Dizi karakterleri ile dekorasyon: Bihter Ziyagil'in ideal evi

Sevdiğimiz kurgu karakterler, ister bir romandan, ister bir diziden, isterse de bir filmden olsun, her zaman bize farklı konularda ilham vermeyi başarırlar. Bazen en sevdiğimiz dizinin en sevdiğimiz karakterinin moda anlayışından etkileniriz, bazen başucu kitabımızdaki ana karakterin yediği yemeklerden. Biz de homify sayfalarında farklı bir şey yapalım ve sevdiğimiz kurgu karakterlerin dekorasyon anlayışlarına değinelim istedik. Bu yazımızda ise Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserlerinden Aşk-ı Memnu'nun akıllara kazınan Bihter Ziyagil karakterinin dekorasyon anlayışı ile ideal bir ev dizaynı nasıl olur diye irdeleyeceğiz. Siz de sonraki yazılarımızda hangi kurgu karakterlerin dekorasyon anlayışlarına değineceğimize karar vermemize yardımcı olabilir ve sevdiğiniz ve tarzlarını bu sayfalarda görmek istediğiniz kurgu karakterleri yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Her ne kadar Bihter Ziyagil Türk edebiyat tarihinin önemli roman karakterlerinden biri olsa da biz onu yakın geçmişte televizyonda yayınlanan ve yayınlandığı dönemde rating rekorları kıran dizideki Beren Saat'in canlandırdığı haliyle hatırlıyoruz. Bihter Ziyagil karakteri gösterişli, kendine has bir tarzı olan ve lüksü seven bir karakterdir. Ancak bir yanı saf sevgiyi ve aşkı arar. İşte bu duygusal olarak oldukça yoğun ve derin karakterin ideal evi…