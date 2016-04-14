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Sade ve şık bir dönüşüm projesi

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Anamur Konut Mimari Renovasyon , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
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Kumsalları nesli tükenmek üzere olan Caretta carettaların yumurtlama alanı olan ve çam, meşe, kavak, çınar gibi ağaçlarla kaplı ormanlık alanlarında yaban keçisi, keklik, tavşan, kaplumbağa gibi yaban hayvanlarının özgürce yaşadığı doğal güzelliklerle kaplı Anamur'a gidiyoruz bu yazımızda. Güney'in incisi Mersin'e bağlı bir ilçe olan Anamur turistik olarak çok fazla ünlü olmasa da tam bir doğa harikası. Bu yazımızda da bu doğa harikası bölgeye gideceğiz ve Pil Tasarım tarafından yenilenen ve dizayn edilen sade ve şık bir ev projesine konuk olacağız. Özellikle yazlık evler için ilham verici özelliklere sahip olan bu yeniden yaratma süreci minimalist ve doğal estetiği ile dikkat çeken projelerden biri.

Kökten değişim

Mutfak ve oturma alanı renovasyon öncesi görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Mutfak ve oturma alanı renovasyon öncesi görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Bu birazdan yeni halini göreceğimiz yazlık ev projesinde her şeyin dört dörtlük olması istendiği için tadilat yapılırken de üstün körü değişimler yerine köklü dönüşümler tercih edilmiş. Biliyorsunuz ki ülkemizde yazlık evler küçük alanlara genellikle dubleks olarak inşa edilirler ve bu yüzden de dar alanlarda verimli bir dekorasyon ve tasarım yapılma ihtiyacı duyulur. Bu gördüğünüz yıkık dökük alan da ikinci kata çıkan merdivenlerin yan tarafında bulunan mutfak alanı. Mutfak tamamen yıkılıp duvarlara kadar kökten bir değişimden geçiyor ve sade ve göz alıcı bir açık mutfağa dönüştürülüyor. Merak ediyorsunuz değil mi? O halde bir alttaki fotoğrafa geçmenin zamanı geldi demektir.

Büyüleyici bir mutfak

Mutfak ve oturma alanı renovasyon sonrası görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Mutfak ve oturma alanı renovasyon sonrası görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Ta daa! Sihir gibi bir değişim, iç açıcı ve pırıl pırıl bir mutfak! Zaten küçük olan alan maksimum yer verimliliği sağlanacak şekilde dizayn edilmiş ve ferah ve aydınlık bir görünüm elde etmek için de beyaz ve gümüş rengi kombinasyonu tercih edilmiş. Mutfağın açık mutfak olarak dizayn edilmesi merdivenin karşısına puf şeklinde bir oturma alanı oluşturulmasına da olanak vermiş. Bahçeye açılan cephe ise boydan boya camla kaplanarak içerideki ferahlık ve genişlik etkisi arttırılmış.

Yepyeni bir ev için…

Lavabo alanı renovasyon öncesi görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Lavabo alanı renovasyon öncesi görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Evin hiç bir yaşam alanında üstün körü değişimlere yer verilmemiş ve uzun ömürlü ve sağlıklı bir tadilat için tüm yaşam alanları yıkılarak yeniden inşa edilmiş. Adeta sıfırlanan bir ev…

Lavabo alanı

Lavabo alanı renovasyon sonrası görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Lavabo alanı renovasyon sonrası görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Lavabo alanında yine bembeyaz bir tasarım tercih edilerek ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratılıyor. Yer döşemesi tercihinde ise koyu tonlu gri rengi seçilmiş, böylece beyaz tasarımla oluşan kontrast beyazın baskınlığını biraz olsun kırıyor ferah bir alan elde edilirken aynı zamanda modern bir doku da yakalanmış oluyor.

Banyoda verimli alan kullanımı

Lavabo alanı renovasyon sonrası görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Lavabo alanı renovasyon sonrası görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Küçük tuvalet ve banyo alanı son derece verimli bir şekilde değerlendirilerek yeniden dizayn edilmiş. Cam kapılı duşakabin ünitesi banyonun daralmadan ferah bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Modern duş ünitesi ise huzurlu ve keyifli bir banyo alanı oluşturuyor.

Gömme rezervuar

WC alanı renovasyon sonrası görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

WC alanı renovasyon sonrası görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Küçük tuvalet alanlarında gömme rezervuar kullanmak her zaman tuvalet alanlarında eşsiz bir ferahlık ve alan tasarrufu sağlıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Geniş camlar

Ön bahçeye bakış Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Ön bahçeye bakış

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Evin her odasında Anamur'un güzel doğasından ve doğal ışıktan maksimum düzeyde fayda sağlanacak şekilde geniş  cam pencere ve kapılarla kaplı cepheler bulunuyor. Bu da evi aslında olduğundan çok daha geniş gösteriyor ve huzurlu ve ferah bir atmosfer yaratıyor.

Dış cephe

Arka bahçe dış görünüm Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Arka bahçe dış görünüm

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Evin dış cephesi de mütevazı ve modern görünümüyle içerideki dekorasyonun bir yansıması niteliğinde. Sade, huzur dolu ve şık.

(Bu yazlık dönüşüm projesini beğendiyseniz Bodrum'da yazlık ev ferahı isimli yazımız da ilginizi çekebilir.) 

Doğanın içinde ışıl ışıl bir ev
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