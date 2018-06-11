Türkiye'den her odasıyla ilham veren pırıl pırıl bir daire

Açık renklerin uçuk ve romantik renk tonlarıyla mükemmel bir uyum yakaladığına tanık olduğumuz bu salon dekorasyonunda hem neşeli ve eğlenceli, etrafına mutluluk saçan hem de zarif ve estetik bir tarzın yakalandığını görüyoruz. Renk kullanımı ve beyaz rengin oluşturduğu fona eklenen hem koyu renkli kontrast unsurları hem de odadaki pozitif enerjiyi arttıran canlı ve uçuk tonlu romantik renkler salonun dekorasyonuna büyük bir katkı sağlıyor. Farklı ruh hallerine farklı şekillerde hitap edebilecek olan bu renk kombinasyonları elbette dekorasyondaki modern mobilya ve aksesuar kullanımıyla da bütünleşerek sıra dışı ve iç açıcı bir atmosfer yaratmayı başarıyor.