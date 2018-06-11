Türkiye'den her odasıyla ilham veren pırıl pırıl bir daire

Tıpkı insanlar gibi evlerin de her birinin birbirinden farklı karakterleri vardır. Bazı evler daha sert ve ağırbaşlı, bazıları uçuk kaçık ve çılgın, bazıları ise zarif, duygusal ve romantik görünür. Bu yazımızda sizlerle zarif ve duygusal ev tasarımlarından birine konuk olacağız. Evin yaşam alanlarının tasarımında ise Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunuyor.
Açık renklerin uçuk ve romantik renk tonlarıyla mükemmel bir uyum yakaladığına tanık olduğumuz bu salon dekorasyonunda hem neşeli ve eğlenceli, etrafına mutluluk saçan hem de zarif ve estetik bir tarzın yakalandığını görüyoruz. Renk kullanımı ve beyaz rengin oluşturduğu fona eklenen hem koyu renkli kontrast unsurları hem de odadaki pozitif enerjiyi arttıran canlı ve uçuk tonlu romantik renkler salonun dekorasyonuna büyük bir katkı sağlıyor. Farklı ruh hallerine farklı şekillerde hitap edebilecek olan bu renk kombinasyonları elbette dekorasyondaki modern mobilya ve aksesuar kullanımıyla da bütünleşerek sıra dışı ve iç açıcı bir atmosfer yaratmayı başarıyor.
Salonun devamında yer alan yemek alanı da oturma alanındaki şık, zarif ve romantik dokuyu devam ettiren bir tasarıma sahip. Duvardan tavana kadar uzanan açık renkli panelin üzerinde yer alan spot ışıkları yemek masasını vurguluyor. Modern tarzlı sandalyelerle geniş bir yemek alanı oluşturulmuş ve kalabalık misafirlerin konforlu ön planda tutulmuş. Masanın üzerindeki pembe çiçekler ve cam aksesuarların içinde yer alan mumlar bu şık atmosfere romantik bir dokunuş niteliği taşırken mermer masa da yemek alanının baş rolünde ve ortamın kendine has tarzını temsil ediyor.
Evde salonun dışında bir de daha küçük ve samimi bir oturma odası bulunuyor ve bu oda daha çok bir televizyon izleme alanı olarak dizayn edilmiş. Konforun ve samimi bir atmosferin ön planda tutulduğu bu oturma odasında İngiliz tarzı şık bir ikili kanepe kullanılmış. Televizyonun tam karşısında yer alan bu kanepe odanın ana mobilyası olma niteliği taşıyor. Eşya kalabalığına yer verilmeden tasarlanmış olan oturma odasında yine uçuk renkler tercih edilmiş ve kanepenin önündeki cam sehpanın üzerindeki kırmızı çiçeklerle evin geneline yayılan romantik dokunuşlar burada da etkisini devam ettiriyor.
Yatak odasında ise konfor ön planda tutulmuş ve dekorasyon tamamen dinlendirici ve yenileyici, sağlıklı bir uyku ortamı yaratılmak üzerine oluşturulmuş. Beyazın zarif ve minimal etkisinden faydalanılarak dizayn edilen yatak odasının tasarımı yorgun ve stresi bir günü sonlandırmak için de, enerji dolu yeni bir güne dinç bir şekilde başlamak için de ideal.
Son yıllarda giyinme odaları özellikle modern mimari tasarımlara ve dekorasyonlara sahip olan evlerde giderek daha da yaygınlaşmaya başladı. Yatak odasını dolaplardan arındıran ve çok daha sağlıklı bir ortam yaratan ve kendi içinde müthiş bir işlevselliğe sahip olan bu odaları Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları başlıklı yazımızda da uzun uzun incelemiştik. Bu evde de evin genel tasarımı ile harika bir uyum içindeki şık ve fonksiyonel bir giyinme odasıyla karşılaıyoruz.
Tavana belirli aralıklarla yayılmış olan spot ışıklarla mükemmel bir şekilde aydınlatılan bu ferah ve şık banyoda da zarif ve kullanışlı bir dekorasyon söz konusu. Yine romantik ve estetik dokunuşların renk uyumuyla öne çıktığı banyoda evin genelini tamamlayan bir tasarım tercih edilmiş.