Farklı yapısıyla modern ve sevimli bir ev

Size İsviçre'nin yamaçlarında bulunan nar çiçeği renginde bir evden bahsedeceğiz desek, ilginizi çeker miydi? Eğer, şehir gürültüsünden uzakta, sevimli ve modern bir kır evi hayaliniz varsa mutlaka ilginizi çekerdi. Bu yazımızda sizlere Binder Architektur AG adlı bir mimarlık firması tarafından tasarlanmış şirin olduğu kadar da modern özellikleri ile dikkat çeken bir ev tanıtacağız. Ev konum olarak muhteşem bir alanda bulunuyor. Sınırsız dağ ve gökyüzü manzarası olan ev şehir merkezine de pek uzak sayılmaz üstelik yalnız da değil. Bulunduğu yerde kendisi gibi komşuları da var. Rengi, mimarisi, iç mekan tasarımı ve manzarası ile gönülleri fetheden bu evi daha yakından incelemeye var mısınız?
Hayalinizdeki evin daha modern ve daha denize yakın olduğunu düşünüyorsanız “Deniz kenarında A+ bir konut” başlıklı yazımızda tanıtılan eve de bir göz atabilirsiniz.
Evin ilk bakışta dikkat çeken özelliği elbette ki sıra dışı rengi. Bu renk sayesinde oldukça sevimli görünen evin tasarımcıları iç mekan tasarımında da nar çiçeği rengini kullanmayı ihmal etmemiş. İki katlı evin ön tarafında geniş bir balkonu, arka tarafında ise bahçesi var. Beyaz kapı pencere pervazları ile oldukça şık bir görüntü oluşturuyor.
Evin giriş bölümü ile arka yüz arasında kot farkı olduğundan giriş zemin katta kalıyor. Girişin hemen yanında beyaz boyalı büyük garaj kapısını görebilirsiniz. Balkon strüktüründen anladığımız kadarıyla bu evin önemli bir özelliği de çelik konstrüksiyon olmasıdır. Çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde dayanıklı, sağlam ve modüler bir yapıdır. Ayrıca depreme, neme ve haşerelere karşı da dayanıklıdır.
Bu fotoğrafta evin ön cephede iki katı da rahatlıkla görebilirsiniz. Yapı şekli ve bulunduğu konum itibariyle son derece güvenlikli ve dayanıklı bir ev. Ayrıca etrafta büyüyen çiçeklerin balkona kadar uzadıklarını görmek de çok güzel olurdu.
Evin mutfak dekorasyonunda da dış cephede kullanılan renklerden bir demet uygulanmış. Bu sayede iç ve dış dekorasyon arasında uyum sağlayan mimarlar iç mekan tasarımında modern tasarımın ve modern stilin bütün avantajlarını kullanmışlar.
Evin bu odası hem çalışma hem de oturma odası olarak dekore edilmiş. Konforun ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu tasarımda çalışma odasına ait daha fazla öge bulabilirsiniz. Ev sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan dekorasyonda öncelik sakin ve huzurlu bir çalışma ortamına verilmiş gibi görünüyor. Geniş pencereleri sayesinde muhteşem bir dağ manzarasını önünüze getiren bu çalışma odasında büyük bir rahatlıkla çalışılabilir.
Evin banyosunda kolay kolay her bulunmayacak bir özellik olan çatı penceresi bulunuyor. Bu çatı penceresi sayesinde hem aydınlanan, hem de havalanan banyo ferah bir dekorasyon da kazanmış. Ahşap ve seramik ögelerin kullanıldığı şık banyo dekorasyonu hemen her stile ve zevke hitap edecek güzellikte tasarlanmış. Ahşap dolapların üzerindeki sedef kakma işlemeler de dekorasyona otantik bir özellik katıyor.
Evin dışından baktığınız zaman görünen o şirin yuvarlak pencere yatak odasının penceresi oluyor. Yatak odasına neredeyse oturma odasından daha geniş bir alan ayıran mimarlar dekorasyonu nasıl aydınlatacaklarını da iyi hesaplamışlar. Çatı eğimine rağmen odanın yüksekliği neredeyse azalmamış. Ahşap zemin, beyaz fon ve lacivert yatak örtüleri ile tamamlanan dekorasyon oldukça iç açıcı görünüyor. O şirin yuvarlak pencereden görünen kır manzarası da en büyük artısı.