Kendinizi tatilde hissedeceğiniz bir ev projesi

Bugün, sizinle beraber Polonyalı mimarlar ve The Partnership Bazeley ortaklığı ile tasarlanmış, deniz iklimine uygun, ışıl ışıl ve konforunuz gözetilerek tasarlanmış bir evi inceliyoruz. Evin geneline baktığımızda tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak biçimde çözümler getirildiğini görüyoruz. Estetik kaygılar ön planda tutularak ve farklı bir bakış açısı ile tasarlanmış bu ev projesi, bulunduğu ortam içinde fazlasıyla ilgi odağı olma özelliği taşıyor. Bu yapıyla karşılaştığınızda bizi en çok etkileyen şey modern mimaride sıklıkla karşılaştığımız kübik dokunuşların bu projede yalın bir şekilde görülüyor olması diyebiliriz. Şimdi hep birlikte evin iç dekorasyonunu görmeye başladığımızda her bölümün kendi içinde rahatlığını keşfedeceğiz.