaklarda daha minimal çizgilerde, modüler mobilyalar kullanmak çok daha akıllıca olacaktır. Aynı mantıkla ankastre ürünler normal beyaz eşyalara göre daha az yer kaplar. Gömme ekipman mantığına dayanan ankastreler alan tasarrufu konusunda bu yüzden etkilidir. Katlanır masa ve sandalyeler, gizli masalar, küçük tabureler mutfak dekorasyonunu ferahlatan minimal eşyalardır. Bol çekmeceli ve raflı modüller kullanmak, köşelerde kapaklı dolap yerine raylı kiler sistemleri kullanmak ve küçük ev aletlerinden sık kullanılmayanları mümkün olduğunca açık alanlardan kaldırmak dekoru ferahlatmak için hatırı sayılır katkılar sağlar.
Oturma odasının olmazsa olmaz ögesi ve ana mobilyası olan oturma grupları, çok fonksiyonlu tasarımlara olanak sağlayan bir zemine sahip. Oturma gruplarını birçok farklı işlevi gerçekleştirecek şekilde tasarlayabiliyorlar. Bu nedenle tasarımcıların da oldukça sevdiği bir mobilya. Kasası sandık olarak kullanılabilen, kasasının içerisinde katlanmış yatak bulunduran, kolçakları sehpa olarak kullanılabilen, ön ve arka panelleri açılarak dinlenme koltuğuna dönüşebilen, açılan panelleri ile yatağa dönüşen ve daha birçok farklı işlevi gerçekleştirebilen koltuk tasarımları var. Bu tasarımlardan odanıza ve ihtiyacınıza en uygun olanı seçerek çok fonksiyonlu bir oturma odası dekorasyonuna adım atabilirsiniz. Bu sayede modüler ve alanın doğru kullanıldığı bir oturma odanız olabilir.
Oturma odası dekorasyonlarının en gözde mobilyası şüphesiz köşe takımlarıdır. Odada merkez oluşturma ve doğru bir yerleşim sağlama işini en kolay şekilde çözen köşe takımları dar ve düzensiz salonların kurtarıcısı olabilir. Modüler özellik taşıyan yani açılır kapanır kasası ile aynı anda birçok işlev gören köşe takımları odaları güzelleştirmekle kalmıyor eşya ve alan tasarrufu da sağlıyor. Ayrıca fazladan depolama alanına sahip olmanın en pratik yolu yine modüler mobilyalardır.
Yatak odası dekorasyonunda gömme dolap ve baza sistemlerinin ne kadar kullanışlı olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Modüler mobilya sınıfına giren bazalar modüler bir yatak odası dekorasyonu sağlamanın en kolay yoludur. Fazladan depolama alanlarına ihtiyaç duyuyorsanız normal bir karyola yerine mutlaka baza yatakları tercih etmelisiniz. Bilgece Tasarım imzası taşıyan bu yatak odası dekorasyonunda dağınıklığa ve kalabalığa yer yok çünkü bütün kalabalığı yok edecek büyüklükte bir baza kullanılmış.
Tıpkı gizli masalar gibi katlanır masalar da kullanılabilecek en uygun mobilyalar arasında sayılabilir. Bu masa katlanabilir ve iki işlevli yapısıyla başarılı bir modülerliğe sahip. Kapalı halde orta sehpa olarak kullanılan mobilyanın açık halini görmek için firma sayfasına bakabilirsiniz. Yan yüzeyleri kaldırılıp, iç kısımda çapraz duran bacaklar açıldığında büyük ve sağlam bir yemek masasına dönüşüyor. Farklı renk ve büyüklüklerde bulabileceğiniz bu model modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalara güzel bir örnek.
Dar bir alanda dekorasyona başlayacaksanız ilk olarak odanın bütün köşe ve duvarlarını gözden geçirerek etraflı bir planlama yapmanız lazım. Dekorasyonun altın kuralı, dengeli bir yerleşim ile dekorda merkez oluşturulmasıdır. Bu sayede çok daha düzenli ve daha geniş görünen dekorlara kavuşabilirsiniz. Odanın köşelerini verimli kullanabilmek için köşe koltuk takımları tercih etmek, duvarları basit raf ve kitaplık uygulamaları ile değerlendirmek, orta sehpa ve hizasına büyük tavan lambası ekleyerek merkez oluşturmak odanızı çok daha düzenli bir dekora kavuşturur. Bu dekorda kullanılan duvar uygulaması oldukça basit ve kullanışlı bir yapıya sahip. Lake malzemeden üretilip, duvara monte edilen parçalar, muhteşem bir kitaplık, raf, televizyon ünitesi ve çalışma masası kompleksi oluşturmuş. Bütün bu mobilyaları ayrı ayrı odaya eklemeye kalksanız asla sığdıramazdınız ama bu basit yöntemle hem dekorasyon değer kazanmış hem de alan tasarrufu sağlanmış.
Basit dizaynları ile sade ve şık bir görüntüye sahip olan bu koltuklar hem üçlü hem de tek tek kullanılabilen yapıları ile başarılı bir modülerliğe sahip. İhtiyacınıza göre şekillenebilen bütün bu modüler mobilya örnekleri ile çok daha etkili ve kullanışlı dekorasyonlar oluşturabilirsiniz.