Çalışma odalarına özel kitaplık raf modelleri

Çalışma odaları yaptığınız işe daha iyi konsantre olabileceğiniz şekilde düzenlenmeli. Bu odada branşınıza göre gerekliliklerinizi depolayacağınız alanlara ve kitap, dergi ve dosyalarınız koyabileceğiniz kitaplıklara ihtiyacınız olur. Çalışma odalarında kütlesel olarak daha fazla alanı kaplayan kitaplıkların raf modelleri de bu kişisel mekanlarda önem kazanır. Bazıları modern stilleri, bazıları klasik detaylarla dolu ve bazılarıysa eklektik ve daha dinamik modelleri tercih ederler. Bunun nedenleri arasında karakterinize uygun malzeme ve biçimlerle mekanı daha kişisel hale getirmek olduğu kadar yoğunlaştığınız iş ile örtüşecek enerjiyi yansıtarak çalışma zamanlarınızda daha verimli hissetmeniz gösterilebilir.
Sizin için hazırladığımız bu derlemede çalışma odalarına yönelik ayırt edici ve birbirinden farklı stillere sahip kitaplık raf modeli tasarımları bulunuyor. Siz de buradaki örneklerden ilhamla çalışma alanınızı daha keyifli ve kişisel hale getirebilirsiniz.
Ahşap işçiliğinin çok iyi bir biçimde göründüğü bu kitaplık ağacın stilize edilmesinden yola çıkılarak tasarlanan raflarıyla göz dolduruyor. Çalışma odasının giriş bölümüne yerleştirilen bu kitaplık mekanın girişini bir koridor gibi uzatarak daha yalıtılmış bir alanın oluşmasını sağlıyor. Pencerenin yan tarafına belli yerlerinden duvara monte edilerek uygulanan bir kitaplık örneği bu. Yatay düzlemdeki rafları kesen dikey bölmeler ağacın dallarını anımsatan bir forma sahip. Bu form sayesinde organikleşen bir yapıya bürünen raf tasarımı mekanınıza aynı zamanda dekoratif bir öge olarak da değer katacaktır. Birbirini kesen çizgiler size kitap ve belki diğer gereçlerinizi yerleştirebileceğiniz farklı boylarda boşluklar da sunuyor.
Farklı boyutlarda birimlerin oluşturduğu bütünler hem mekanınızın boyutlarına göre düzenleyebilme hem de sıkıldığınız da ya da canınız istediğinde değişiklik yapma imkanını sunarlar. Burada çalışma odasının kitap rafları için oldukça samimi ve sade bir tasarlama yoluna gidilmiş. Minimalist sanatın ilk doğduğu zamanlardaki gibi birimlerin bir bütünü oluşturduğu tam anlamıyla minimalist stili yansıtan bir tasarım bu. Aynı boylardaki yedi ahşap kutunun ve iki yarım boy kutunun bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu tasarım, kitaplar, dvdler, ses sisteminiz ve daha bir çok şey için ideal bir çözümleme. Tekrar belirtmekte yarar var; böylesine sade bir yaklaşımı tercih ederseniz mekanınıza göre farklı boyutlarda ve dekorasyonunuza farklılık getirecek kitaplıklara sahip olabilirsiniz.
Bu örnekte görülen kitaplık tasarımında, raflar ön kısmın iki yanında yer ile tavan arasına monte edilen konstrüksiyona yerleştirilmiş. Raflar arka kısımlarında duvardan destek aldığı için sadece iki ayak kullanmak bu tasarımı uygulamak için yeterli olmuş. Duvarda radyatör olduğu için oraya standart bir kitaplık yerleştirmek mümkün olmazdı. Ancak bu tasarım sayesinde çalışma odanızda böylesi alanları değerlendirmeniz mümkün. Kitaplık ve raf modelleri üzerine daha fazla seçenek için Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Bazılarımız için klasik stil yaşam alanlarının değişmez tercihlerinden. Bu fotoğrafta görülen kitaplık da klasik çizginin taşıdığı zarafeti yansıtıyor. Kitaplığın raf bölümleri kendi içinde çeşitlilik gösteriyor. En üstteki hafif çıkıntı yapan raf blok olarak kitaplığı sararken birbiriyle ilişkili kitapları ima ederek kitaplık içinde ayrışıyor. Bazı bölümlerde camlı kapaklar aracılığıyla örnekteki gibi içeceklerinizi ya da objelerinizi koyabileceğiniz özel raflar oluşturulmuş. Kitaplığın dış kısmındaki koyu renk ile iç kısımda açık tonlarda bir ağaç kullanılması raflar aracılığıyla kontrast bir dengeyi getiriyor tasarımda. Tüm rafların baştan sona aynı yatay düzlemde ilerlemesi klasik stili imleyen başka bir detay.
