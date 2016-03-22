Cam ve ahşabın buluştuğu modern bir tasarım

Modern mimarinin yarattığı muhteşem evlerden bir yenisini daha tanımaya hazır mısınız? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Meksika'dan büyüleyici güzellikte bir ev tanıtacağız. Ahşap ve cam gibi malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı mimarisi ile dikkat çeken iki katlı betonarme yapı modern özellikleri ve iç mekan tasarımı ile göz alıyor. Konumundan planlanmasına, iç mekan özelliklerinden ışıklandırmasına kadar hemen her detayı ile sınıfında öne çıkan bir yapı. Imativa Arquitectos adlı mimarlık firması tarafından yaratılan bu evi daha yakından görmeye ne dersiniz?

Mimaride keskin ve modern çizgiler yerine daha natürel dokunuşları seviyorsanız sizin için de bir tavsiyemiz var. “Dış görünüşü aldatıcı şahane bir villa” başlıklı yazımızda tanıtılan ve farklılıkları ile dikkat çeken bu villaya bir göz atabilirsiniz.