Antalya'da modern dekorasyonuyla göz kamaştıran bir ev

On dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar uzanan modern dekorasyonlar bugün en çok tercih edilen tasarım tarzlarından birini oluşturuyor ve bu elbette basit bir tesadüf ya da moda akımı değil. Modern tarzın bu kadar yaygın bir şekilde yaşam alanı dekorasyonlarında kullanılmasının oldukça sağlam ve net sebepleri var. Bu sebeplerden en büyüğü de modern tarzın çağın gündelik hayatına en çok uyum sağlayabilen ve günümüz insanının ihtiyaçlarını en çok karşılayabilen dekorasyon tarzı olması pek tabii ki. Modern tarzda form ve fonksiyon iç içedir ve kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şey dekorasyonun estetiği kadar ön planda tutulur. Konfor ve fonksiyonellik sade bir estetikle birleştiğinde oluşan temiz çizgiler ve yalın şıklık modern tarzın büyüsünü oluşturan temel unsur. homify sayfalarında sizlerle sık sık örnek modern ev dekorasyonlarına konuk oluyoruz. Bu yazımızda da Antalya'da konumlanan ve Ar Mimarlık tarafından dizayn edilen şık ve modern bir evi ziyaret edeceğiz.
Dediğimiz gibi, temiz çizgiler ve formlar modern dekorasyonlarının temelini oluşturur. Gösterişli ve kalabalık bir dizayndan çok sade ama konforlu ve sıcak bir dekorasyon yaratmayı amaçlayan modern tarz, bu göz alıcı salonda da kendisini net bir şekilde göstermeyi başarıyor. Konforlu kanepe ve koltuklar, nötr renklerin bir arada ve büyük bir ahenkle kullanılması ve kalabalık yaratmayan ancak sofistike bir etki oluşturan modern aksesuarlar bir bütün olarak dikkatimizi çekiyor.
Salona genelden baktığımızda konforlu mobilyaların arkasında yer alan geniş camların oturma alanını çok daha fazla aydınlık ve ferah bir görünüme büründürdüğünü görebiliyoruz. Minimalist bir tarzın modern stille bir araya geldiği dekorasyonda koltuk takımının arkasında yer alan yemek alanının duvarları da şık ve modern resimlerle süslenmiş.
Mutfakta ise karşımıza son derece çarpıcı bir tasarım modeli çıkıyor. Rustik dokulu ahşap masa mutfak alanına eşsiz bir özellik katarken modern ışıklandırma üniteleri de beyaz mutfak tezgahı ve dolapları ile harika bir kontrast yaratarak etkileyici bir estetik ortaya çıkarıyor.
Ahşap tonlarındaki duvarları ile geniş duşakabin ünitesi, keskin çizgilere sahip tuvalet ve lavabo ünitesi ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken tasarım elemanları banyonun temel karakterini oluşturuyor. Sahip olduğu alanı tasarımla oldukça verimli bir şekilde kullanan banyoda karizmatik doku da hemen kendisini gösteren unsurlardan biri. Gri banyo duvarları bu dokunun oluşmasındaki en önemli etken olarak öne çıkıyor pek tabii ki.
Yatak odası ise son derece özenli bir tasarım ve mimari çalışmayla dizayn edilmiş ve ortaya çıkan görüntü tek kelime ile muazzam. Geniş yatak odası alanı ekstra bir duvar paneli ile ikiye bölünerek yatak odanın tam ortasına yerleştirilmiş ve iki yanından arka taraftaki giyinme odasına uzanan şık bir koridor oluşturulmuş. Dağınıklığın ve kalabalık hissinin minimum seviyede olduğunu ve bunun nedeninin de bu ekstra duvarla ayrılmış ama koridorlar sayesinde hala açık bir alan olan giyinme odası tasarımının olduğunu da eklmeden geçmeyelim.