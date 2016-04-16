Geleneksel üslup, modern çizgiler

Mimari ile uzaktan ya da yakından ilgilenen herkesin geleneksel taş evlere bayıldığını söylesek herhalde yalan olmaz. Bunun elbette bir sebebi var; geleneksel taş evler, doğallığın, ince taş işçiliğinin, sağlamlığın ve güven veren bir dokunun, aynı zamanda da eşsiz bir estetiğin bir araya geldiği yegane ev modelleridir. Hem Türkiye'de hem de dünyada mimari alanda 80'li yılların sonunda giderek yaygınlaşan betonlaşma eğilimi bugünlerde yerini bu tarz dokulu ve karakterli geleneksel ev modellerine bırakmaya başladı çünkü doğala ve eskiye olan özlem artıyor. Estetik olarak harikalar yaratan taş evlerden birine konuk olduğumuz bu yazımızda da geleneksel üslup ile modern çizgilerin dengeli birleşiminin bir örneğini göreceğiz. İzmir'de yer alan İbrahim Topal Yapı & Mimarlık imzalı bu restorasyon projesinde binanın geleneksel ve kültürel dokusuna sadık kalınarak göz kamaştırıcı bir yenileme oluşturulmuş.