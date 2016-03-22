Cam ve ahşabın buluştuğu modern bir tasarım

Modern mimarinin yarattığı muhteşem evlerden bir yenisini daha tanımaya hazır mısınız? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Meksika'dan büyüleyici güzellikte bir ev tanıtacağız. Ahşap ve cam gibi malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı mimarisi ile dikkat çeken iki katlı betonarme yapı modern özellikleri ve iç mekan tasarımı ile göz alıyor. Konumundan planlanmasına, iç mekan özelliklerinden ışıklandırmasına kadar hemen her detayı ile sınıfında öne çıkan bir yapı. Imativa Arquitectos adlı mimarlık firması tarafından yaratılan bu evi daha yakından görmeye ne dersiniz?
Mimaride keskin ve modern çizgiler yerine daha natürel dokunuşları seviyorsanız sizin için de bir tavsiyemiz var. “Dış görünüşü aldatıcı şahane bir villa” başlıklı yazımızda tanıtılan ve farklılıkları ile dikkat çeken bu villaya bir göz atabilirsiniz.
Mimar ve tasarımcılar, cam ve ahşap malzemelerin dikkat çektiği dış cephede, farklı geometrik şekillerden oluşturdukları formları kullanarak modern bir biçim oluşturmuşlar. Sarı spot aydınlatmalar ile evin görünüşünü zenginleştirirken aynı zamanda sıcak bir atmosfer de oluşturulmuş. İki katlı evin zemin katında geniş bir garaj da bulunuyor.
Oturma odasında da yine modern bir stil izleyen tasarımcılar konforlu bir dekorasyon hazırlamanın yanı sıra ikonik mobilyalar eklemeyi de ihmal etmemişler. Mies'ın ünlü Barcelona Chair sandalye modelini bu dekorasyonda görebilirsiniz. Beyaz köşe koltuk takımı ve kontrast yaratan aksesuarları ile sıcak bir dekorasyon oluşturulmuş. Ayrıca duvar dekorasyonu da göz dolduruyor.
Evde kullanılan merdivenler ahşap ve kalın bir formda duvara entegre olarak planlanmış. Cam ve metalin birleştirildiği korkuluklar ile de modern bir çizgi oluşturulmuş. Ayrıca evin cam dış cephesine bakan bu merdivenlerin göz alıcı bir manzarası ve ferah bir aydınlatması da var.
Modüler mutfak özellikleri taşıyan dekorasyonda, ahşap, siyah mermer ve endüstriyel mutfak ekipmanları öne çıkıyor. Bar masası görevi de gören mutfak adası sayesinde kullanışlı ve çok yönlü bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Geniş ve fonksiyonel bir mutfak ile evin en çok kullanılacak bölümlerinden biri de muhteşem bir dekorasyona kavuşmuş oluyor.
Evde çok sayıda kişisel zevklere özgü alan bulmak mümkün. Canlı renkleri ile dikkat çeken bu mercan akvaryumu dekorasyona özgün ve modern bir zenginlik kazandırmış. Ayrıca renkleri ile de ortamı canlandırıyor.
Evin yatak odasında, zeminde, karyolada, tavan strüktürlerinde ve bazı aksesuarlarda aynı cins ahşap kullanılarak başarılı bir armoni sağlanmış. Toprak tonlarını güçlü desenlerle harmanlayarak dekorasyona klasik bir şıklık kazandırılmış. Renk dengesi, stil bütünlüğü ve başarılı ışıklandırması ile övülesi bir dekorasyon. Ayrıca geniş pencereler ile odaya manzara ve sonsuz gökyüzü avantajı da kazandırılmış.
Evin banyosunda da diğer alanlarda olduğu gibi ahşap şıklığı hakim. Daha koyu renk tonlarının seçildiği banyoda ışıklandırma ile ambiyans sağlanmış. Kullanılan farklı aydınlatma ögeleri hem stili güçlendirmiş hem de dekorasyona özgünlük kazandırmış. Temiz ve modern bir görüntüye sahip şık bir banyo dekore edilmiş.
Evin arka bahçesinde oldukça geniş ve iç açıcı bir yüzme havuzu bulunuyor. Üst kattan merdivenler ile alt kattan ise sürgülü kapılar ile ulaşılan havuz alanı geniş ve modern bir görünüme sahip. Havuzun bir yanı taş duvara bitişik şekilde planlanmış. Hem havuza hem de alana farklı bir görünüm kazandırılmış.