Antalya'da modern dekorasyonuyla göz kamaştıran bir ev

On dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar uzanan modern dekorasyonlar bugün en çok tercih edilen tasarım tarzlarından birini oluşturuyor ve bu elbette basit bir tesadüf ya da moda akımı değil. Modern tarzın bu kadar yaygın bir şekilde yaşam alanı dekorasyonlarında kullanılmasının oldukça sağlam ve net sebepleri var. Bu sebeplerden en büyüğü de modern tarzın çağın gündelik hayatına en çok uyum sağlayabilen ve günümüz insanının ihtiyaçlarını en çok karşılayabilen dekorasyon tarzı olması pek tabii ki. Modern tarzda form ve fonksiyon iç içedir ve kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şey dekorasyonun estetiği kadar ön planda tutulur. Konfor ve fonksiyonellik sade bir estetikle birleştiğinde oluşan temiz çizgiler ve yalın şıklık modern tarzın büyüsünü oluşturan temel unsur. homify sayfalarında sizlerle sık sık örnek modern ev dekorasyonlarına konuk oluyoruz. Bu yazımızda da Antalya'da konumlanan ve Ar Mimarlık tarafından dizayn edilen şık ve modern bir evi ziyaret edeceğiz.