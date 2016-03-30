Dekorasyonda evin açık ve kapalı alanları arasında nasıl uyum sağlanır?

Evinizde bahçe, veranda, teras ya da balkon gibi kullanım alanları varsa iç mekan dizaynınıza gösterdiğiniz özenin aynısını açık hava mekanlarınıza da göstermek durumunda kalırsınız. Çünkü evin iç ve açık hava alanlarının birbirinden bağımsız dekore edilmesi çoğu zaman hoş olmayan biçimlere yol açabilir. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe, balkon, teras gibi açık mekanların önemi de artıyor. Kah güneşlenmek istiyoruz, kah daha gölgelik bir yerde hafif bir meltem eşliğinde serinleyip kitabımızı okumak, kah dostlarla veya ailemizle keyifli bir akşam yemeği yemek. Bu nedenle teras dekorasyonu hakkında konuşurken genel dekorasyon için geçerli olan birçok ilkenin burada da geçerli olduğunu söylemek durumundayız. Konum, genişlik, mimari özellikler gibi birçok detayı dikkate alarak planlama yapmalıyız. Terasın tüm açık hava düzenlemelerinde olduğu gibi güneş ve onun gün içinde değişen konumuyla olan etkisi oldukça önemlidir. Yemek masasının nereye konulacağından duvarın yüksekliğine, şemsiyenin konumundan bitkilerin yerleştirildikleri yere ve güneşe daha dayanıklı mobilya ya da malzeme seçimine kadar birçok konu güneşle olan ilişkisine göre değerlendirilir. Bu yüzden yukarıda saydığımız ana dekorasyon değişkenleri dışında güneş konusu da mutlaka dikkatli değerlendirilmeli ve iyi hesap edilmelidir. Teras, veranda ve balkon gibi alanların dekorasyonu konusunda dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konu ise evin iç mekan dekorasyonu ile oluşturacağı uyumdur. İç mekan tasarımınızın stili, teması, renk dengesi evin içinde olduğu kadar açık hava alanlarında da kendini gösterecektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı iç mekan tasarımı ile açık hava alanlarınızın dekorasyon uyumuna ayırıyoruz. Ev dekorasyonunuzun bütünlüğünün bozulmasını istemiyorsanız bu öneriler ilginizi çekebilir.

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