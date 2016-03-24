Akıllara kazınacak göz alıcı bir ev

260 m² bir alana yerleşen göz alıcı bir ev projesi ile karşınızdayız. BE IN ART imzası taşıyan proje, modern ve klasiğin buluştuğu bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş. Lamine kaplama kullanılan dış cephenin açık renk tonlarına bürünmesi ile modern bir çizgi yakalıyor. Geniş pencereler aracılığıyla muntazam ışık alan cephesiyle göz alıcı bir atmosfer sunuyor. 3 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak tasarlanan proje, konuklar için de şık ve konforlu bir ağırlama imkanı sağlıyor. oturma odası, yatak odaları, ayrı giyinme odası, mutfak, yemek odası, banyo, tuvalet, sauna, balkon ve veranda bulunan projede ihtiyaç duyulabilecek tüm fonksiyonel detaylar düşünülmüş. Projemizi daha yakından tanımak için, dilerseniz iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Neme karşı yalıtım detaylarının akılcı çözümlerle ele alındığı projed,e göz alıcı bir ahşap dış cephe kaplaması kullanılmış. Lamine kaplama ve kerestenin yapılarda kullanımı ile ilgili gerek duyulan tüm ihtiyaçlar göz önüne alınmış
Klasik ve modern yapılarda ahşabın kullanımına sıklıkla rastlarız. Klasik yapılarda koyu renkli ve daha kasvetli örneklerine rastlarken, modern yapılarda açık renklere ve yalın tasarımlara daha sık rastlıyoruz. Sıcak bir atmosfer oluşturmak için ahşabın sıcak dokusundan daha iyisi yok. Lamine kaplamada kereste kullanımı oldukça önemli bir avantajdır ve ısıyı daha fazla muhafaza etmektedir.
Geniş pencere açıklıkları ile aydınlık bir oturma odası atmosferi sunuyor. Ahşabın ağırlıklı kullanımı ile modern çizgiler buluşuyor. Mobilyalarda yakalanan uyum, ahenk ve şömine şıklığı göze çarpan detaylardan.
Masif ahşap mobilya, ekose perdeler ve kır çiçekleri ile şık ve dekoratif öğeleri bir araya getiren sıcak bir atmosfer. Adeta büyükanne evinin sağladığı sıcak ve samimi bir çizgi yakalanmış. Rustik stil dekor izleri taşıyan bir mutfak.
Rustik stil ve modern çizgileri yalın bir dille birleştiren bir yatak odası dekoru. Nostaljik izler taşıyan yatak odası tasarımında naif ve göz yormayan renkler kullanılmış. Kaliteli bir uyku için konfor kadar, yumuşak ve dinlendirici renk kullanımının da önemi yadsınamaz.
Küçük banyo dekorunda da ahşabın kullanımı mevcut. Artık günümüzde banyolar ve ıslak zeminlerde de özel bakım olanakları ile ahşabın kullanımına rastlıyoruz. İskandinav stil izler de taşıyan banyo dekorasyonunda doğru ve ölçülü ışık kullanımı mevcut. Ayrıca banyoda dikkat çeken eğri tavan formu da görsel açıdan iç mekanda etki bırakıyor.
Konfor sunmasının yanı sıra, günün yorgunluğunu atmak için enfes bir saunası mevcut. Dingin ve rahat bir yaşam stili için tüm ihtiyaçlar gözetilmiş.
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