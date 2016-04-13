현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Alaçatı'da sıcacık bir otel

Homify TR Homify TR
İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi
Loading admin actions …

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı'nın, Ege'de görülmesi gereken en güzel ve en özel tatil yörelerinden biri olduğu bir gerçek. Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne elverişli olan plajları ile ünlü olan Alaçatı, plajların eşsiz güzelliği ve mimarinin verdiği o geleneksel doku ile Türkiye'deki en benzersiz mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. Alaçatı'nın en güzel özelliklerinden biri tarihi taş evlerinin dokusunun bozulmadan yenilenerek kullanılması. Türkiye'de maalesef bu tür yenileme çalışmalarına pek önem verilmiyor ve bunun yerine eski binalar yıkılarak yerine daha yüksek katlı, daha geniş betonarme binalar inşa ediliyor. Bu da pek tabii ki o güzelim tarihi ve kültürel dokuyu silip süpürüyor ve ortaya çoğunlukla karakterden ve stilden yoksun bina yığınları çıkıyor. Elbette bazı yörelerde bu durum böyle değil. İşte Alaçatı da o istisnai yerlerden biri. Biz de hazır mevsim değişiyorken ve yazın o sıcacık güneşi hakimiyeti yavaş yavaş ele geçirmeye başlamışken bu benzersiz sahil kasabasına uğrayalım ve aslı bozulmadan yenilenerek hizmete açılmış olan şahane bir oteli ziyaret edelim dedik. İbrahim Topal Yapı & Mimarlık tarafından, aslına sadık kalınarak restore edilen eski bir Rum evi, 2007 yılından bu yana sıcacık bir otel olarak kullanılıyor. Yöresel mimariye uygun olan binanın tasarımında, otele adını veren incir ağacının bulunduğu avlu merkez alınmış. Gelin hep birlikte şöyle bir dolaşalım.

Doğal ve sıcak güzellik

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Alaçatı,Çeşme,Butik otel,İncirliev,Taş bina,taş ev,mavi kepenk,mavi kapı,çivit,avlulu bina,izmir,Oteller
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Alaçatı'nın sokakları da mimari etkilerle bir bütün olarak samimi ve geleneksel bir görünüme sahiptir. İşte o sokaklardan birine bakan otelin dış cephesi ve bahçe duvarları daha ilk bakışta yüzünüzü güldürmeyi başarıyor. Geleneksel taş işçiliği ile inşa edilmiş olan bina yemyeşil ve çiçekli sarmaşıklarla daha da sıcak ve samimi bir hale gelmiş. Otelin avlusuna açılan giriş kapısının çivit mavisi tonu da otelin ne kadar sıcak ve samimi bir ortamı olduğunun ipuçlarını veriyor adeta.

Dış cephede bahar havası

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi Mavi kepenk,ahşap kepenk,ahşap pencere,taş duvar,alaçatı,alaçatı taşı,butik otel,çeşme,Alaçatı,İzmir,Oteller
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Binanın taş işçiliği adeta göz kamaştırıyor. Geleneksel doğal taş binaların kendine hayran bırakan o sapasağlam estetiği adeta insana kendini güvende ve mutlu hissettiriyor. Pencerelerin bahçe kapısında gördüğümüz renkte olması ve dış cepheyi süsleyen çiçekler de binada bahar havası estiriyor. 

Yemyeşil ve cıvıl cıvıl bir giriş

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi avlu,taş zemin,arnavut kaldırım,ferforje sandalye,ahşap kapı,butik otel,alaçatı,çeşme,izmir,Oteller
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Otelin girişinde konukları yemyeşil ve cıvıl cıvıl bir atmosfer karşılıyor. Vintage tarzı demir masa ve sandalyelerle oluşturulan bekleme alanı bu doğal ve geleneksel dokuya katkıda bulunuyor.

Evinizdeymişsiniz gibi

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Taş alaçatı,çeşme,incirliev,izmir,karo,ahşap tavan,taş ev,taş duvar
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Otelin lobisi olarak adlandırabileceğimiz bu giriş katında ise sıcacık bir aile evi atmosferi var. Kendinizi evinizde hissetmek için hiçbir çaba sarf etmenize gerek kalmayan bu atmosfer konforlu mobilyalar ve şıklığıyla göz dolduran yer döşemesi sayesinde oluşturulmuş.

İncir ağacının gölgesinde

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler Taş avlu,bahçe,taş,butik otel,gölge,asma,incirlievotel,alaçatı,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Bu sıcacık ve samimi ortama sahip olan otelin avlusunda ise huzur dolu ve cıvıl cıvıl bir yemek ve oturma alanı bulunuyor. Otelin girişinde gördüğümüz demir sandalye ve masalara daha büyük ve konforlu ahşap yemek masaları eşlik ediyor. Otele ismini veren büyük incir ağacının gölgesinde diğer bitki ve çiçeklerle müthiş bir huzurla yemeğinizi yiyor ve içkinizi yudumluyorsunuz.

Düşük bütçeyle yapılmış modern bir ev
Bu otel tasarımını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler