Çok uzaklardan rengarenk bir rüya

Bugün güzel bir yerde insanın içini ısıtan şahane bir evi ziyaret ettiğinizi hayal edin. Ancak bu yazıda tanıtacağımız proje biraz farklı. Çünkü sıradan bir daire olmayıp tamamen mutfak üzerine tasarlanmış. Evet, yanlış duymadığınız mutfak. Yalnızca bir mutfak ve bahçeden oluşan bu daire Venezüella'da inşa edilmiş olup canlı renkleriyle içinizi kıpır kıpır ediyor. Bu güzel mekanı tasarlayan ise Carol Abumrad Mimarlık. Şimdi içinde nefis yemeklerin hazırlandığı bu ilginç ve sevimli projeyi daha detaylı inceleyelim.
Burası mekanın giriş alanı. Aynı zamanda açık mutfak olduğu söylenebilir. Ancak klasik açık mutfaklardan çok farklı. Çünkü doğrudan bahçe ile birleşmekte. Bu açıdan bakıldığında rengarenk dekoru net bir şekilde görebiliriz. İlk olarak camlı kapının bulunduğu duvarda, kapının hemen üstünde bulunan pembe delikli bölüm duvarın tüm sıradanlığını üzerinden atıvermiş. Duvarın yanındaki daha derin olan iç kısımda dinlenmek için iki adet ahşap bank yerleştirilmiş. Yine bu alanlar çeşitli resimler bulunuyor. Duvar bitiminde ise canlı kiremit rengi mutfak alanı başlıyor. Ahşap beyaz tavandan sarkan pembe lamba yine dekorasyonla uyum içinde olup sıcak mevsimleri çağrıştıran dekorasyonu tamamlıyor.
Duvarlardan yana kayıp mutfak alanına ulaştığımızda L şeklindeki mutfak tezgahıyla karşı karşıya kalıyoruz. İki duvar arasındaki köşede oval bir pizza fırını yerleştirilmiş. Ancak bu fırın modern cihazlardan oldukça farklı olup geçmişi andıran bir dönem ürünü. Hemen yanında da klasik bir ocak bulunuyor. Ahşap dolaplarla pencereler arasında bulunan kısım desenli taşlarla bezenmiş. Ortada bulunan yemek masası takımı ise yüzeyindeki silik gökkuşağı renkleriyle bu dinamik ve rengarenk mutfağa daha da neşe katmış. doğal ve geleneksel ahşap kullanımıyla rustik bir karakter çizen mutfak son derece eğlenceli görünüyor. Son olarak aydınlatma için her ne kadar bir lamba bulunsa da mutfak duvarının bitimi ile çatı arasına pencereler konulmuş. Böylece doğal gün ışığı iç mekanı yeteri kadar aydınlatıyor.
Mutfağın bitip bahçenin başladığı alanda çatı da konulmamış. Böylece oturup güneşten faydalanabileceğiniz bir rahatlama ve keyif ortamı sağlanmış. Duvarlarda dekorasyonun genelinde olduğu gibi kiremit renginden vazgeçilmemiş. Bahçe küçük bir alana sahip olduğu için ağaç veya çim bulunmuyor ancak yine de yeşillikten vazgeçilmemiş ve köşeye renkli saksılar içinde çeşitli bitkiler dekoratif amaçlı eklenmiş. Elbette bahçede bir oturma alanı da sağlanmak zorunda. Bunun için esnek kıvrımlara sahip hasır bir şezlong koltuk tercih edilmiş.
Son olarak evin dışarıyla bağlantı yolu olan uzun ve ince bahçe yolunu görmekteyiz. Uzunluğundan ötürü bu alan da silik ve sıradan bırakılmayarak insanın içini açan bir şekilde dekore edilmiş. Zeminde beyaz çakıl taşları üzerine asimetrik bir şekilde yerleştirilen yuvarlak ahşap elemanlar eğlenceli bir görünüm sergiliyor. Yine bu alanın duvarlarında ahşap bölmeler üzerinde çeşitli bitkilerin tasarımı bir hayli iç açıcı.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Şıklığıyla göz alan modern bir çatı katı’ başlığına göz atabilirsiniz.