Ahşap sıcaklığının baş rolde olduğu bir butik otel

Otelin küçük bekleme odasında da yine ahşap malzeme ve mobilyaların baş rolde olduğunu görüyoruz. Dar alanda olabildiğince çok oturma alanı yerleştirilmeye çalışılan bu alanda bank şeklindeli ahşap kanepe ve küçük taburelerle pratik ve şık çözümler üretilmiş.

(Bu güzel butik oteli beğendiyseniz Alaçatı'da sıcacık bir otel isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)