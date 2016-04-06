İstanbul'da pastel renklerde bir daire

Pastel renklerin kendine özgü bir karakteri vardır. Yıllara, dönemlere, trendlere göre moda olan renkler zaman içinde değişiklik gösterir. Bugün çok moda olan bir rengin birkaç yıl sonra yüzüne bakılmayabilir. Giyimde olduğu gibi dekorasyonun da tarihi bu tarz örneklerle doludur. Oysa pastel renkler bir bakıma dönemler üstü bir karaktere sahiptirler. Kolay kolay eskimezler ve gelip geçici trendlerden etkilenmezler. Bu yüzden pek çok mobilya firması her dönemde bu renkleri taşıyan parçalara koleksiyonlarında yer verirler. Bugün sizlere tanıtacağımız daire işte bu pastel tonlardan ilhamını alan, güncel trendlere yaslanmadan klasik ve zarif bir şıklık ortaya koyuyor. İstanbul'un önde gelen iç mimarlık ofislerinden biri olan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu dairede aynı zamanda geniş bir iç hacmin nasıl isabetli bir şekilde değerlendirildiğine tanık oluyoruz.