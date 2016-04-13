Alaçatı'da sıcacık bir otel

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı'nın, Ege'de görülmesi gereken en güzel ve en özel tatil yörelerinden biri olduğu bir gerçek. Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne elverişli olan plajları ile ünlü olan Alaçatı, plajların eşsiz güzelliği ve mimarinin verdiği o geleneksel doku ile Türkiye'deki en benzersiz mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. Alaçatı'nın en güzel özelliklerinden biri tarihi taş evlerinin dokusunun bozulmadan yenilenerek kullanılması. Türkiye'de maalesef bu tür yenileme çalışmalarına pek önem verilmiyor ve bunun yerine eski binalar yıkılarak yerine daha yüksek katlı, daha geniş betonarme binalar inşa ediliyor. Bu da pek tabii ki o güzelim tarihi ve kültürel dokuyu silip süpürüyor ve ortaya çoğunlukla karakterden ve stilden yoksun bina yığınları çıkıyor. Elbette bazı yörelerde bu durum böyle değil. İşte Alaçatı da o istisnai yerlerden biri. Biz de hazır mevsim değişiyorken ve yazın o sıcacık güneşi hakimiyeti yavaş yavaş ele geçirmeye başlamışken bu benzersiz sahil kasabasına uğrayalım ve aslı bozulmadan yenilenerek hizmete açılmış olan şahane bir oteli ziyaret edelim dedik. İbrahim Topal Yapı & Mimarlık tarafından, aslına sadık kalınarak restore edilen eski bir Rum evi, 2007 yılından bu yana sıcacık bir otel olarak kullanılıyor. Yöresel mimariye uygun olan binanın tasarımında, otele adını veren incir ağacının bulunduğu avlu merkez alınmış. Gelin hep birlikte şöyle bir dolaşalım.
Alaçatı'nın sokakları da mimari etkilerle bir bütün olarak samimi ve geleneksel bir görünüme sahiptir. İşte o sokaklardan birine bakan otelin dış cephesi ve bahçe duvarları daha ilk bakışta yüzünüzü güldürmeyi başarıyor. Geleneksel taş işçiliği ile inşa edilmiş olan bina yemyeşil ve çiçekli sarmaşıklarla daha da sıcak ve samimi bir hale gelmiş. Otelin avlusuna açılan giriş kapısının çivit mavisi tonu da otelin ne kadar sıcak ve samimi bir ortamı olduğunun ipuçlarını veriyor adeta.
Binanın taş işçiliği adeta göz kamaştırıyor. Geleneksel doğal taş binaların kendine hayran bırakan o sapasağlam estetiği adeta insana kendini güvende ve mutlu hissettiriyor. Pencerelerin bahçe kapısında gördüğümüz renkte olması ve dış cepheyi süsleyen çiçekler de binada bahar havası estiriyor.
Otelin girişinde konukları yemyeşil ve cıvıl cıvıl bir atmosfer karşılıyor. Vintage tarzı demir masa ve sandalyelerle oluşturulan bekleme alanı bu doğal ve geleneksel dokuya katkıda bulunuyor.
Otelin lobisi olarak adlandırabileceğimiz bu giriş katında ise sıcacık bir aile evi atmosferi var. Kendinizi evinizde hissetmek için hiçbir çaba sarf etmenize gerek kalmayan bu atmosfer konforlu mobilyalar ve şıklığıyla göz dolduran yer döşemesi sayesinde oluşturulmuş.
Bu sıcacık ve samimi ortama sahip olan otelin avlusunda ise huzur dolu ve cıvıl cıvıl bir yemek ve oturma alanı bulunuyor. Otelin girişinde gördüğümüz demir sandalye ve masalara daha büyük ve konforlu ahşap yemek masaları eşlik ediyor. Otele ismini veren büyük incir ağacının gölgesinde diğer bitki ve çiçeklerle müthiş bir huzurla yemeğinizi yiyor ve içkinizi yudumluyorsunuz.