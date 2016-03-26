Her odasında denizi çağrıştıracak mükemmel bir ev tasarımı

Kişisel anlamda tatmin duygusunu aramak ve bu ilhamı bulabilmek gerçek bir meydan okuma olabilir. Çok çalıştığımız ve yorulduğumuz zamanlarda aşırı stresten kaynaklı olarak yaratıcı tarafımız zayıflayabilir ve bu durumda yolumuza devam ederken şevkimiz kırılabilir. Ama neyse ki; ilham bir anda ve beklenmedik bir zamanda tekrar bizim hayal gücümüzü harekete geçirebilir. Doğada zaman geçirmek, yaratıcı kişilerin başvurduğu en büyük ilham kaynaklarındandır. Bu proje de bu amaçla hayal edilmiş, doğanın içinde huzurlu bir çalışma alanı yaratmak yada kısa süreli, dönemsel konaklama amacı için tasarlanmış, çok daha bireysel zaman geçirmeyi vaat eden bir proje olması amacıyla tasarlanmış.
Orman içindeki bu projeyi arkadaşlarınızla yarattığınız muhteşem bir çalışma stüdyosuna, bir sanatçı atölyesine ya da keyif ile oturacağınız bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Tüm kullanım amaçları çerçevesinde, size ilham verecek ve nefes alacağınız mükemmel bir manzara ile iç içe bir yapı burası. Simetrik bir forma sahip olan binanın beyaz armonideki kurgusu ve beyazın ahşap ile mükemmel uyumu yapının meditatif etkisini güçlendiriyor. Ahşabın doğal renginin beyaz ile kurduğu diyalog, yapının doğa ile bütünleşmesini getiriyor.
Çalışma odasına girdiğimizde, geniş bir alan görüyoruz. İç mekan dekorasyonu, hem çalışma arkadaşlarınızla temas etmeden çalışabileceğiniz, hem de birlikte etkileşime geçeceğiniz bir oda olarak tasarlanmış. Çalışma alanının gözü yormaması çok önemli, ince fikirler ile endüstriyel, modern ve vintage mobilyalar bir araya getirilerek, özgün eklektik stil yakalanmış ve bu mekana farklı bir atmosfer sağlamış. Ortada duran masa bizi küçük toplantılarda ya da keyifli sofralarda buluşturmak için ideal boyutlara sahip sade ve şık bir tasarım.
Bu fotoğrafa bakıldığında deniz araçlarında görmeye aşina olduğumuz, dairesel formdaki pencereler direkt olarak göze çarpıyor. Özellikle karşı odadaki gotik üsluba gönderme yapılan yuvarlak pencere muhteşem. Mimar MÜLLERS BÜRO, bu binanın içerisinin doğal ışıkla aydınlanmasını amaçlamış. Koridora açılmış iç pencere ile doğal gün ışığı odalar arasında da dağılarak mekanın tamamen ferah bir yere dönüşmesini sağlıyor.
Yine karşımızda beyazın ve ahşabın birlikteliğini gözlemliyoruz. Duvarda kullanılan fotoğraflar ile etki çok daha da çekici hale geliyor. Eklektik stildeki dar ve yüksek merdiven boşluğundaki pencereler, görünümdeki estetiğinin yanı sıra işlevsel olarak da evin aydınlığı için çok iyi çözüm niteliğinde.
Tek başına kalıp çalışabileceğiniz olağanüstü bir çalışma odası burası. Tamamen gün ışığı ile dolmuş bir oda tek başına bile ilham kaynağı olmaya yetebilir. Yoğunlaşmak ve fikir üretmek içten gelen bir refleks ise, bu refleksin ortaya çıkmasını sağlayacak şartlar öncelikle kendi içimize dönebileceğimiz bir ortam ile mümkün olacaktır.
Böyle bir banyoda saatlerinizi geçirmek istemez misiniz? Burası ezber bozan bir banyo tasarımı. Boydan boya penceresi olan bu orman manzaralı küvette uzanıp rahatlamak ve hayallere dalmak iç dengemizi sağlamak için mükemmel bir ortam. Salt rahatlatıcı ve tazeleyici etkisinin yanı sıra, konsantre olmak için de ideal.
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