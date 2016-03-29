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Büyüleyici tasarımıyla modern zamanların masal evi

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дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Yatak Odası
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Çocukken hayalini kurduğunuz çatılı, bahçeli masal evlerini düşünün. Geniş ve eğlenceli bahçesinde rengarenk çiçeklerin olduğu, havuzlu bir ev. Bu yazımızda sizlere Rusya'dan böyle bir ev tanıtacağız. Elena Timchenko adlı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ev hem iç mekan tasarımıyla hem de mimarisi ve bahçe düzenlemesiyle gören herkesi hayran bırakacak güzellikte. Oldukça geniş bir bahçeye inşa edilen evin bina oturumu 650m2. Birçok odası ve şık dinlenme alanları bulunan evi daha yakından tanımak ister misiniz? O halde birlikte göz atmaya başlayalım.

Bu tarz köşk tipi evleri değil de daha mütevazi ve sade tasarımları seviyorsanız “Ormanın içinde saklı bir cennet” başlıklı yazımızda tam size göre bir ev bulabilirsiniz.

Kusursuz bahçe

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Evler
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin bulunduğu bahçe oldukça büyük ve bakımlı. Bahçe ve peyzaj tasarımı konusunda genel olarak iki farklı yaklaşım olduğunu söyleyebilir. Kimisi bu evde olduğu gibi son derece bakımlı, eşit uzunlukta budanmış çimenlerle kaplı bahçeleri sever, kimisi de uzun ve dağınık yeşillikler arasında jungle görünümlü bahçelere hayrandır. Bu evin yaratıcıları sahiplerinin istekleri doğrultusunda bu bakımlı ve göz alıcı bahçeyi tasarlamışlar.

Geniş ve iyi değerlendirilmiş bir alan

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Evler
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin tepe bakışı modeli L şeklinde. Bu fotoğrafta L'nin iç kısmını görebilirsiniz. Evin birkaç girişinden iki tanesi bu alanda bulunuyor. Rengarenk çiçeklerle kaplı ve oldukça şık planlanmış bu alan hayranlık verici. Açık renk dış cephesinde beyaz rölyefler bulunduran evin klasik stili oldukça dikkat çekici.

Havuz

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Evler
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin L biçimdeki iç kısmının geniş alanında ise dikdörtgen bir yüzme havuzu bulunuyor. Sıcak havaların kurtarıcısı olan yüzme havuzu eve değer katıyor. Etrafı yeşil ve kusursuz çimenlerle kaplı olan havuzun aydınlatması da klasik bahçe lambaları ile yapılmış.

Stili ile iç ısıtan bir mutfak

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Mutfak
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Rustik, klasik ve modern stillerden izler taşıyan bu eklektik mutfak dekorasyonu birçok yönüyle insanı çekiyor. Hem modern bir modüler mutfak fonksiyonelliğine sahip hem de geleneksel bir yanı var. Natürel tonlarda kurulan renk dengesi ile iç ısıtan bu mutfak dekorasyonu eve çok yakışmış. Çiçekli dolap perdeleri ile mavi pencere perdelerinin ne kadar iyi seçildiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Konforlu iç mekan tasarımı

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Oturma Odası
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin iç mekan tasarımında eklektik stilin özellikleri belirgin olsa da fonksiyonellik de ana unsur olarak göze çarpıyor. Kandil tipi ferforje avizeler ile sağlanan klasik şıklık evin Rustik temelini dolduruyor. Geniş alanları, ferah yapısı, başarılı ışıklandırması ve işlevsel mobilyaları ile başarılı bir oturma odası dekorasyonu.

Okuma köşesi

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Oturma Odası
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin en güzel alanlarından biri olarak bu zevkli okuma köşesini gösterebiliriz. Dekorasyonunda kullanılan her öge ayrı ayrı ilham kaynağı olarak alınabilir. Renklerin uyumu, kullanılan mobilyaların stilleri, zemin ve duvar dekorasyonu, aksesuarlar ve aydınlatmalar hepsi ayrı ayrı övgüyü hak ediyor.

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Yatak odası

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Yatak Odası
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Açık renk ahşap parkelerin ve genel olarak açık renk bir dekorasyonun uygulandığı ana yatak odası geniş ve konforlu görünüyor. Eklektik stilin özelliklerini taşıyan yatak odasında güçlü bir aydınlatma kullanılmış. Şık bir banyosu ve klasik gardıropları olan dikkat çekici bir yatak odası dekorasyonu.

Yatak odası – 2

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Yatak Odası
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Genç odası olarak planlanan ikinci yatak odasında daha renkli unsurlar görmek mümkün. Duvar ve perdelerin yakaladığı armoni açık renk zemin döşemesiyle adeta dans ediyor. Dokulu tekstil ürünlerinin kullanıldığı dekorasyon masal prensesleri için tasarlanmış gibi görünüyor.

Banyo

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Eklektik Banyo
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Evin banyosu da diğer alanların ihtişamını karşılayacak derecede özel düşünülmüş. Renkleri ve kullanılan malzemeleri ile şık ve göz alıcı bir tasarım. Spot ışıklandırmaları sayesinde ferahlatılmış natürel bir banyo dekorasyonu.

Ekolojik yönden canlı dostu bir bahçe dizaynının ipuçları !
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