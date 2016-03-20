Farklı yapısıyla modern ve sevimli bir ev

Size İsviçre'nin yamaçlarında bulunan nar çiçeği renginde bir evden bahsedeceğiz desek, ilginizi çeker miydi? Eğer, şehir gürültüsünden uzakta, sevimli ve modern bir kır evi hayaliniz varsa mutlaka ilginizi çekerdi. Bu yazımızda sizlere Binder Architektur AG adlı bir mimarlık firması tarafından tasarlanmış şirin olduğu kadar da modern özellikleri ile dikkat çeken bir ev tanıtacağız. Ev konum olarak muhteşem bir alanda bulunuyor. Sınırsız dağ ve gökyüzü manzarası olan ev şehir merkezine de pek uzak sayılmaz üstelik yalnız da değil. Bulunduğu yerde kendisi gibi komşuları da var. Rengi, mimarisi, iç mekan tasarımı ve manzarası ile gönülleri fetheden bu evi daha yakından incelemeye var mısınız?

Hayalinizdeki evin daha modern ve daha denize yakın olduğunu düşünüyorsanız “Deniz kenarında A+ bir konut” başlıklı yazımızda tanıtılan eve de bir göz atabilirsiniz.