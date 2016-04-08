Büyüleyici bir yapı

Lizbon merkezli profesyonel bir ekipten oluşan MOM Studyo'nun sıcak bir bölge olan Portimao'da inşa ettiği bu daire yaz tatilini en iyi ve en lüks şekilde değerlendirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Bilmeyenler için Portimao yazlık bir belde olup çok sayıda çağdaş ve lüks dairelerin bulunduğu gözde bir yerdir. Dolayısıyla yazın keyfini çıkarmak ve muhteşem bir tatil geçirmek için ideal bir yer. Bugün detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz proje ise gösterişli ve heybetli mimarisiyle rüyalarınıza girecek.