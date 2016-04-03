Küvet veya duşumu değiştirmeden önce nelere dikkat etmeliyim?

Bugün sizler için hazırladığımız yazımızda banyolarımızın demirbaşlarından olan duş ve küvetler konusundaki tercihleri mercek altına almaya çalışacağız. Dekorasyon ve iç mimaride bazen insanın gözüne küçük ya da önemsiz gibi görünen bazı konuların, ancak üzerine derin düşünüldüğünde ne kadar önemli ve günlük hayatı etkileyen konumda oldukları ortaya çıkar. İşte gündelik hayatta çok fazla üzerine düşünmediğiniz banyodaki duşlar ve küvetler hususu, onları değiştirmeye niyetlendiğinizde veya herhangi bir aksaklıkla karşılaştığınızda birdenbire önemini ve karışıklığını anladığımız dekorasyon inceliklerindendir. Yazımızda ayrıntılı olarak görebileceğiniz gibi, duş veya küvetinizi herhangi bir sebeple değiştirmeye karar verdiğinizde birçok değişkenle karşı karşıya kalmak zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz.
En az yatak odaları kadar, belki de daha fazla kendimizi rahat hissetmemiz gereken mekanlardır banyolar. Dolayısıyla bu rahatlığı en iyi sağlayacak şekilde dekore edilmek banyolar için bir zorunluluktur. Bir duş veya bir küvet ya da her ikisini de tercih etmek kişisel tercih ve ihtiyaçlara bağlı olduğu kadar mekanın boyutlarıyla da ilgili bir konudur. Bu sebeple bu konuda ilk hesap edilmesi gereken faktör banyo olarak kullanılacak alanın şekli ve boyutlarıdır. Elbette su boruları ve musluklarının nerede yer aldığı da incelediğimiz konuda hayati rol oynamaktadır. Gördüğünüz üzere tercihler konusunda bazı durumlarda kısıtlanmak zorunda kalabiliriz. Şimdi gelin bu konulara görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.
Yukarıda, banyo ve küvetler konusunda en önemli değişkenin musluklarının yeri ve mekanın boyutları olduğunu söyledik. Ancak hiç kuşku yok ki göz önünde bulundurulması gereken tek parametre bu değildir. Küvetin malzemesinden duş başlığına, seramik veya fayanslar ve bunların renk seçiminden eğer kullanılacaksa duşakabinin veya duş perdesinin malzemesi, boyutları ve rengine kadar farklı unsruları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Özellikle malzeme konusundaki yeni gelişmeler bizlere daha hijyenik ve kir tutmayan, kolay temizlenebilen maddeler konusunda kolaylıklar ve seçenek şansları tanıyor.
Giriş kısmında su tesisatının nerede bulunduğunun bizi banyo dekorasyonu konusunda kısıtlayan etklenlerden biri olduğunu belirtmiştik. Zira tesisat, borular ve muslukların yerlerini değiştirmek her zaman çok da kolay değildir, mümkün olduğu durumlarda da bir hayli masraflı bir iştir. Örneğin fotoğrafta gördüğünüz ve banyo olarak kullanılan alanın ortasında yer alan duş kısmına sahip olmak su tesisatı üzerinde değişiklikler yapmayı gerektirdiğinden oldukça masraflı olmaya adaydır. Ancak zevkine çok düşkün ve estetik zevkleri gelişmiş biriyseniz bu masraftan kaçınmayabilirsiniz, zira resimdeki banyonun gerçekten oldukça şık bir görüntüye sahip olduğu da bir gerçektir.
Bu sizin banyonuz ve sizin zevkiniz, o yüzden tıpkı dekorasyon ve iç mimarinin diğer tüm alanlarında olduğu gibi duş ve küvetler konusunda da asla muhafazakar ve klasik olmak ve varolan sınırlara hapsolmak zorunda değilsiniz. Bugün hem teknoloji hem de konuya ilginin hem tüketici hem de üretici bazında artması sebebiyle çok değişik duş ve küvet tasarımlarına sahip olabilme şansı elde ediyoruz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kendi banyonuzu kendiniz yaratma, farklılığınızı ve sıradışı kimliğinizi vurgulama, monotonluktan kurtulma şansına sahipsiniz. Sadece renkler ve desenler değil, sitemizin ilgili sayfalarında da görebileceğiniz gibi, boyutlar, şekiller ve malzemeler konusunda da büyük bir çeşitlilik var, bizce bu imkanı değerlendirip kendi zevkinizi banyonuza yansıtın.
