Ahşap sıcaklığının baş rolde olduğu bir butik otel

Bol yıldızlı lüks otellerin elbette kendilerine has bir konforu ve rahatlığı vardır ancak eğer tatil yaparken huzur, samimiyet, sıcaklık ve doğallık arıyorsanız o halde bu tarz beş yıldızlı lüks oteller çok da size göre değil demektir. Butik oteller her zaman konuklarına otel değil ev konforu sunarlar. Bazı butik oteller ise tasarım ve dekorasyonlarıyla bu doğal ve sıcak ortamdan çok daha fazlasını, çok daha estetik bir şekilde sunarlar. İşte bu yazımızda böyle bir butik otele konuk olacağız. Merkezi Bartın'da bulunan Bilgece Tasarım isimli firma tarafından dizayn edilen bu şık butik otelde ahşap sıcaklığı baş rolde. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok değil mi? Gelin hep birlikte bu göz alıcı ve samimi otelin yaşam alanlarında şöyle bir tur atalım.
Ahşap yapı malzemelerinin en önemli özelliği her ağacın farklı bir doku, farklı bir ton, farklı bir tarz ile her zevke uygun ve kişilik ve stil sahibi yaşam alanları oluşturmalarıdır hiç şüphesiz. Bilgece Tasarım imzalı bu butik otel dekorasyonunda da son derece modern ve sıcak bir tarzda ahşap tasarım elemanları kullanılmış. Otelin girişindeki odalara çıkan merdiven alanı koyu renk ahşap basamak ve parmaklıkların duvar rengiyle mükemmel ahengine sahne oluyor. Işıklandırma da alanı eşsiz bir estetiğe kavuşturan önemli unsurlardan biri.
Konuklar için hazırlanan odalarda ise konfor ve estetik aynı önem sırasıyla ön planda tutulmuş. Ferah ve havadar bir yapıya sahip olan yatak odasında şık ve modern bir ahşap yatak başı karşılıyor yine bizi. Sade ve modern pencere ve perdeler, yatak örtüsü ve vintage tarzı tasarımıyla dikkat çeken telefon, tuvalet kapısındaki hareketli ve çık desen ve mobilyalar arasındaki şık ve yumuşak geçişlilik evinizdeki yatak odanızda da arayacağınız türden sofistike bir şıklık yaratıyor.
İşlemeli ahşap unsurlar odanın en çok dikkat çeken ve odanın karakterini oluşturan tasarım unsurlarından biri. Aynalı dolabın üzerindeki işlemeler modern ve rustiğin iç içe geçtiği bir güzellik ve doğallık yaratıyor. Dolabın yanında ise çalışma masası olarak da kullanılabilecek yine şık ve rustik dokulu bir makyaj masası yer alıyor.
Banyoda tahmin ettiğimizden daha lüks ve gösterişli bir dekorasyon karşılıyor bizi. Alacalı fayanslar ve gümüş işlemeler Osmanlı lüksünü sofistike bir tarzda yansıtırken dar alandaki modern ve şık lavabo ünitesi tercihi de göz dolduruyor.
Banyoda en çok dikkat çeken detaylardan biri de vintage tarzındaki bakır rengi çeşme ünitesi pek tabii ki. Hem modern hem de geleneksel bir estetiği temsil eden bu çeşme banyonun tamamlayıcı tasarım unsuru niteliğinde.
Otelin küçük bekleme odasında da yine ahşap malzeme ve mobilyaların baş rolde olduğunu görüyoruz. Dar alanda olabildiğince çok oturma alanı yerleştirilmeye çalışılan bu alanda bank şeklindeli ahşap kanepe ve küçük taburelerle pratik ve şık çözümler üretilmiş.
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