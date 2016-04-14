Sade ve şık bir dönüşüm projesi

Kumsalları nesli tükenmek üzere olan Caretta carettaların yumurtlama alanı olan ve çam, meşe, kavak, çınar gibi ağaçlarla kaplı ormanlık alanlarında yaban keçisi, keklik, tavşan, kaplumbağa gibi yaban hayvanlarının özgürce yaşadığı doğal güzelliklerle kaplı Anamur'a gidiyoruz bu yazımızda. Güney'in incisi Mersin'e bağlı bir ilçe olan Anamur turistik olarak çok fazla ünlü olmasa da tam bir doğa harikası. Bu yazımızda da bu doğa harikası bölgeye gideceğiz ve Pil Tasarım tarafından yenilenen ve dizayn edilen sade ve şık bir ev projesine konuk olacağız. Özellikle yazlık evler için ilham verici özelliklere sahip olan bu yeniden yaratma süreci minimalist ve doğal estetiği ile dikkat çeken projelerden biri.
Bu birazdan yeni halini göreceğimiz yazlık ev projesinde her şeyin dört dörtlük olması istendiği için tadilat yapılırken de üstün körü değişimler yerine köklü dönüşümler tercih edilmiş. Biliyorsunuz ki ülkemizde yazlık evler küçük alanlara genellikle dubleks olarak inşa edilirler ve bu yüzden de dar alanlarda verimli bir dekorasyon ve tasarım yapılma ihtiyacı duyulur. Bu gördüğünüz yıkık dökük alan da ikinci kata çıkan merdivenlerin yan tarafında bulunan mutfak alanı. Mutfak tamamen yıkılıp duvarlara kadar kökten bir değişimden geçiyor ve sade ve göz alıcı bir açık mutfağa dönüştürülüyor. Merak ediyorsunuz değil mi? O halde bir alttaki fotoğrafa geçmenin zamanı geldi demektir.
Ta daa! Sihir gibi bir değişim, iç açıcı ve pırıl pırıl bir mutfak! Zaten küçük olan alan maksimum yer verimliliği sağlanacak şekilde dizayn edilmiş ve ferah ve aydınlık bir görünüm elde etmek için de beyaz ve gümüş rengi kombinasyonu tercih edilmiş. Mutfağın açık mutfak olarak dizayn edilmesi merdivenin karşısına puf şeklinde bir oturma alanı oluşturulmasına da olanak vermiş. Bahçeye açılan cephe ise boydan boya camla kaplanarak içerideki ferahlık ve genişlik etkisi arttırılmış.
Evin hiç bir yaşam alanında üstün körü değişimlere yer verilmemiş ve uzun ömürlü ve sağlıklı bir tadilat için tüm yaşam alanları yıkılarak yeniden inşa edilmiş. Adeta sıfırlanan bir ev…
Lavabo alanında yine bembeyaz bir tasarım tercih edilerek ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratılıyor. Yer döşemesi tercihinde ise koyu tonlu gri rengi seçilmiş, böylece beyaz tasarımla oluşan kontrast beyazın baskınlığını biraz olsun kırıyor ferah bir alan elde edilirken aynı zamanda modern bir doku da yakalanmış oluyor.
Küçük tuvalet ve banyo alanı son derece verimli bir şekilde değerlendirilerek yeniden dizayn edilmiş. Cam kapılı duşakabin ünitesi banyonun daralmadan ferah bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Modern duş ünitesi ise huzurlu ve keyifli bir banyo alanı oluşturuyor.
Küçük tuvalet alanlarında gömme rezervuar kullanmak her zaman tuvalet alanlarında eşsiz bir ferahlık ve alan tasarrufu sağlıyor.
Evin her odasında Anamur'un güzel doğasından ve doğal ışıktan maksimum düzeyde fayda sağlanacak şekilde geniş cam pencere ve kapılarla kaplı cepheler bulunuyor. Bu da evi aslında olduğundan çok daha geniş gösteriyor ve huzurlu ve ferah bir atmosfer yaratıyor.
Evin dış cephesi de mütevazı ve modern görünümüyle içerideki dekorasyonun bir yansıması niteliğinde. Sade, huzur dolu ve şık.
(Bu yazlık dönüşüm projesini beğendiyseniz Bodrum'da yazlık ev ferahı isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)