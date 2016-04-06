İstanbul'da pastel renklerde bir daire

Pastel renklerin kendine özgü bir karakteri vardır. Yıllara, dönemlere, trendlere göre moda olan renkler zaman içinde değişiklik gösterir. Bugün çok moda olan bir rengin birkaç yıl sonra yüzüne bakılmayabilir. Giyimde olduğu gibi dekorasyonun da tarihi bu tarz örneklerle doludur. Oysa pastel renkler bir bakıma dönemler üstü bir karaktere sahiptirler. Kolay kolay eskimezler ve gelip geçici trendlerden etkilenmezler. Bu yüzden pek çok mobilya firması her dönemde bu renkleri taşıyan parçalara koleksiyonlarında yer verirler. Bugün sizlere tanıtacağımız daire işte bu pastel tonlardan ilhamını alan, güncel trendlere yaslanmadan klasik ve zarif bir şıklık ortaya koyuyor. İstanbul'un önde gelen iç mimarlık ofislerinden biri olan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu dairede aynı zamanda geniş bir iç hacmin nasıl isabetli bir şekilde değerlendirildiğine tanık oluyoruz.
Oturma odaları genellikle hemen her gelir grubundan insanın evde en çok vakit geçirdiği odaların başında gelir. Bu yüzden oturma odalarının mümkün mertebe üzerine düşülen, dekorasyonuna özenilen odalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte dekorasyon trendlerine en kolay yenik düşen odalar da yine oturma odalarıdır. Bugün çok trend olan bir tarza göre veya belli bir renge ağırlık vererek dekore ettiğimiz oturma odamız birkaç yıl içinde kendi gözümüze bile hoş görünmez hale gelebilir. Burada gördüğümüz oturma odasında ise pastel tonlarda ve klasik çizgilerde bir tarzın hakim olduğunu görüyoruz. Ve bu klasik çizginin kolay kolay eskimeyeceğini söylemek sanıyoruz yanlış olmaz.
Aksesuarlar bir evi mobilyalardan bile daha fazla tanımlayan önemli parçalardır. Ev sahiplerinin karakterlerini ve zevklerini yansıtırlar. Bu şık konsol, ilginç ayak tasarımı ve kaliteli ahşap işçiliği ile başlı başına oldukça güzel bir aksesuar olarak kabul edilebilir. Ama dahası da var. Üzerinde kullanılan küçük aksesuarların da tabloya eklenmesiyle ortaya çıkan görüntü gerçekten şık ve dikkat çekici.
Bir dekorasyonda hem klasik çizgiler kullanıp hem de ortaya iddialı bir sonuç çıkarmak oldukça güç bir iştir. Zira klasik parçalar genellikle sade, abartısız ve yalın bir tarza sahip olurlar. Bununla birlikte doğru mobilya ve aksesuarların, doğru renk ve kontrastların kullanımıyla böyle bir sonuç elde etmek de mümkündür elbette. Bu yatak odasında pastel tonların ağır bastığını ve genel olarak klasik bir tarza sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan özellikle yatak başının görkemli biçimi ve iki tarafında kullanılan aynalar aşırıya kaçmayan bir iddiayı temsil ediyor.
Son dönemde koyu renkli mermer ve doğal taşların giderek daha sık kullanıldığını görüyoruz. Bu mermer ve doğal taşlar gerçekten de açık duvar renkleri ve mobilyalarla şık bir uyum yaratıyorlar. Bu banyoda da siyah mermer son derece güzel bir şekilde kullanılmış. Beyaz banyo mobilyaları ile birlikte başarılı bir aydınlatma da bu tabloya eklenince genel olarak şık bir banyo ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz.
Kent merkezlerindeki özellikle apartman dairesi tipindeki evlerin ortalama büyüklükleri giderek düşüyor olsa da, çeşitli yaratıcı mimari yöntemlerle bu hacimleri daha etkin kullanmak da mümkün. Bu evin mutfağı son dönemde karşılaştığımız pek çok dairedeki mutfağa göre bir hayli büyük. Ve bu büyüklük açık renk tercihleri ve doğru bir aydınlatma ile daha da vurgulanmış.
Ev tipi aydınlatma elemanları teknolojinin de hızla gelişimiyle birlikte giderek çeşitleniyor ve her gün kataloglara yeni modeller ekleniyor. Tüm bu çeşitlerin arasında eviniz için doğru parçalara karar vermek her zaman çok kolay olmayabilir. Fakat evinizin genel tarzıyla uyumlu bir seçim yaparsanız büyük ihtimalle pişman olmazsınız. Burada da evin genel pastel ve klasik havasıyla uyumlu, belli bir iddia taşıyan ancak fazla gösterişe kaçmayan görece klasik bir avize modeli tercih edilmiş. Evin diğer odalarında da aynı modelin kullanılması da evin genel tarzı için uyumlu bir hava yaratıyor.