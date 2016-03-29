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Kendinizi tatilde hissedeceğiniz bir ev projesi

Gülen Duran Gülen Duran
The Sea House, Porth, Cornwall, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Villa
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Bugün, sizinle beraber Polonyalı mimarlar ve The Partnership Bazeley ortaklığı ile tasarlanmış, deniz iklimine uygun, ışıl ışıl ve konforunuz gözetilerek tasarlanmış bir evi inceliyoruz. Evin geneline baktığımızda tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak biçimde çözümler getirildiğini görüyoruz. Estetik kaygılar ön planda tutularak ve farklı bir bakış açısı ile  tasarlanmış bu ev projesi, bulunduğu ortam içinde fazlasıyla ilgi odağı olma özelliği taşıyor. Bu yapıyla karşılaştığınızda bizi en çok etkileyen şey modern mimaride sıklıkla karşılaştığımız kübik dokunuşların bu projede yalın bir şekilde görülüyor olması diyebiliriz. Şimdi hep birlikte evin iç dekorasyonunu görmeye başladığımızda her bölümün kendi içinde rahatlığını keşfedeceğiz.

Dış cephe görünümü

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Villa
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Yemyeşil bir bahçenin içinde, beyaz ve mavi rengin bir arada kullanıldığı dış görünümüyle bizi deniz esintisine götüren bu proje, ruhumuzda ve bedenimizde ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Adeta denizin tuzunu ve kumunu bize taşıyan mekan bu açıdan benzersiz.

Evin arka cephesi

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Villa
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Evin arka tarafına baktığımızda gözden uzak bir rahatlama alanı yaratılması amaçlanmış. Bu alanı kendiniz ve konuklarınız ile eğlenceli ve hoş vakit geçirebileceğiniz köşeniz olarak düşünebilirsiniz. Temiz hava alabileceğiniz, güneşin tadını doya doya çıkarabileceğiniz, keyifle kitap okuyabileceğiniz ve kısacası ruhunuzu besleyebileceğiniz muhteşem bir alan burası.

Şık bir oturma odası tasarımı

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Oturma Odası
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Oturma odası tasarımı evin tüm sakinleri için maksimum konfor garantisi ile düzenlenmiş. Geniş ve yalın tasarımlı kanepe ve uzun tüylü halı oturma odası dekorasyonuna samimi bir atmosfer katıyor. Ayrıca şöminenin varlığı bu sıcak ortamda her mevsim yaşayabileceğinizin de habercisi niteliğinde. Her iki bölümden odaya giren gün ışığı da içimizi açacak artı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Alabildiğine geniş bir teras tasarımı

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Balkon, Veranda & Teras
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Sizce de bu alan evin en güzel köşesi değil mi? Evinizin içinde ve açık havada güneşlenme fırsatı ya da açık havada kahve keyfi gibi aktiviteler bu ev projesi sayesinde yaşamınızın günlük rutini haline gelebilir. Konforunuz düşünülerek tasarlanmış dış mekan mobilya seçenekleriyle sabahları kahve keyfiniz hiç bu kadar keyifli olmamış olabilir. İncelikle tasarlanmış teras tasarımı iç- dış mekan uyumunu ve konforu içinde barındıran detaylarla örülü bir halde sizlerin kullanımını bekliyor.

Sade bir mutfak tasarımı

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Mutfak
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Şimdi de bu muhteşem evin modern stile sahip mutfağındayız. Sadece güzellik ve estetik değil, fonksiyonellik ile birlikte tasarlanmış bir mutfak burası. Çok sayıda depolama alanına sahip mutfak dekorasyonu zarif elektronikli alet tasarımları ve mermer malzemeyle çözümlenmiş mutfak tezgahlarıyla harika bir ışık dengesine sahip. Tüm dolapların ve duvarların beyaz olarak çözümlendiği mutfak dekorasyonunda detaylar öne çıkarak ortamın yalınlığını pekiştiriyor.

Samimi bir yatak odası tasarımı

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Yatak Odası
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımı salt bir yatak odası tasarımı olmaktan ziyade bir masal odası görünümünü andırıyor. Özellikle bu oda için tasarlanmış yatak ünitesi ile tuvalet masası çözümlemesi aynı stildeki ve malzemedeki tasarımıyla odanın içine benzersiz bir hava katmış. Ferah ve geniş bir yatak odası tasarımı olarak çözümlenen alan manzaraya bakan olmaktan öte manzaranın içine konumlanmış bir alan olarak dikkatleri çekiyor. Zemin kaplaması olarak seçilen krem renk odadaki mobilyaları görünür hale getirirken kaptan köşkünü andıran dekorasyon sizlere inanılmaz bir rahatlama alanı sunuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Zevkli bir banyo tasarımı

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Banyo
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Geniş banyo tasarımı mekanın merkezine yerleştirilen küvet  tasarımı ile sizleri tazelenmeye, dinlenmeye davet ediyor. Banyonun genelinde beyaz ile birlikte kullanılan kahve tonları atmosferin dinginliğine katkıda bulunuyor.

Yüzme havuzu

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Havuz
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Evin belki de en çok keyif alacağınız köşesi olan yüzme havuzu alan sizce de rüya gibi değil mi? Her mevsim spor yapabileceğiniz ve günün yorgunluğunu suyun şifasıyla atabileceğiniz yüzme havuzu evin içinde düşünebileceğiniz en olağanüstü alternatif olmaya aday. Yüzme havuzunun etrafını saran pencereler dışarıyla olan ilişkinizi sağlarken, görsel anlamda da yeşil ve mavinin birlikteliğini gözler önüne getiriyor. Bu alan gibi manzaranızı oluşturan bahçe dekorasyonları ile daha fazla bilgi almak isterseniz Bahçe dekorasyonları için harika fikirler adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Büyüleyici tasarımıyla modern zamanların masal evi
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