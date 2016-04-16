Geleneksel üslup, modern çizgiler

Mimari ile uzaktan ya da yakından ilgilenen herkesin geleneksel taş evlere bayıldığını söylesek herhalde yalan olmaz. Bunun elbette bir sebebi var; geleneksel taş evler, doğallığın, ince taş işçiliğinin, sağlamlığın ve güven veren bir dokunun, aynı zamanda da eşsiz bir estetiğin bir araya geldiği yegane ev modelleridir. Hem Türkiye'de hem de dünyada mimari alanda 80'li yılların sonunda giderek yaygınlaşan betonlaşma eğilimi bugünlerde yerini bu tarz dokulu ve karakterli geleneksel ev modellerine bırakmaya başladı çünkü doğala ve eskiye olan özlem artıyor. Estetik olarak harikalar yaratan taş evlerden birine konuk olduğumuz bu yazımızda da geleneksel üslup ile modern çizgilerin dengeli birleşiminin bir örneğini göreceğiz. İzmir'de yer alan İbrahim Topal Yapı & Mimarlık imzalı bu restorasyon projesinde binanın geleneksel ve kültürel dokusuna sadık kalınarak göz kamaştırıcı bir yenileme oluşturulmuş.
Evin görkemli dış cephesi daha ilk bakıştan kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Kırmızı kiremit çatının doğal taş duvar renkleriyle oluşturduğu kontrast adeta göz alıcı. Geniş ve ferah bir mimariye sahip olan evin pencerelerinde beyaz tonlarının kullanılması da modern dokuyu perçinliyor.
Evinde önünde yer alan teras alanı hiç şüphesiz ki evin en keyifli alanlarından birini oluşturuyor. Geniş bir pergola ve açılıp kapananabilir güneşlik ile kalabalık misafirleri kusursuz bir şekilde ağırlayabilecek bir atmosfer yaratılmış. Sağ tarafta duran büyük barbekü de hemen gözümüze çarpıyor. Yaz akşamlarını böyle estetik ve şık bir evin terasında mangal keyfi eşliğinde geçirmek paha piçilemez olsa gerek.
Evin iç duvarları da tıpkı dış duvarlarında olduğu gibi gerekli yalıtım sağlandıktan sonra doğal taş işçiliği kendini gösterecek şekilde sıvasız bırakılmış. Bu da eve eşsiz bir rustik doku sağlıyor elbette.
Eğimli ahşap tavan, usta işçiliğiyle göz dolduran doğal taş duvarlar, nötr renklerden seçilmiş pürüzsüz ve şık yer döşemesi, minimal ve modern mobilya seçimi ve ferah yerleşim, salon ve açık mutfağın bulunduğu zemin katı kusursuz bir yaşam alanı haline getiriyor.
Salona daha yakın bir cepheden baktığımızda aksesuar seçimlerinin de son derece şık ve etkili olduğunu görebiliyoruz. Eşya kalabalığı ve yorucu bir atmosfer yaratılmadan şık ve modern bir ton ve tarzla doğalın hem geleneksel hem de modernle bir araya geldiğine tanık oluyoruz.
Bu geleneksel ev elbette dokusuna uygun bir şekilde odun sobası ile ısınıyor. Vintage tarzı odun sobası beyaz rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yatak odalarında bulunan duvar nişleri yaşam alanlarına eşsiz bir doku katıyor ve nostaljik ve şık bir etki yaratıyor. Duvarlardaki görkemli görüntü boğulmasın diye yaşam alanı dekorasyonlarında minimalist bir tarz tercih edilmiş ve evin o geleneksel dokusu ön plana çıkarılmış.
Bu görkemli taş evin bahçe duvarları ve merdivenleri de evin kendisi gibi doğal taş kullanılarak inşa edilmiş. Avludaki merdivenler adeta bir dönem filmini anımsatıyor bizlere. Yemyeşil ağaçlar ise doğal dokuyu daha da ön plana çıkaran ve huzurlu bir tasarım yaratan temel elemanlar.
(Taş evlerden hoşlanıyorsanız Tüm dünyadan nefes kesen taş evler isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)