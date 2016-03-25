Dudak ısırtan zekice tasarlanmış bir ev!

Manzaraya karşı oturma keyfi ve doğal ışığı muntazam alan bir mekan anlayışı ile, hayalleri süsleyen bir yaşam tarzı sunuyor. Yeni yerler keşfetmek ve doğal manzara eşliğinde keyif yapmayı sevenlere ideal bir alternatif.

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