İki kişilik fonksiyonel bir ev

Bu yazımızda size şehrin göbeğinde bulunan ama huzurlu ve dingin dekorasyonu sayesinde insana rahatlık veren bir ev dekorasyonu tanıtacağız. Güney Kore'de bulunan ve iki kişilik bir çekirdek ailenin yaşadığı ev iki kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor fazlasını da sunuyor. Homestyletoto adlı firma tarafından tasarlanan evin bazı özellikleri çok ilginizi çekecek. Çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan ev iki katlı, bahçeli, teraslı ve oldukça geniş. Ev çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Depreme, neme ve haşerelere karşı dayanıklı olan yapı aynı zamanda modüler özellik de taşıyor. Bu göz alıcı aile evini daha yakından görmeye ne dersiniz?
Eğer hayalinizdeki ev daha gösterişli bir villaysa size tavsiye edebileceğimiz başka evler de var elbette. Farklı ev tanıtımları için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Şirin ve şahane bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Evin bulunduğu konumu ve komşu evleri bu fotoğraftan rahatlıkla görebilirsiniz. Genelde bu tip evlerin olduğu bir Güney Kore sokağı. Düzgün asfaltlanmış ve temiz görünen sokaklar dikkat çekmeyecek gibi değil.
Eve dışarıdan baktığınızda beyaz ve modern bir kutu gibi görünüyor. Gri çatı ve beyaz dış cepheye renk katan öge ise ahşap alın ile garaj kapısı oluyor. Sokağın tam köşesinde bulunan evin mimari yapısı da köşeye uygun şekilde planlanmış. Giriş kapısının iki tarafında da şık bitkilendirmeler var. Gelin bir de iç mekana göz atalım.
Oturma odası alıştığımız türk tipi oturma odalarının biraz dışında görünüyor. Konforlu bir koltuk ve bahçeye bakan geniş sürgülü cam kapılar ile tamamlanan oturma odasında televizyon ve ünitesi bulunmuyor. Odanın bahçeye bakan çıkışında bir de güzel teras bulunuyor. Fotoğrafını aşağıda görebilirsiniz. Sade ve rahat yapısıyla meraklısına oldukça çekici gelebilecek bir oturma odası dekorasyonu olsa da kimileri için yeterli olmayabilir.
Mutfakta oldukça çekici bir tuğla duvar dekorasyonu göze çarpıyor. Odanın havasını tamamen değiştiren bu tuğla duvar mekana canlılık ve sıcaklık kazandırmış. Modüler mutfak olarak planlanmış dekorasyonda parlak ve pürüzsüz yüzeyler dikkat çekiyor. Etkili ışıklandırması ile de göz alan son derece kullanışlı ve modern bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş.
Evin banyosu da dekorasyona uygun olacak şekilde sade şık. Tamamını görmek için firma sayfasından diğer fotoğraflara bakabilirsiniz. Bu fotoğrafta yalnızca antre ve lavabo bölmesini görebiliyorsunuz. Lavabonun hemen yanında bulunan boy pencere sayesinde bu alanda da kusursuz bir ferahlık sağlanmış. Çatı üzerinden bahçeye bakan bu pencere sayesinde antre aydınlık ve ferah.
İç mekan dekorasyonunun en dikkat çeken özelliği mümkün olduğu kadar az eşya kullanılmış olmasıdır. Sadece ihtiyaç duyulacak eşyalar ile oluşturulmuş dekorasyon tam bir Güney Kore stili yaratıyor. Modern, sade ve şık yapısıyla her stilin hayranına güzel gelebilecek bir dekorasyon.
Nihayet evin en güzel alanındayız. Çelik korkuluklar ile çevrili bu ahşap döşemeli teras, akşamüstü dinlenmeleri için ideal. Küçük bir masa sandalye ile tamamlanan teras dekorasyonunda tek eksik birkaç saksı bitkisi ile bir fincan kahve gibi görünüyor. Evin geri kalan yerlerinde de sıkça kullanılan ahşap, çelik ve tuğla gibi malzemeler sayesinde modernliğinden ödün vermeden geleneksel çizgiler de sunan bir dekorasyon oluşturulmuş. Ev sahipleri için keyifle yaşayabilecekleri bir konut.