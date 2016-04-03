Şehrin göbeğinde huzur dolu bir ev

Şehir hayatının kalabalığı, gürültüsü ve stresi sizi de yoruyor mu? Her yere ulaşımı kolay olacak kadar şehir içinde ama kırsalın huzurunu da barındıran bir eviniz olduğunu hayal edin. Bu yazımızda sizlere böyle bir evden bahsedeceği. Portekiz'de bulunan ve Belgas Constroi adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev dışarıdan bakıldığında pek çekici görünmeyebilir ama içine girdiğinizde dikkatinizi çekecek birçok özelliği ile karşılaşacaksınız. Özellikle arka bahçesini gördüğünüzde misafirlerinizle geçireceğiniz barbekü partilerini planlamaya başlayabilirsiniz. İki katlı ve bahçeli yapısıyla şehir hayatının tam göbeğinde bulunan bu huzur evini gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Eğer manzarası ile dikkat çeken yapılara ilgi duyuyorsanız merakınızı cezbedecek bir proje için “Harika bir manzaraya sahip özel bir mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz.