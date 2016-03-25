Dudak ısırtan zekice tasarlanmış bir ev!

Uzmanların ustaca tasarladığı göz alıcı bir ev projesi ile karşınızdayız.Zekice tasarlanmış proje, LİVİNG BİG İN A TİNY HOUSE imzası taşıyor. Çok yönlülük sağlanan proje tasarımı, aynı zamanda ekonomik unsurlar taşıyor. Mobil evler fonksiyonellik ve ekonomik olmaları bakımından bu iş için oldukça ideal. Rahatlıkla seyahat etme olanağı sağlayan mobil evler, günün herhangi bir saatinde manzaranızı değiştirme olanağı sağlıyor. Bulunduğu arazide modern tasarımı ile dikkat çeken, küçük alanlarda büyük çözümlerin sağlandığı proje, akılcı çözümlerle fonksiyonelliğini koruyor. Sadece tatil zamanlarında kullanılmak için de kullanılabilen mobil evler oldukça işlevsel detaylar taşıyor. Seyahat etmeyi sevenler için akılcı çözümlerle tasarlanan mobil ev projesinin detayları için görsellerimizi incelemeye başlayabiliriz.
Küçük krallığa hoş geldiniz! Şaşırtıcı detaylarıyla mobil ev projesi tüm fonksiyonelliği ile sizi karşılıyor. Bir ailenin ihtiyaçlarını oldukça iyi karşılayabilecek proje, görsel açıdan da estetik görünümü ile dikkat çekiyor. Çatıda su yalıtımı, merkezi ısıtma sistemi, güneş panellerini bünyesinde barındıran mobil ev, güneş enerjisi ile desteklenmektedir. Yağmur suyunu pratik bir şekilde toplayacak şekilde dizayn edilmiş. Kullanışlı, pratik ve ekolojik bir proje.
Seyahat etmeyi sevenler için pratik kullanım kolaylıkları sunan proje, kompakt bir tasarım anlayışına sahip. Yolculuğa hazır hale getirilen mobil evin, rahatlıkla sürülen bir kamyondan farkı yok. Katlanabilme özelliği olan parçaların bir araya getirilmesi ile pratik bir şekilde hazırlanıyor ve yolculuğa hazır hale getiriliyor.
Sıra dışı özellikleri ile sıra dışı yaşam tarzını tercih edenler için masal gibi bir tasarım. Masalları aratmayan tasarımı ile kale duvarlarını anımsatan cephe dekoru oldukça şık ve dekoratif öğelerle dizayn edilmiş. Yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar tanımak isteyenler için işlevsel ve pratik kullanım kolaylıkları sunan bir araç. Seyahat etmeyi sevenlere sofistike ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bir mobil ev.
Masallardaki kuleleri anımsatan dış cephesi ile göz alıcı bir tasarım anlayışı mevcut. Sol tarafta bulunan kapı ile tuvalet girişi mevcut.
Rustik stilde olduğu gibi, iç mekanda ahşabın kullanımına rastlıyoruz. Doğa ile iç içe yaşam tarzını benimseyenler için uyum ve ahenk içeren bir tasarım anlayışı. Buzdolabı, fırın, lavabo, mikserler, sepetler, kavanozlar ve dahasını içeren iç mekanda yok yok.
Kamyon gibi kullanılan aracın üst kısmında dinlenme olanağı sunan bir yatak odası alanı mevcut. Uzun yolculuklar arasında mola vermek, uyku ihtiyacını muntazam gidermek için bire bir. Konfor sunan atmosferi ile diğer evleri aratmayan mobil evlerin kullanımına ileride daha sık rastlayabiliriz.
Manzaraya karşı oturma keyfi ve doğal ışığı muntazam alan bir mekan anlayışı ile, hayalleri süsleyen bir yaşam tarzı sunuyor. Yeni yerler keşfetmek ve doğal manzara eşliğinde keyif yapmayı sevenlere ideal bir alternatif.
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