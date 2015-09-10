Çalışma odalarına özel kitaplık raf modelleri

Çalışma odaları yaptığınız işe daha iyi konsantre olabileceğiniz şekilde düzenlenmeli. Bu odada branşınıza göre gerekliliklerinizi depolayacağınız alanlara ve kitap, dergi ve dosyalarınız koyabileceğiniz kitaplıklara ihtiyacınız olur. Çalışma odalarında kütlesel olarak daha fazla alanı kaplayan kitaplıkların raf modelleri de bu kişisel mekanlarda önem kazanır. Bazıları modern stilleri, bazıları klasik detaylarla dolu ve bazılarıysa eklektik ve daha dinamik modelleri tercih ederler. Bunun nedenleri arasında karakterinize uygun malzeme ve biçimlerle mekanı daha kişisel hale getirmek olduğu kadar yoğunlaştığınız iş ile örtüşecek enerjiyi yansıtarak çalışma zamanlarınızda daha verimli hissetmeniz gösterilebilir.

Sizin için hazırladığımız bu derlemede çalışma odalarına yönelik ayırt edici ve birbirinden farklı stillere sahip kitaplık raf modeli tasarımları bulunuyor. Siz de buradaki örneklerden ilhamla çalışma alanınızı daha keyifli ve kişisel hale getirebilirsiniz.