Büyüleyici bir yapı

Lizbon merkezli profesyonel bir ekipten oluşan MOM Studyo'nun sıcak bir bölge olan Portimao'da inşa ettiği bu daire yaz tatilini en iyi ve en lüks şekilde değerlendirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Bilmeyenler için Portimao yazlık bir belde olup çok sayıda çağdaş ve lüks dairelerin bulunduğu gözde bir yerdir. Dolayısıyla yazın keyfini çıkarmak ve muhteşem bir tatil geçirmek için ideal bir yer. Bugün detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz proje ise gösterişli ve heybetli mimarisiyle rüyalarınıza girecek.
Sokaktan bakıldığında evi çevreleyen karakteristik doğal ortam, yapının beyaz siluetiyle daha da vurgulanıyor. Yoğun bitki örtüsü ile doğal bir ortamda konumlanan yapı yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda beyaz rengi de kontrast sağlama açısından doğru bir karar. Yine ön tarafta muhteşem bir havuz ve onu tamamlayan ahşap teras göz kamaştırıcı dersek abartmış olmayız.
Fotoğraflardan görüldüğü üzere bina ihtişamını doğruluyor. Bu projenin ilginç bir özelliği beton duvarlarının kamu binalarına benzeyen bir paralelliği olması. Son derece ince bir yapıda olmasına rağmen bu malzeme seçimi projenin karakterinde önemli bir faktör olarak kabul edilmeli. Aynı zamanda bu açıdan bakıldığında basit dikey düzlemler arasındaki boşluk merak uyandırarak belli bir gizem yaratıyor.
Evin yan cepheleri yukarıda belirttiğimiz üzere dışarıdan merak uyandıran bir görünüme sahip olduğu bariz. Kişide her bir tarafını çözme hissi uyandıran bu tasarım projenin güzelliğini arttıran bir etken.
Sırada iç mekan var. Fotoğrafta gördüğümüz lobi büyük ve parlak bir alana sahip. Bu alanda duvarlar tamamen beyaz. Merdivenlerde ise cam korkuluklar tercih edilmiş.
Epey bir depolama alanı bulunan mutfakta her türlü yemek hazırlama ekipmanı sağlanarak her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Renk olarak yine lobide olduğu gibi beyaz kullanılmış. Tavan ışıklandırması son derece şık. Dolaplarda herhangi bir kulp kullanılmayarak pürüzsüz parlak yüzeyle şıklık arttırılmış.
Mutfağı incelemeye devam ediyoruz. Uzak bakıldığında baştan sona beyazlara bürünmüş mutfakta krem rengi kırçıllı ada tezgahı fark ediyoruz. Parlak yüzeyi ışıkları yansıtarak mekanı daha da parlak hale getirmiş. Lavabo ve yemek pişirme alanında siyah kullanılarak şıklık arttırılmış.
Konutun genelinde hakim olan beyaz banyoda da üstünlüğünü korumuş. Ortada devasa bir küvetin bulunduğu banyo tasarımında her şey son derece az sayıda tutulmuş. İki adet lavabonun yan yana bulunduğu tezgahta ise ahşap malzeme tercih edilmiş. Son olarak banyo duvarında geniş bir pencere bulunuyor.
Balkon kapılarını açtığınızda karşınıza çıkan bitki örtüsü projenin sürprizlerinden.
Havuza bakan ahşap teras manzarasından doyasıya faydalanabilmek için giriş katında bulunan odada boydan boya camlı kapılar tercih edilmiş. Bir hayli büyük bir alana sahip oda oturma odası için ideal bir kullanım alanı olabilir.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Şıklığıyla göz alan modern bir çatı katı’ başlığını göz atabilirsiniz.