Silivri'de doğayla baş başa bir villa

İstanbul'un en batıda yer alan şirin ve sakin ilçesi Silivri, son dönemde ulaşım imkanlarının da genişlemesiyle birlikte yeni konut projeleriyle canlanmaya başlıyor. Bir yanında deniz, diğer tarafında ise Çatalca'ya ve oradan İğneada'ya kadar uzanan ormanlarıyla doğayla baş başa bir yaşam için İstanbul'un en elverişli bölgelerinden biri olan Silivri, aynı zamanda İstanbul'un kabalık ve gürültüsünden uzakta bir hayat vaat ediyor. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız proje de Silivri'de bulunan oldukça iddialı bir villa projesi. Bugünlerde pek çok inşaat ve mimari firması tarafından tercih edilen bir teknik olan 3D görselleştirmesi Çatalca merkezli GRNT 3D tarafından yapılan bu ilgi çekici villa projesine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Şehirden uzakta ama bir yandan da arabanıza atladığınızda şehir merkezine süratle ulaşabileceğiniz kadar yakın bir konumda bir villada arayabileceğiniz her türden donanım bu villada fazlasıyla yer alıyor. İstanbul standartlarında göre devasa denebilecek son derece ferah bahçesi, mükemmel peyzajı, geniş açık yüzme havuzu bunların arasında ilk akla gelenler. Bu yönüyle burada adeta bir sayfiye yeri havası yaşayabilirsiniz. İstanbul sınırları içinde böyle bir atmosfer gerçekten pek az yerde bulunabiliyor.
Villanın dikkat çeken yönleri yalnızca bahçesi, peyzajı ve havuzu değil elbette. Mimari olarak da oldukça iddialı bir villa olduğunu söylersek herhalde abartmış olmayız. Betonarme bir bina olmasına karşın projede yoğun miktarda ahşap kullanıldığını söylemek mümkün.
Peyzaj mimarisi bugün artık şehir merkezlerinde yaşayan insanların çok fazla ilgilenmedikleri bir alan haline geldi. Pek çok kişi toplu konutlarda ve sitelerde yaşıyor. Bu insanlar parkları, spor alanları, sosyal donatıları olan sitelerde oturuyor olsalar da bahçeyle doğrudan bir ilişki kurmuyorlar genellikle. Site aidatlarının bir kısmı peyzaj çalışmalarına ayrılıyor ama sitenin sakinleri bu konuda genellikle söz sahibi olmuyorlar. Oysa müstakil bir evde ya da bunun gibi geniş bahçeli bir villada yaşadığınız zaman peyzaj son derece önemli bir konu haline geliyor. İlgilenmeniz gereken konu olmasının ötesinde aynı zamanda size bahçenizi zevkinize göre şekillendirme imkanı verecek olan da yine profesyonel peyzaj çalışmalarıdır.
GRNT 3D'nin bu projenin üç boyutlu görselleştirilmesinde son derece başarılı bir iş çıkarmış olduğunu söylersek herhalde abartmış olmayız. Kağıt üzerindeki projeleri canlandırıp üç boyutlu hale getirmek zaten başlı başına zor bir işken, burada bahçedeki en küçük bitkilerden villanın camlarındaki yansıma detaylarına varana kadar oldukça ince bir çalışma görüyoruz. Bu da elbette projenin alıcılarıyla kolaylıkla buluşmasına imkân sağlıyor.
Basit bir bahçe oturma grubunun veya pergolenin bir hayli ötesine çıkan bu bölüm için yazlık bir salon tanımını yapmak yanlış olmaz. Kendi içinde bir oturma grubu ve hatta bir yemek masasını barındıran ve adeta kapalı bir alan gibi dekore edilen bu bölüm, yazın misafirlerin ağırlanması ve ister gece ister gündüz vakit geçirmek için harika bir ortam yaratıyor.
Silivri'deki bu villa projesi hiç şüphesiz yeni sahiplerine çok cazip bir hayat vaat ediyor. Modern bir villanın gerektirdiği bütün lüks ve konforun yanı sıra doğanın içinde bir hayat ve tabi havuz keyfi. Bir insanın isteyebileceği pek çok şey burada birleşiyor. Daha önemlisi ise böyle bir evin İstanbul'a yalnızca bir saatlik bir mesafede olması. Yakın zamana kadar sakin sessiz semtler olan pek çok bölgenin hızla yapılaşmaya açıldığı ve inşaatlarla dolup taştığı bir ortamda bir parça huzur bulmak için Silivri çok da uzak bir yer olmasa gerek. a