Gün ışığının dans ettiği mükemmel bir proje

Bu yazımızda, Barselona'nın güzelliğini yaşamaya davet eden, tasarımıyla öne çıkan bir evi ele alacağız. Yetenekli iç mimar ADELA CABRÉ, bu yüz yirmi metrekarelik dairenin tüm yenileme çalışmalarını üstlenerek ortaya oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Bu projede birbirinden çok farklı iki mekanı birleştirmeyi başaran ekip, yaşam alanının sahip olduğu muhteşem Montjuic tepesi ile Barselona'nın en yüksek tepesi Tibidabo manzarasını aynı anda yapının içine dahil ederek, bu eşsiz güzellikleri ev sakinlerine sunuyor. Uzun, ince bir koridor ile iki ayrı bölüme ayrılan yapı, geniş pencereler sayesinde gün ışığının mekana yayılması ile ferah ve aydınlık bir mekana dönüşüyor. Doğal gün ışığı ile dolu mekan, yaşam alanı ve mutfağı sararak, banyo ve yatak odası gibi özel alanları da kendi içinde ayrıştırmayı başarabiliyor. Sadece bu kadar da değil, misafir odası ve banyosundan terasına, her ihtiyaca ayrı ayrı cevap verebilecek kadar da işlevsel bir mekan tasarımı hayat bulmuş bu yenileme çalışması ile. Bu proje için düşünülebilecek en doğru tanım, gün ışığı ile şekillenip, manzara ile tamamlanan bir mekan olmalı, değil mi ? Eğer siz de parlak gün ışığının yaşamınıza katacağı güzellikten etkilenen kişilerdenseniz, kesinlikle bu proje aklınızı başınızdan alacak.
Mekanın hayranlık uyandıran ilk odası bu güzel ve rahat oturma odası. Özellikle gün ışığının odaya dolduğu saatlerde mükemmel manzara eşliğinde sıcak ve rahat atmosferin tadını çıkarmamak mümkün mü? Mekanın sade tasarımı sade bir sürgülü kapı ile ayrılan mutfak bölümünde de devam ediyor. Siyahlar, beyazlar, griler ve zeminde kullanılan lamine parkeler atmosferin tamamlayıcı unsurlarından. Evdeki ışık yayılımını engellememesi için sehpa tablalarının cam, ayaklarının da ince metalden olması dikkat edilmesi gereken detaylardan. Eklektik, modern, zarif ve rahat bir oturma odası tanımını tam anlamıyla karşılıyor.
Başka bir bakış açısına geçtiğimiz anda sanki form değiştiren bir hologram gibi kendini değiştiren ev, bu noktada muhteşem pencerelerinden, beklenmedik manzarasını da konuşturmaya başlıyor. Diğer tarafta yer alan ve mekana ayrı bir hacim ve perspektif katan mutfak aynı renkler ve ışıklılık ile bizi kendisine davet eden bir restoran havasını salona katıyor. Böyle farklı kullanım alanlarının, büyük bir mekanda doğru planlanması oldukça zor, ama bu proje bu durumu hakkı ile başarıyor. Homojen aydınlıklar, detaylardaki bütünlük projenin başarısının altında yatan incelikler aslında.
Bu oda bir yanı ile oturma odasının bir parçası, bir yanı ile bağımsızlığını ilan etmiş bir yemek odası. Aynı eklektik ve doğal havası ile bütünün bir parçası olmayı başarabilen yemek bölümü, dikkat çekici masası ve sandalyeleri ile sizi kendisine çekmeyi başarmakta. Yalın ve basit rafları ile tarzını hiçbir noktasında kaybetmeyen oda, dekorasyonda bütünlük tanımına neredeyse tam bir örnek.
Yüz yirmi metrekare, büyük bir ev demek. Bu büyüklük ve genişlik doğru planlandığında çok fazla avantajı beraberinde getirebilir ancak sahip olduğumuz geniş alan yanlış planlama çözümlemeleri ile küçülebilir. Bu koridorlarda saklanmış gizli dolaplar, mekanın genişliğine güvenip, boş yere yaşam alanından kaybetmemek isteyenler için ideal. Sürgülü kapılar açılmak için kapı kollarına bile ihtiyacınız yok, bu da sadeliği korumak demek. Bu şekilde tamamen homojen bir yapıya sahip dolaplar, koridorlardan rol çalmıyor ve aydınlık ferah his evin bütününde varlığını koruyor. Dolapların kapıları açıldığında, karşımızda tüm depolama ve saklama işlemini yerine getirebilen büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Çekmeceler, raflar ve askı çubuklarının tümü incelikle planlanıp, gizlenmiş durumda. Sadece ferah değil, son derece de işlevsel, farklı boyutlardaki eşyalar için depolama birimleri mevcut. Her şey planlı, her şey düzenli.
Zarafet ve stil sahibi bir duruş. Bu banyo tasarımının en kısa tanımı bu olabilir ancak. Evin bütününde hakim olan stil, banyo tasarımında da varlığını sürdürerek evin bütünsel etkisini pekiştiriyor. Ahşap' ve granitin incelikli bir işçilikle bir araya getirilmesiyle konforlu, karizmatik ve şık banyoya sahip olmanın ip uçları bu projede saklı.
Evin genel karakteristiğinin devam ettirildiği bu modern ve milimalist yatak odası, geceleri huzurlu uykuların, sabahları da zinde uyanmanın garantisi. İçimizi ısıtan kumaşları ile bu iç dizayn, bizi kendisine davet eden, samimi atmosferi barındırıyor. Bu ev projesinde, aynı anda birden çok işlev ve fonksiyon hayat bulmuş.
Dilerseniz Aynı alandaki odaları nasıl ayırabilirim? başlıklı yazımızdan da blok mekan tasarımı konusunda yeni fikirler edinebilirsiniz.