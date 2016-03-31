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Hayalleri süsleyen mükemmel bir ev!

Meral Eser Meral Eser
Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Oturma Odası
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Bu yazımızda sizlere Brezilya'dan hayalleri süsleyecek modern bir ev projesini tanıtacağız. Dekoratif öğelerle dizayn edilen ev,  ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA imzası taşıyor. İç mekan dizaynından, dış mekanda peyzaja kadar özenle tasarlanan proje modern çizgiler taşıyor. Zarafet, konfor ve sıcak bir atmosfer sunan projede fonksiyonel bir havuz da mevcut. Şık ve göz alıcı dizaynı ile doğal ışığı muntazam alan atmosfere sahip bu evde, modernist ve minimalist bir arada kullanımına rastlayacağız. Dilerseniz daha fazla beklemeden iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.

Klasikle moderni buluşturan cephe

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Evler
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Klasik ve moderni bir araya getiren detaylar taşıyan ön cephe, göz alıcı görünümü ile dikkat çekiyor. İki anıtsal sütün ile saçakları taşıyor. Solda ahşap ana giriş kapısı sıcak renk tonları ile ahşap kapı bulunuyor. Sağ kısımda beyaz sütun ve saçaklarla uyumlu, çağdaş stilde dizayn edilen bir garaj kapısı mevcut, nötr renklerle beyazın ahengi sağlanıyor. 

Açık plan

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Oturma Odası
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Geniş ve ferah bir iç dizayn anlayışı ile modern izler taşıyan bir oturma alanı. Beyazlara bürünen bir dekor ile nötr renkleri bir araya getiren uyum ve ahenk söz konusu. Duvar ve döşeme zemininde kullanılan yalın dil, dingin bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Şık ve dekoratif aydınlatma unsurları ile ışıl ışıl bir oturma alanı oluşturuluyor.

Tv odası

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Oturma Odası
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Konfor sunan bir keyif alanı için Tv ünitesi ve rahat koltukların yeri ayrıdır. Siyah kadife kullanılan koltuk ve dekoratif yastıklarla estetiğin yakalandığı Tv odası oldukça konforlu. Dikdörtgen formlarla led aydınlatma unsurları, zarif çizgilerle ışıl ışıl bir atmosfer sunuyor. 

Merdiven alanı

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Şık ve zarif bir merdiven dekoru için, basamak rıhtlarında doğru ve ölçülü ışık kullanımına dikkat edilmiş, şık ve dekoratif bir sonuç elde edilmiş. Basamaklarda kullanılan ışıklandırma kullanım haricinde sönen, kullanım esnasında yanan bir sistemle tasarlanabiliyor.

Çağdaş stil yemek odası

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Yemek Odası
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Led ışıklandırma ve beyaz hakim mobilya tercihleri ile göz alıcı bir yemek odası. Modern çizgilerle tasarlanan iç mekanda, led aydınlatma ve ışıklandırma unsurlarında dikdörtgen ve geometrik formlar mevcut. Geometrik formlar modern ve şık bir atmosfer oluşturuyor. Beyaz rengin ağırlığının yanı sıra, ahşabın sıcak dokusu ve rengine de rastlıyoruz.

Bar ve teras

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Yemek Odası
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

İhtiyaca göre geniş pencere ve kapıların açılması ile birlikte açık teras ile bar alanı birleşiyor. Bar kullanımının pratikliğinin yanı sıra, açık teras oturma alanında keyifli sohbetlerin eksik olmayacaktır.

Balkon ve havuz keyfi

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Havuz
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Arka bahçede klasik ve rustik stil tasarım izlerine sahip bir dekor anlayışı mevcut. Açık renkli çitler cephe görünümü ve modern çizgi ile uyum sağlıyor. Açık teras alanı ile bar alanını birleştiren alanda, nefis bir havuz ve bahçe alanı mevut. Havuz keyfini muhteşem peyzajıyla bir araya getiren proje, dingin ve ferah bir atmosfer sunuyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Kırsal görünümlü modern bir ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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