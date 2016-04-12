Lüksün fonksiyonellikle buluştuğu bir dizayn

Lüks hepimizin aradığı ve hayalini kurduğu şeylerin elbette başında geliyor. ancak özellikle mimari ve dekorasyon söz konusu olduğu zaman lüks denilince akla gösterişli ve kullanışlılıktan uzak, yalnızca estetik olarak üzerine düşülmüş tasarımlar geliyor nedense. Oysa gerçek lüks, kullanıcının her ihtiyacını karşılayan ve konforlu ve ergonomik olandır. Elbette estetik şıklık da konfor ve fonksiyonellik kadar önemli ancak fonksiyonellik açısından sınıfta kalan bir dekorasyon ne kadar göz alıcı görünse de lüks olarak nitelendirilemez. Ne de olsa dekorasyon ve tasarımlar insanların hayatını güzelleştirmek için varlar ve insan hayatını güzelleştirmenin yolu da pek tabii ki hepimizin bildiği üzere hayatı kolaylaştırmaktan geçiyor. Bugün sizlerle Kıbrıs'a uzanıyoruz ve Girne'de yer alan ve lüks kavramının hakkını veren çarpıcı bir eve konuk oluyoruz. Lüksün fonksiyonellikle buluştuğu bu şahane evin tasarımında ise Şölen Coşar İç Mimarlık imzası bulunuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu güzel evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.