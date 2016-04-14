Sade ve şık bir dönüşüm projesi

Kumsalları nesli tükenmek üzere olan Caretta carettaların yumurtlama alanı olan ve çam, meşe, kavak, çınar gibi ağaçlarla kaplı ormanlık alanlarında yaban keçisi, keklik, tavşan, kaplumbağa gibi yaban hayvanlarının özgürce yaşadığı doğal güzelliklerle kaplı Anamur'a gidiyoruz bu yazımızda. Güney'in incisi Mersin'e bağlı bir ilçe olan Anamur turistik olarak çok fazla ünlü olmasa da tam bir doğa harikası. Bu yazımızda da bu doğa harikası bölgeye gideceğiz ve Pil Tasarım tarafından yenilenen ve dizayn edilen sade ve şık bir ev projesine konuk olacağız. Özellikle yazlık evler için ilham verici özelliklere sahip olan bu yeniden yaratma süreci minimalist ve doğal estetiği ile dikkat çeken projelerden biri.