Çamlıca'da standartları alt üst eden bir villa

İstanbul'un hem eski hem de güncel olarak en gözde semtlerinden biri olan Çamlıca'ya konuk olacağız bu yazımızda. Fakat misafir olacağımız ev sıradan bir ev değil, hem de hiç değil. Böylesi evleri fotoğraflarda bile çok sık görmüyoruz işin doğrusu. Sıradışı tasarımı, birbirinden iddialı iç ve dış mekânları, görkemli mimarisi ve sınırları zorlayan lükslük çıtasıyla gerçekten de eşine az rastlanır bir villadan bahsediyoruz. Son dönemde birbirinden iddialı projelerle adından söz ettiren İstanbul merkezli Pimodek Mimari Tasarım imzası taşıyan bu villayı biraz daha detaylı incelemeye ne dersiniz?