Silivri'de doğayla baş başa bir villa

Silivri'deki bu villa projesi hiç şüphesiz yeni sahiplerine çok cazip bir hayat vaat ediyor. Modern bir villanın gerektirdiği bütün lüks ve konforun yanı sıra doğanın içinde bir hayat ve tabi havuz keyfi. Bir insanın isteyebileceği pek çok şey burada birleşiyor. Daha önemlisi ise böyle bir evin İstanbul'a yalnızca bir saatlik bir mesafede olması. Yakın zamana kadar sakin sessiz semtler olan pek çok bölgenin hızla yapılaşmaya açıldığı ve inşaatlarla dolup taştığı bir ortamda bir parça huzur bulmak için Silivri çok da uzak bir yer olmasa gerek. a