Alaçatı'da sıcacık bir otel

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı'nın, Ege'de görülmesi gereken en güzel ve en özel tatil yörelerinden biri olduğu bir gerçek. Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne elverişli olan plajları ile ünlü olan Alaçatı, plajların eşsiz güzelliği ve mimarinin verdiği o geleneksel doku ile Türkiye'deki en benzersiz mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. Alaçatı'nın en güzel özelliklerinden biri tarihi taş evlerinin dokusunun bozulmadan yenilenerek kullanılması. Türkiye'de maalesef bu tür yenileme çalışmalarına pek önem verilmiyor ve bunun yerine eski binalar yıkılarak yerine daha yüksek katlı, daha geniş betonarme binalar inşa ediliyor. Bu da pek tabii ki o güzelim tarihi ve kültürel dokuyu silip süpürüyor ve ortaya çoğunlukla karakterden ve stilden yoksun bina yığınları çıkıyor. Elbette bazı yörelerde bu durum böyle değil. İşte Alaçatı da o istisnai yerlerden biri. Biz de hazır mevsim değişiyorken ve yazın o sıcacık güneşi hakimiyeti yavaş yavaş ele geçirmeye başlamışken bu benzersiz sahil kasabasına uğrayalım ve aslı bozulmadan yenilenerek hizmete açılmış olan şahane bir oteli ziyaret edelim dedik. İbrahim Topal Yapı & Mimarlık tarafından, aslına sadık kalınarak restore edilen eski bir Rum evi, 2007 yılından bu yana sıcacık bir otel olarak kullanılıyor. Yöresel mimariye uygun olan binanın tasarımında, otele adını veren incir ağacının bulunduğu avlu merkez alınmış. Gelin hep birlikte şöyle bir dolaşalım.