Küvetin ve duşakabinin malzemesi gibi banyo zemini ve duvarında kullanılan fayans ve seramik benzeri materyallerin seçimi de oldukça önemlidir. Bu seçimler aşamasında iki önemli faktör rol oynamaktadır: Birincisi, bu malzemeler mutlaka kaymayan ya da kaymayı azaltıcı maddelerden olmalıdır. Banyoda olması muhtemel nahoş kazaları önlemede bu çok öenmlidir. İkinci konu ise hijyenik ve kolay temizlenebilen malzemeleri kullanmaktır. Banyo atık maddeler yönünden zengin mekanlardan olduğundan yine bu konuda sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Neyse ki malzeme biliminin günümüzde muazzam gelişimi sayesinde böylece materyalleri bulmak hem kolay hem de görece ucuz hale gelmiştir. Ama siz yine de küvetin veya duşun eşiğine bir paspas yerleştirmeyi unutmayın.
Duş ya da küvetinizi, buralarda kullanılan malzemeyi test etmek için, mümkünse çıplak ayakla buraya girmeniz önemlidir. Böylece zeminin kayganlığını, herhangi bir yamukluk veya rahatsız edici bir durum olup olmadığını böylelikle kontrol edebilirsiniz. Ayrıca duş başlığı bulunuyorsa, bunun yerinin uygun olup olmadığını ve yüksekliğini kontrol edebilir, gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Aynı noktalar hiç kuşku yok ki küvetler için de geçerlidir, küvetlerde ayrıca derinlikle ilgili kontroller de eklenebilir. Ayrıca varsa çeşitli aksesuarlarınızın, tabure, havlu asacağı vs. gibi ayrıntıların doğru yerlerde olup olmadıklarını yine aynı şekilde kontrol edebilirsiniz. Sözün özü: Kullanmadan önce duş ve(ya) küvetinizi mutlaka deneyin.
Modüler ya da mobil eşya ve dekorasyon elemanı seçmek, bir şeyden çabuk sıkılan dekorasyon tüketicilerimiz için hayat kurtaran bir önlemdir. Fotoğrafta çok tipik bir örneğini gördüğünüz şekilde bir tasarıma giderseniz gerektiği ya da sadece canınızın şstediği zamanlarda banyonuzun dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. Su tesisatı nedeniyle her zaman küvetin yerini değiştirmek o kadar kolay olmasa da başakca değişiklikleri kolaylıkla yapabilirisiniz. Bu sizin yerden tasarruf etmenizi de sağlayıp banyonuzu ferah, parlak, aydınlık ve iç açıcı hale de getirecektir. Kısacası İngilizler’in dediği gibi: ‘Less is more’!
Küvetinizi doldurmadan önce sus izolasyonunun doğru yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Aksi taktirde oluşabilecek herhangi nahoş bir durum, hem banyonuuzu berbat edebilir hem de alttaki komşularınızla hoş olmayan bir sürece başlangıçlık edebilir. Dolayısıyla bu konuyu uzman ellere teslim etmeniz sizin adınıza oldukça hayırlı olabilir. Tıpkı fottoğrafta örneğini gördüğünüz ve Vavien İç Mimarlık’a ait olan şık üründe olduğu gibi.
Her geçen gün kendini yenileyen dekorasyon ve iç mimari dünyası elbette banyo dekorasyonu konusuna da kayıtsız kalmıyor. Tam anlamıyla bir rahatlama alanı olarak düşünülen banyoların bu amaca uygun olarak tasarımının yapılması ve dekore edilmesi dekorasyon tüketicileri için büyük önem taşıyor. Dekorasyonun her alanında olduğu gibi, bu alanda da estetik ve konforu birlikte yakalamak gibi zorlu bir uğraşın içine girmek durumundasınız. Bu yüzden zorlandığınız konularda uzmanların görüşlerine başvurmak en doğru yoldur.
Banyo dekorasyonu konusuna ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, banyo dekorasyonu konusuna başka bir açıdan bakan ve daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ‘Banyolarınızı süsleyecek aksesuar setleri’ başlıklı yazımıza göz atmanız size yeni ilhamlar ve bakış açıları vermesi açısından faydalı olabilir diye düşünüyoruz.