Çalışma odanızdaki enerjiyi değiştirerek sıra dışı bir dinamizm getirecek önerilere açık mısınız? Bu örnekteki tasarım tam da bu dinamizm için tasarlanmış. Temelde birbirinin içine geçen iki kare imajını yansıtan bu raflar aynı birimdeki bölmelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Bu raf sistemi kitaplık olmasının yanı sıra yalın bir duvara monte edildiğinde çağdaş bir sanat eserini de andıran ve çalışma odanıza değer katacak modern bir tasarım olarak öne çıkıyor. Modüler sistemin size katacağı uygulama çeşitliliği sayesinde dilerseniz siz de kendi kullanma şeklinize ve zevkinize göre kendi biçimlerinizi yaratabilirsiniz. Keyifle kullanılacak, işlevsel ve mekana farklılık katan bu tasarım özellikle enerjisi yüksek sektörlerde kafa yoranlar için oldukça güzel bir tercih.
İşte çalışma odalarına farklılık katacak bir tasarım daha. İdeal boyut ve oranlardaki bu kitaplık, raf modelinde daha renkli ve alternatif bir tasarım yoluna gidilerek sıra dışı bir tasarıma dönüşmüş. Zig zaglardan oluşan raf bölmeleri sadece dekoratif anlamda değil aynı zamanda işlevselliğin de düşünülmesi bakımından öne çıkıyor. Sizin kişisel zevklerinize de uyuyorsa iş yerinizdeki ya da evinizdeki çalışma odanızda bu tür bir tasarım tercih etmemeniz için hiç bir neden yok. Çünkü sağlam bir konstrüksiyon oluşmasını sağlayan bu asimetrik raf yapısı farklı boylardaki kitap, dergi ve dosyalarınız için hem kategorize etme anlamında hem de depolama anlamında olanaklar sunuyor.
Kitap rafları için oldukça yaratıcı ve alternatif tasarımlar geliştiriliyor. Bu tasarım da çalışma odanıza kişisellik katacak el yapımı bir raf çözümlemesi. Örnekte görülen kitap askısı on bir adet kitap barındıracak şekilde tasarlanmış. Dilerseniz siz daha fazla kitap asabileceğiniz bir modeli de talep edebilirsiniz ne de olsa el yapımı. Duvara monte edilen ahşap bölüme eklenen misinaların alt taraflarındaki ahşap parçalar aracılığıyla aynen normal bir rafa yerleştirir gibi kitaplarınızı bu tasarıma da yerleştirebilirsiniz. Kullanım olarak oldukça pratik ve alışılmışın dışında bir his veriyor insana. Çalışma odanızda özel bulduğunuz ve dönüp dönüp sıklıkla okuduğunuz kitaplarınızı yerleştirmeniz için özel, sıra dışı ve mekanınıza farklılık getirecek bir raf modeli.
Eğer eski bir evde yaşıyorsanız ve her detayı buna uygun bir tarzda gerçekleştirmek istiyorsanız örnek fotoğraftaki raf modeli hem kitaplarınız hem de aksesuarlarınız için çok güzel bir tasarıma sahip. Üstelik bu tasarım kişiye göre değişebilen bir yapıya da evrilebilir. Endüstriyel stile sahip çalışma odasındaki gördüğünüz kitaplık raf modeli eski zamanların ruhunu çağırıyor adeta. İnşaat demirlerine asılmış kara tellerin taşıdığı ahşap raflar, aynı kara tellerin rafların duvarla örtüştüğü kısımlarına geçirilerek tasarıma spontane bir etki vermiş. Birbirlerini kesen kara teller bir çeşit desen oluştururken aynı zamanda düşünülmemiş ve tasarlanmamış olanın o ham haline övgü yapıyor adeta.
Birbirinden farklı kitaplık raf modelleri her birimizin evine uygun tarzlarıyla aklımızı çeliyor, öyle değil mi? Eğer sizin de evinizde çalışma odası olarak kullanabileceğiniz bir alanınız varsa çekinmeden örnek fotoğraftaki kitaplık modelini uygulayabilirsiniz. Bir duvarın tamamını kaplayan kitaplık modeli, duvarınızın boyutuna göre benzer etkiyi verecektir. Birbirinden farklı genişlikte ve boyutta bölmeler kitaplarınızın ve dergilerinizin boyutlarına göre ayarlayabileceğiniz şekilde ayarlanabilir. Mekanın genelinde renkli bir duvar yüzeyi gibi de algılanan tasarımda, çeşitli aksesuarlarınızı ve belki de oyuncak koleksiyonunuzdan parçaları da sergileyebilirsiniz. Öyleyse kütüphanemizi oluşturmaya şimdiden başlayalım, ne dersiniz?
DELLEKAMP ARQUİTECTOS adlı Meksika firması örnek fotoğraftaki dört eşit parçadan oluşan tasarımla evlerimizdeki mobilyaların sade ve hafif olabileceğini bize gösteriyor. Tasarım malzemesi olarak sadece ahşap kullanarak çalışma odasının stilini tek bir parçayla belirleyen firma, tasarımın sıcaklığını ve matematiksel dengesini aynı anda çözmüş. İnce ve dikey ahşaplarla birbirine bağlanan dört adet açık raf çözümlemesi herhalde kitaplık raf modelleri arasında minimalist yapıyı en rahat hissettiğimiz örnek. Tasarımı hangi mekana koyarsak koyalım, kesinlikle oraya mütevazilik ve şıklığı beraberinde getireceğini söyleyebiliriz.