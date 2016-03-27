Farklı çatısıyla bir masal evi!

Bu yazıda sizlere, iç mekan tasarımı ve mimarisi ile görenleri bambaşka yerlere götüren bir ev tanıtmak istiyoruz. Rusya'da bulunan Agraffe Design adlı mimarlık firması eşine ender rastlanır güzellikte bir projeye imza atmışlar. Çok eğimli koyu renk çatısı ve masal evi görünümüne sahip bahçesi ile bu villa evi hayalleriniz süsleyecek. İki katlı evin her odası için evin genel stiline uygun olacak şekilde ama farklı bir tema çalışılmış. Hem dekorasyonuna hem mimarisine ayrı ayrı vurulacağınız bu evi birlikte daha yakından görmeye ne dersiniz?

Böyle masalsı olmayan daha modern yapılar ilginizi çekiyorsa fonksiyonelliği ile dikkat çeken bir ev için “Fonksiyonel ve çok yönlü bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.