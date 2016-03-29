Büyüleyici tasarımıyla modern zamanların masal evi

Çocukken hayalini kurduğunuz çatılı, bahçeli masal evlerini düşünün. Geniş ve eğlenceli bahçesinde rengarenk çiçeklerin olduğu, havuzlu bir ev. Bu yazımızda sizlere Rusya'dan böyle bir ev tanıtacağız. Elena Timchenko adlı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ev hem iç mekan tasarımıyla hem de mimarisi ve bahçe düzenlemesiyle gören herkesi hayran bırakacak güzellikte. Oldukça geniş bir bahçeye inşa edilen evin bina oturumu 650m2. Birçok odası ve şık dinlenme alanları bulunan evi daha yakından tanımak ister misiniz? O halde birlikte göz atmaya başlayalım.

Bu tarz köşk tipi evleri değil de daha mütevazi ve sade tasarımları seviyorsanız “Ormanın içinde saklı bir cennet” başlıklı yazımızda tam size göre bir ev bulabilirsiniz.