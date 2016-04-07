Dizi karakterleri ile dekorasyon: Bihter Ziyagil'in ideal evi

Sevdiğimiz kurgu karakterler, ister bir romandan, ister bir diziden, isterse de bir filmden olsun, her zaman bize farklı konularda ilham vermeyi başarırlar. Bazen en sevdiğimiz dizinin en sevdiğimiz karakterinin moda anlayışından etkileniriz, bazen başucu kitabımızdaki ana karakterin yediği yemeklerden. Biz de homify sayfalarında farklı bir şey yapalım ve sevdiğimiz kurgu karakterlerin dekorasyon anlayışlarına değinelim istedik. Bu yazımızda ise Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserlerinden Aşk-ı Memnu'nun akıllara kazınan Bihter Ziyagil karakterinin dekorasyon anlayışı ile ideal bir ev dizaynı nasıl olur diye irdeleyeceğiz. Siz de sonraki yazılarımızda hangi kurgu karakterlerin dekorasyon anlayışlarına değineceğimize karar vermemize yardımcı olabilir ve sevdiğiniz ve tarzlarını bu sayfalarda görmek istediğiniz kurgu karakterleri yorum kısmında belirtebilirsiniz.
Her ne kadar Bihter Ziyagil Türk edebiyat tarihinin önemli roman karakterlerinden biri olsa da biz onu yakın geçmişte televizyonda yayınlanan ve yayınlandığı dönemde rating rekorları kıran dizideki Beren Saat'in canlandırdığı haliyle hatırlıyoruz. Bihter Ziyagil karakteri gösterişli, kendine has bir tarzı olan ve lüksü seven bir karakterdir. Ancak bir yanı saf sevgiyi ve aşkı arar. İşte bu duygusal olarak oldukça yoğun ve derin karakterin ideal evi…
Bihter Ziyagil romanda da dizide de öncelikli olarak zenginliğe ve gösterişe düşkün biri olarak başlar hikayeye. Daha sonraları aşkının peşine düşse de yine de karakter olarak asil ve zarif mizacını dekorasyon tarzında da net bir şekilde görebiliriz. Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu klasik ve görkemli salon tasarımı tam da Bihter Ziyagil'in ideal yaşam alanına uygun. Klasik tarzlı chesterfield model kanepeler, gösterişli, şık ve büyük bir avize, göz alıcı perdeler ve incelikle işlenmiş aksesuar ve mobilyalar. Hem asil, hem yaşından daha büyük bir olgunluğa sahip, hem de kendi güzelliğinin ve zarafetinin yansıması niteliğinde.
Bihter Ziyagil denilince özellikle de Aşk-ı Memnu dizisi akıllara geldiğinde modadan ve Bihter'in herkesi büyüleyen kıyafet tercihlerinden bahsetmemek olmaz pek tabii ki. Bihter son derece elit ve sofistike bir karaktere sahiptir ve bunu giyimiyle de yansıtır. Giydikleri onun için çok önemlidir ve çevresinde adeta bir moda ikonu olarak anılır. Böyle bir karakterin de kapsamlı, geniş, kullanışlı ve şık bir giyinme odası olması şart elbette.
Dediğimiz gibi, Bihter'in zenginlik ve gösteriş seven, giyimine her zaman dikkat eden yüzeysel özelliklerinin dışında hikayeye yön veren en büyük özelliği aslında kendini yalnız hissetmesi ve büyük ve saf aşkı ve sevgiyi aramasıdır. Bihter'in derin bir duygu ve hayal dünyası vardır ve yatak odası da onu ailenin diğer üyelerinden ayıran, hayallerine ve kendine sığınak olarak kullandığı en özel yaşam alanıdır. Zaten Bihter'in o hüzünlü hikayesinin yatak odasında son bulması da hayallerinin öldüğünü simgeleyen bir son hamle olarak akıllarımıza kazındı. Bihter'in umut ve hayalleri hep aşk üzerine olduğundan, bu kendine özel yatak odasında da en çok kendini hissettiren unsurun pek tabii ki romantizm olması gerekir. Yine zarif, şık ve gösterişli, ama bir o kadar da romantik bir yatak odası Bihter'in gerçek hayatta yaşasa tercih edeceği yatak odası modeli olurdu kuşkusuz.
Tıpkı yatak odası gibi banyo da Bihter'in kendi içine kapandığı, yenilendiği ve huzur bulduğu bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Ancak salondaki ve diğer yaşam alanlarındaki gösteriş ve zenginlik burada da etkisini sürdürüyor pek tabii ki. Modern ve klasiğin iç içe geçtiği, huzur dolu ve dinlendirici bu banyo tam da Bihter karakterine göre!
Her ne kadar dizide Bihter'i pek piyano başında görmesek de aslında Bihter piyano çalmayı bilen sofistike bir karakterdir ve bu yüzden de yine lüks ve zarif bir piyano odası muhtemelen Bihter'in evinde olmasını isteyeceği yaşam alanlarından biri olurdu.
Ve tabii ki Bihter Ziyagil denilince akla gelen ilk mobilya: Josephine koltuklar. Dizi yayınlandığı dönemde Bihter'in yatak odasında josephine model koltuk o kadar dikkat çekmişti ki bu tarz koltuklar bir süre “Bihter koltuğu” olarak anılmaya başlandı. Karakterin romantik ve zarif güzelliğini simgeleyen bu ikonik koltuk modeli Bihter'in ideal evinin olmazsa olmazlarından biri.