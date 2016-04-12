Lüksün fonksiyonellikle buluştuğu bir dizayn

Lüks hepimizin aradığı ve hayalini kurduğu şeylerin elbette başında geliyor. ancak özellikle mimari ve dekorasyon söz konusu olduğu zaman lüks denilince akla gösterişli ve kullanışlılıktan uzak, yalnızca estetik olarak üzerine düşülmüş tasarımlar geliyor nedense. Oysa gerçek lüks, kullanıcının her ihtiyacını karşılayan ve konforlu ve ergonomik olandır. Elbette estetik şıklık da konfor ve fonksiyonellik kadar önemli ancak fonksiyonellik açısından sınıfta kalan bir dekorasyon ne kadar göz alıcı görünse de lüks olarak nitelendirilemez. Ne de olsa dekorasyon ve tasarımlar insanların hayatını güzelleştirmek için varlar ve insan hayatını güzelleştirmenin yolu da pek tabii ki hepimizin bildiği üzere hayatı kolaylaştırmaktan geçiyor. Bugün sizlerle Kıbrıs'a uzanıyoruz ve Girne'de yer alan ve lüks kavramının hakkını veren çarpıcı bir eve konuk oluyoruz. Lüksün fonksiyonellikle buluştuğu bu şahane evin tasarımında ise Şölen Coşar İç Mimarlık imzası bulunuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu güzel evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.
Evin en göz alıcı yaşam alanlarından biri mutfak. Tavan dekorasyonundan yer döşemelerine kadar her şeyin incelikle ve özenle tasarlanıp uygulandığı mutfakta çarpıcı ve kullanışlı bir atmosfer hemen kendini gösteriyor. Modern mutfak adaları günümüzün mutfak tasarımı anlayışında önemli bir yer tutuyor. Tezgah alanını genişletirken aynı zamanda şık ve kullanışlı bir oturma alanı yaratan ve şıklığıyla göz dolduran bu mutfak adası da alanın merkezinde bulunarak mutfağın karakterini belirleyen unsur oluyor. Mutfakta pencere kenarına yerleştirilmiş bir de geniş yemek masası var. Aydınlatma unsurları ise alana benzersiz bir doku katan tasarım unsurları olma niteliği taşıyor.
Mutfaktan çıktığınızda evin ikinci katına uzanan merdivenlerin bulunduğu hol alanı ile karşılaşıyorsunuz. Holün tam ortasında hem mutfağa hem de girişe bakan sıra dışı ve çağdaş tasarımlı bir puf ünitesi bulunuyor. Pufun tasarımında kullanılan küçük kapalı ayakkabılık ve üzerindeki çiçekler de antre dekorasyonları için ilham verici özellikte.
Salonda bizi bekleyen manzara ise tek kelime ile etkileyici bir güzelliğe sahip. Parlak renkli mobilyalar klasik bir ışıltı yaratırken yerleşimde modern bir model tercih edilmiş. Birbiriyle uyumlu renk tonlarının kullanıldığı oturma odası dekorasyonunda hem hareketli hem de samimi ve sıcak bir atmosfer yaratılmış.
Salona diğer açıdan baktığımızda ilk dikkatimizi çeken tasarım unsurları pek tabii ki modern tasarımlı siyah berjerler oluyor. Harika bir ışıklandırma sistemi ile dekorasyonun vurgulandığı salonda iki adeta siyah berjer hem tasarımlarıyla hem de salonun geri kalanıyla oluşturdukları kontrastla öne çıkmayı başarıyorlar.
Yemek odasında ise son derece modern ve hareketli bir tasarım tercih edilmiş. Beyaz yemek masasının hareketli ve asimetrik metal ayakları gümüş pırıltılarla kendine has ve stil sahibi bir doku yaratıyor. Masanın bir tarafında bulunan siyah beyaz puf ise odanın karakter sahibi dokusunu perçinliyor.
İki katlı evin dış görünümü içeride tanık olacağımız modern ve konforlu lüksün ip uçlarını veriyor adeta. İklime uygun bir çatı sistemi ile son derece keskin çizgilere sahip olan bu çağdaş mimari yapı, ön cephedeki geniş camlarla ve girişteki şık yürüyüş yolu ve merdivenlerle göz alıcı bir estetiğe sahip.