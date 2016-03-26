Her odasında denizi çağrıştıracak mükemmel bir ev tasarımı

Böyle bir banyoda saatlerinizi geçirmek istemez misiniz? Burası ezber bozan bir banyo tasarımı. Boydan boya penceresi olan bu orman manzaralı küvette uzanıp rahatlamak ve hayallere dalmak iç dengemizi sağlamak için mükemmel bir ortam. Salt rahatlatıcı ve tazeleyici etkisinin yanı sıra, konsantre olmak için de ideal.

Farklı fikirler edinmek için Doğayla iç içe bir ev projesi başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.