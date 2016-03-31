Hayalleri süsleyen mükemmel bir ev!

Arka bahçede klasik ve rustik stil tasarım izlerine sahip bir dekor anlayışı mevcut. Açık renkli çitler cephe görünümü ve modern çizgi ile uyum sağlıyor. Açık teras alanı ile bar alanını birleştiren alanda, nefis bir havuz ve bahçe alanı mevut. Havuz keyfini muhteşem peyzajıyla bir araya getiren proje, dingin ve ferah bir atmosfer sunuyor.

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