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Şehrin göbeğinde huzur dolu bir ev

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Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Evler
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Şehir hayatının kalabalığı, gürültüsü ve stresi sizi de yoruyor mu? Her yere ulaşımı kolay olacak kadar şehir içinde ama kırsalın huzurunu da barındıran bir eviniz olduğunu hayal edin. Bu yazımızda sizlere böyle bir evden bahsedeceği. Portekiz'de bulunan ve Belgas Constroi adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev dışarıdan bakıldığında pek çekici görünmeyebilir ama içine girdiğinizde dikkatinizi çekecek birçok özelliği ile karşılaşacaksınız. Özellikle arka bahçesini gördüğünüzde misafirlerinizle geçireceğiniz barbekü partilerini planlamaya başlayabilirsiniz. İki katlı ve bahçeli yapısıyla şehir hayatının tam göbeğinde bulunan bu huzur evini gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Eğer manzarası ile dikkat çeken yapılara ilgi duyuyorsanız merakınızı cezbedecek bir proje için “Harika bir manzaraya sahip özel bir mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz.

Ön cephe

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Evler
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin dış görünüşünün pek de cezbedici olmadığını söylemiştik. Dışarıdan bakıldığında oldukça sade ve özelliksiz bir yapı gibi görünebilir. Mavi cephesi ve cephe rengi ile kontrast oluşturan siyah pervazları ile oldukça sıradan bir görüntü sunuyor. Ancak çatıdaki güneş enerjisi panellerine bakınca evin sürdürülebilir özellikte olduğunu da görebilirsiniz.

Giriş

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Evler
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Diğer binalarla bitişik nizamda görünen ön cephe de tıpkı arka cephe gibi sade ve özelliksiz. Siyah geniş kapıları ile dikkat çeken bir yapısı var.

Merdivenler

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin içine girdiğiniz sizi ahşap döşemelerden kaynaklanan sıcak bir hava karşılıyor. Metal gri korkulukların beyaz duvarlar ile oluşturduğu soluk görünüme ateş gibi giren ahşap zemin evin diğer odaları hakkında meraka düşürüyor. Duvarlardaki alçı kabartma desenler de dikkat çekiyor.

Yaratıcı detaylar

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Merdiven altlarının aydınlık bir şekilde boş bırakılması dekorasyon sırasında birçok yaratıcı fikre fırsat tanıyacağının kanıtı gibi.

Sade ve dingin

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Yemek Odası
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Ev dekorasyonu henüz yapılmamış boş bir bina olduğu için herhangi bir dekoratif özellikten bahsetmemiz mümkün değil ancak kapı ve pencerelerin işlemeleri, duvarlardaki rölyefler evin dekore edildikten sonraki hali için ciddi ipuçları veriyor.

Sanatsal detaylar

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin iki oda arasında bulunan bir alanında oldukça dikkat çekici bir özelliği var. alanın üst tarafı cam tavan olarak planlanmış ayrıca bu cam tavan evin işlemelerine uygun olacak bir şekilde dekoratif olarak tasarlanmış. Ayrıca bu bölmenin duvarlarında da benzer renklerle yapılmış işlemeleri görebilirsiniz. Dekorasyondan sonra evin en dikkat çekici alanlarından biri olacağı aşikar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Fonksiyonel ayrıntılar

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Çalışma Odası
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin birçok odasında gömme duvar rafları mevcut. Ayrıca balkon ve teraslara bakan sürgülü cam kapılarla da aydınlık sağlanmış. Bir dekorasyonun en önemli iki sorunu olan ferahlık ve alan tasarrufu bu iki özellik ile sağlanmış oluyor. Hem gömme duvar rafları ile alan ve eşya tasarrufu sağlamak mümkün hem de bu cam kapıların dekorasyona katacağı aydınlıktan faydalanmak.

Banyo

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Banyo
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin diğer alanlarında geri kalmayacak şekilde iyi düşünülmüş ve modern bir banyo dekorasyonu var. Çift lavabolu, geniş ve gri mermer döşemeli bu banyo hem şık hem de sağlam.

Banyo – 2

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Banyo
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Bir diğer banyoda ise dekoratif ve sağlam bir küvet bulunuyor. Banyo keyfinize düşkünseniz bu ev sizi her anlamda memnun edecek gibi görünüyor.

Bahçe

Reabilitação de Edíficio , Belgas Constrói Lda Belgas Constrói Lda Klasik Bahçe
Belgas Constrói Lda

Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda
Belgas Constrói Lda

Evin şehrin gürültüsüne sırt dönen bir arka bahçesi var. Yeşil çimenleri, ağaçları ve ahşap pergolası ile bir kır evi hissi veren bu bahçe şehir içindeki kaçamağınız olabilir. Ailenizle ya da sevdiklerinizle barbekü ziyafeti yapmak için şehrin dışına çıkmak zorunda kalmayacaksınız.

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