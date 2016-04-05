İki kişilik fonksiyonel bir ev

Bu yazımızda size şehrin göbeğinde bulunan ama huzurlu ve dingin dekorasyonu sayesinde insana rahatlık veren bir ev dekorasyonu tanıtacağız. Güney Kore'de bulunan ve iki kişilik bir çekirdek ailenin yaşadığı ev iki kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor fazlasını da sunuyor. Homestyletoto adlı firma tarafından tasarlanan evin bazı özellikleri çok ilginizi çekecek. Çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan ev iki katlı, bahçeli, teraslı ve oldukça geniş. Ev çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Depreme, neme ve haşerelere karşı dayanıklı olan yapı aynı zamanda modüler özellik de taşıyor. Bu göz alıcı aile evini daha yakından görmeye ne dersiniz?

Eğer hayalinizdeki ev daha gösterişli bir villaysa size tavsiye edebileceğimiz başka evler de var elbette. Farklı ev tanıtımları için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Şirin ve şahane bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.