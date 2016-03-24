Akıllara kazınacak göz alıcı bir ev

Konfor sunmasının yanı sıra, günün yorgunluğunu atmak için enfes bir saunası mevcut. Dingin ve rahat bir yaşam stili için tüm ihtiyaçlar gözetilmiş.

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