Çamlıca'da standartları alt üst eden bir villa

İstanbul'un hem eski hem de güncel olarak en gözde semtlerinden biri olan Çamlıca'ya konuk olacağız bu yazımızda. Fakat misafir olacağımız ev sıradan bir ev değil, hem de hiç değil. Böylesi evleri fotoğraflarda bile çok sık görmüyoruz işin doğrusu. Sıradışı tasarımı, birbirinden iddialı iç ve dış mekânları, görkemli mimarisi ve sınırları zorlayan lükslük çıtasıyla gerçekten de eşine az rastlanır bir villadan bahsediyoruz. Son dönemde birbirinden iddialı projelerle adından söz ettiren İstanbul merkezli Pimodek Mimari Tasarım imzası taşıyan bu villayı biraz daha detaylı incelemeye ne dersiniz?
Çamlıca da İstanbul'da lüks villa projeleriyle gündeme gelen semtlerden biri olarak dikkat çekiyor son dönemde. Muhteşem bir İstanbul manzarasına hakim konumunun yanı sıra birçok merkezi lokasyona son derece yakın oluşuyla da oldukça avantajlı bir bölge. Bunun yanında villanın en fazla öne çıkan özelliği hiç kuşkusuz her türden lüks donanıma fazlasıyla sahip olması. Yüzme havuzu, tenis kortu, eve özel kapalı garaj, oyun odası, hamam, hidromasajlı küvet gibi donatılar ilk akla gelenler.
Elbette bu düzeyde bir lüks villada kapalı garaj olması şaşırtıcı değil. Öte yandan bu kapalı garaj da sıradan bir kapalı garaj değil. Özel bir araç koleksiyonu için tasarlanmış ve en ince detayına kadar her unsuruna özenilmiş bir alan olarak dikkat çekiyor. Duvarlardaki grafitilerden tutalım endüstriyel tipteki yangın güvenliğine varana kadar her şey düşünülmüş.
Garaj katında aynı zamanda bir de oyun odası bulunuyor. Yine duvarları olağanüstü grafitilerle süslenmiş olan bu oyun odası, yoğun iş hayatının getirdiği stresten kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmak için kesinlikle bire bir.
Villanın banyo bölümü ise diğer tüm odalardan daha fazla özenilmiş ve sınırları zorlayan tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oval ve dairesel formlarda tasarlanan bölümün duvarlarında birbirinden farklı ve kontrast renklerde malzemeler kullanılmış. Hidromasajlı küvet ve duş bölümlerinin tavan kısımlarında bu alanların büyüklüğüne uygun olarak açılmış tavan pencereleri ise oldukça iddialı bir aydınlatma sağlıyor.
İç mekânlardaki dairesel çizgiler ortaya oldukça akıcı bir görüntü çıkarıyor. Buna karşın bu akıcılık çeşitli kontrast renklerle yer yer kesintiye uğratarılarak derinlik hissinin aşırıya kaçmamasına da özen gösterilmiş. İç mekânların zeminlerinde ağırlıklı olarak tercih edilen mermer ise son derece şık bir görüntü sergiliyor.
Dünyaca ünlü Türk hamamları bugün artık pek çok lüks villanın içinde kendilerine yer bulmaya başladılar. Geçmişte bir sosyalleşme alanı olarak da kullanılan ve bu yönleriyle şehirlerin merkezi semtlerinde bulunan hamamlar, bugün daha ziyade Kuzey ülkelerindeki sauna geleneğine benzer bir işlev görüyor ve ev sahiplerinin uzun ve yorucu günlerin stresini atmalarına yardımcı oluyor.
Burada da oldukça işlevsel bir dizayna sahip bir giyinme odası görülüyor. Fakat bu giyinme odasının en ilgi çekici yönlerinden bir tanesi, ortalama bir giyinme odasından çok daha büyük, adeta normal bir oda büyüklüğünde olması. Elbette böyle bir lüks seviyesine sahip bir villada bu tarz bir giyinme odası bizi şaşırtmadı. Son olarak mobilyalardaki ahşap kalitesine vurgu yapalım ve bu son derece iddialı villadan ayrılalım.