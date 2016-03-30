Dekorasyonda evin açık ve kapalı alanları arasında nasıl uyum sağlanır?

Evinizde bahçe, veranda, teras ya da balkon gibi kullanım alanları varsa iç mekan dizaynınıza gösterdiğiniz özenin aynısını açık hava mekanlarınıza da göstermek durumunda kalırsınız. Çünkü evin iç ve açık hava alanlarının birbirinden bağımsız dekore edilmesi çoğu zaman hoş olmayan biçimlere yol açabilir. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe, balkon, teras gibi açık mekanların önemi de artıyor. Kah güneşlenmek istiyoruz, kah daha gölgelik bir yerde hafif bir meltem eşliğinde serinleyip kitabımızı okumak, kah dostlarla veya ailemizle keyifli bir akşam yemeği yemek. Bu nedenle teras dekorasyonu hakkında konuşurken genel dekorasyon için geçerli olan birçok ilkenin burada da geçerli olduğunu söylemek durumundayız. Konum, genişlik, mimari özellikler gibi birçok detayı dikkate alarak planlama yapmalıyız. Terasın tüm açık hava düzenlemelerinde olduğu gibi güneş ve onun gün içinde değişen konumuyla olan etkisi oldukça önemlidir. Yemek masasının nereye konulacağından duvarın yüksekliğine, şemsiyenin konumundan bitkilerin yerleştirildikleri yere ve güneşe daha dayanıklı mobilya ya da malzeme seçimine kadar birçok konu güneşle olan ilişkisine göre değerlendirilir. Bu yüzden yukarıda saydığımız ana dekorasyon değişkenleri dışında güneş konusu da mutlaka dikkatli değerlendirilmeli ve iyi hesap edilmelidir. Teras, veranda ve balkon gibi alanların dekorasyonu konusunda dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konu ise evin iç mekan dekorasyonu ile oluşturacağı uyumdur. İç mekan tasarımınızın stili, teması, renk dengesi evin içinde olduğu kadar açık hava alanlarında da kendini gösterecektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı iç mekan tasarımı ile açık hava alanlarınızın dekorasyon uyumuna ayırıyoruz. Ev dekorasyonunuzun bütünlüğünün bozulmasını istemiyorsanız bu öneriler ilginizi çekebilir.
Bahçeli evlerde açık alanları mutfaklarla birleştiren dekorasyonlar için birçok örnek bulabileceğiniz “Açık alan havasını mutfağıma nasıl taşırım?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
İç mekan dekorasyonunuz ile açık alan dekorasyonlarınızın ahenk içinde olmasını istiyorsanız iki mekan arasındaki geçişi incelterek işe başlayabilirsiniz. Bunun en etkili yolu cam geçişlerdir. Oturma odanız ile balkonunuz arasında geniş cam kapılar bulunması hem iki mekanı birleştirir hem de yapacağınız takım dekorasyonu bütünler. Fransız pencereler, sürgülü veya katlanır cam kapılar özellikle balkon, veranda ve teras gibi alanları iç mekanlara kazandırmakla kalmıyor, iç mekanların manzarasını gökyüzü ile buluşturarak sonsuzluk kazandırıyor.
Genelde bir odadan diğerine ya da bir alandan diğerine geçişlerde farklı zemin malzemeleri kullanılarak belirginlik sağlanır. Ancak iç mekan tasarımınız ile açık alanlarınızı birleştirmek istiyorsanız aynı zemin döşemesini kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hem döşeme ve dekorasyon sırasında daha hesaplı ve kolay bir çözüm olacak hem de mekanlar arasında bir bütünlük oluşturacaktır. Plaza Yapı Malzemeleri tarafından sunulan bu tasarımda iç mekanın bir devamı olan teras dekorasyonunu görebilirsiniz. Kullanılan mobilya ve aksesuarlar ile de güzelleştirilen tasarımın başarılı bir renk ve stil dengesi var.
Biri açık biri kapalı iki mekan arasında geçişi sağlayan tek malzeme cam değildir. Daha egzotik dekorasyonlar için tavsiye edilen paravanlar da bu konuda başarılı bir çözüm olarak görülebilir. Bu dekorasyonda olduğu gibi egzotik ve ferah bir stil tercih ediyorsanız siz de paravanlardan yararlanabilirsiniz.
Bahçe, teras, balkon gibi açık hava alanları için genelde rattan, hasır, bambu mobilyalar tercih edilir. Kullanım kolaylığı ve kolay temizliği düşünüldüğünde oldukça doğru bir seçim ancak bu tip mobilyaların neme karşı korunması gerektiğini de dikkate almalısınız. Bunun yanı sıra mobilyanın ana malzemesi ne olursa olsun döşemesini iç mekan tasarımınızla uyumlu şekilde yaparak iki alan arasında armoni sağlayabilirsiniz. Bu ferah balkonda kullanılan koltuk ve puf ikilisi her açık alanı güzelleştirebilir.
Açık hava alanlarında genelde sıradan birkaç mobilya ile sade dekorasyonlar yapılır. Ancak daha detaylı bir dekorasyon ve bol aksesuar ile açık hava alanlarınıza bir oda görüntüsü kazandırmak da mümkün. Bu dekorasyonda olduğu gibi zemininden duvarına, mobilyalarından aksesuarına kadar her detayını ince düşünerek tasarlayacağınız bir dekorasyon evinize zenginlik katabilir. Bu terasın mimari özellikleri hakkında kısaca bahsetmek gerekirse; cam korkuluklar ile katlanır cam cephenin birlikte göründüğü ön yüze dikkat çekmek istiyoruz. Bu teras açılır kapanır brandası, katlanır camları ile hem balkon, hem oda, hem kış bahçesi hem de teras olarak kullanıma uygun olacak şekilde çok yönlü tasarlanmış. Zeminde kullanılan renkli karolar ve tuğla duvar dekorasyonu ile de zenginleştirilmiş.
Açık hava alanlarınızda kullanacağınız ışıklandırmaları iç mekan ile kombine ederek de bir uyum sağlayabilirsiniz. Örneğin terasa bakan odalarda kullandığınız tavan lambaları ya da lambaderler ile takım olan açık hava aydınlatmalarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede iki mekan arasındaki geçiş yumuşayacaktır.
İç ve dış mekanlar arasında armoni sağlayan en önemli aksesuarlar elbette ki bitkilerdir. Bahçenizde ya da verandanızda bulunan bitkilerden birkaç dal da saksılara ekerek iç mekanlarınıza taşıyabilirsiniz. Böylece iki mekan arasında sıcak bir uyum yakalamış olursunuz. Sadece takım mobilyalar, ışıklandırma ya da zemin dekorasyonu ile sağlayamadığınız canlılığı bitkiler kolayca çözecektir.