Gün ışığının dans ettiği mükemmel bir proje

Bu yazımızda, Barselona'nın güzelliğini yaşamaya davet eden, tasarımıyla öne çıkan bir evi ele alacağız. Yetenekli iç mimar ADELA CABRÉ, bu yüz yirmi metrekarelik dairenin tüm yenileme çalışmalarını üstlenerek ortaya oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Bu projede birbirinden çok farklı iki mekanı birleştirmeyi başaran ekip, yaşam alanının sahip olduğu muhteşem Montjuic tepesi ile Barselona'nın en yüksek tepesi Tibidabo manzarasını aynı anda yapının içine dahil ederek, bu eşsiz güzellikleri ev sakinlerine sunuyor. Uzun, ince bir koridor ile iki ayrı bölüme ayrılan yapı, geniş pencereler sayesinde gün ışığının mekana yayılması ile ferah ve aydınlık bir mekana dönüşüyor. Doğal gün ışığı ile dolu mekan, yaşam alanı ve mutfağı sararak, banyo ve yatak odası gibi özel alanları da kendi içinde ayrıştırmayı başarabiliyor. Sadece bu kadar da değil, misafir odası ve banyosundan terasına, her ihtiyaca ayrı ayrı cevap verebilecek kadar da işlevsel bir mekan tasarımı hayat bulmuş bu yenileme çalışması ile. Bu proje için düşünülebilecek en doğru tanım, gün ışığı ile şekillenip, manzara ile tamamlanan bir mekan olmalı, değil mi ? Eğer siz de parlak gün ışığının yaşamınıza katacağı güzellikten etkilenen kişilerdenseniz, kesinlikle bu proje aklınızı başınızdan alacak.