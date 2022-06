Gün ışığının dans ettiği mükemmel bir proje

Yüz yirmi metrekare, büyük bir ev demek. Bu büyüklük ve genişlik doğru planlandığında çok fazla avantajı beraberinde getirebilir ancak sahip olduğumuz geniş alan yanlış planlama çözümlemeleri ile küçülebilir. Bu koridorlarda saklanmış gizli dolaplar, mekanın genişliğine güvenip, boş yere yaşam alanından kaybetmemek isteyenler için ideal. Sürgülü kapılar açılmak için kapı kollarına bile ihtiyacınız yok, bu da sadeliği korumak demek. Bu şekilde tamamen homojen bir yapıya sahip dolaplar, koridorlardan rol çalmıyor ve aydınlık ferah his evin bütününde varlığını koruyor. Dolapların kapıları açıldığında, karşımızda tüm depolama ve saklama işlemini yerine getirebilen büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Çekmeceler, raflar ve askı çubuklarının tümü incelikle planlanıp, gizlenmiş durumda. Sadece ferah değil, son derece de işlevsel, farklı boyutlardaki eşyalar için depolama birimleri mevcut. Her şey planlı, her şey düzenli.