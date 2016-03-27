Farklı çatısıyla bir masal evi!

Bu yazıda sizlere, iç mekan tasarımı ve mimarisi ile görenleri bambaşka yerlere götüren bir ev tanıtmak istiyoruz. Rusya'da bulunan Agraffe Design adlı mimarlık firması eşine ender rastlanır güzellikte bir projeye imza atmışlar. Çok eğimli koyu renk çatısı ve masal evi görünümüne sahip bahçesi ile bu villa evi hayalleriniz süsleyecek. İki katlı evin her odası için evin genel stiline uygun olacak şekilde ama farklı bir tema çalışılmış. Hem dekorasyonuna hem mimarisine ayrı ayrı vurulacağınız bu evi birlikte daha yakından görmeye ne dersiniz?
Böyle masalsı olmayan daha modern yapılar ilginizi çekiyorsa fonksiyonelliği ile dikkat çeken bir ev için “Fonksiyonel ve çok yönlü bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Eve dışarıdan bakıldığında tuğla bahçe duvarı, koyu renk çatısı ve krem tonunda dış cephesi ile oldukça ilgi çekici bir görüntüsü olduğunu görebilirsiniz. Koyu renk pencere pervazları ve çatı ile kontrast oluşturan açık renk cephesi eve sıcaklık kazandırmış. Böyle bir ev görünce insan içini merak etmeden duramıyor. Peki arka bahçesini de görmek ister misiniz?
Yüksek girişli evin kapısına kadar uzanan merdivenler görüntüsü ile insanı bambaşka bir tarihe ve ülkeye götürüyor. Giriş kısmını daha da güzelleştiren çiçeklendirmeler ise iç açıcı bir güzelliğe sahip. Evin yan tarafında üzeri pergolalı bir park yeri bulunuyor. İki taraftan da arka bahçeye geçmek mümkün. Ferforje korkulukları ile son derece şık görünen merdivenlerin başına ise, iki adet bahçe lambası konularak aydınlatma sağlanmış.
Evin yanlarından ilerleyip arka bahçeye geçtiğiniz zaman çok daha göz alıcı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Tablo dedik çünkü gerçekten ortaçağ tablolarını andıran bir görüntüye sahip. Evin arka bahçesine açılan odasının hemen önünde girişteki ile takım merdivenler bulunuyor. Bahçeye atılmış rattan bir masa ve sandalyeler ile muhteşem bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Konuk ağırlamak, akşamüstü çayı, aile ile geçirilecek dinlenme saatleri için ideal bir bahçe.
Evin genel stili klasik olarak görünse de bazı alanlarda rustik detaylar göze çarpıyor. Bu karede olduğu gibi. Mutfağın yemek alanı kısmında bulunan şık bir kuzineli soba, hem doğal bir ısınma kaynağı hem de otantik bir aksesuar olarak kullanılmış. Asma kandil görünümlü ferforje avizelerin kullanıldığı dekorasyonda Ortaçağ izlerini görmek de mümkün. Beyaz klasik mobilyalar ile tamamlanan tasarım iç açıcı bir şıklığa sahip.
Buram buram klasik stil kokan bu salonda evin genel havasına göre biraz daha ağır bir tema hakim. Varaklı işlemeli koltuklar, desenli atlas kumaş perdeler, gösterişli avizeler ve şamdanlarla stil güçlü bir şekilde vurgulanmış. Ahşap zemin ve desenli kumaşların oluşturduğu klasik hava ışıklandırma ve renk dengesi ile güçlendirilmiş.
Çocuk odası olarak düşünülen bu odada yine ağır bir klasik hava hakim. Uçuk renk pembe kullanımına bakılırsa kız çocuk için düşünülmüş bu odada kasvetli bir havanın hakim olduğunu söylesek yanlış olmaz. Konsept olarak planlanan odanın aksesuarları ve tekstil ürünleri de aynı oranda şaşalı.
Evin diğer alanlarındaki gösterişi aratmayacak bir banyosu var. Diğer odalardan farklı olarak siyah beyaz renklerde planlanan bu banyonun kontrastı son derece başarılı olsa da stili yine çok ağır. Oldukça geniş ve lüks detaylara sahip banyoda konfor için her şey düşünülmüş. Tertemiz ve çekici görüntüsü ile gerçekten övgüyü hak ediyor.