Çok uzaklardan rengarenk bir rüya

Duvarlardan yana kayıp mutfak alanına ulaştığımızda L şeklindeki mutfak tezgahıyla karşı karşıya kalıyoruz. İki duvar arasındaki köşede oval bir pizza fırını yerleştirilmiş. Ancak bu fırın modern cihazlardan oldukça farklı olup geçmişi andıran bir dönem ürünü. Hemen yanında da klasik bir ocak bulunuyor. Ahşap dolaplarla pencereler arasında bulunan kısım desenli taşlarla bezenmiş. Ortada bulunan yemek masası takımı ise yüzeyindeki silik gökkuşağı renkleriyle bu dinamik ve rengarenk mutfağa daha da neşe katmış. doğal ve geleneksel ahşap kullanımıyla rustik bir karakter çizen mutfak son derece eğlenceli görünüyor. Son olarak aydınlatma için her ne kadar bir lamba bulunsa da mutfak duvarının bitimi ile çatı arasına pencereler konulmuş. Böylece doğal gün ışığı iç mekanı yeteri kadar aydınlatıyor.