Küvet veya duşumu değiştirmeden önce nelere dikkat etmeliyim?

Bugün sizler için hazırladığımız yazımızda banyolarımızın demirbaşlarından olan duş ve küvetler konusundaki tercihleri mercek altına almaya çalışacağız. Dekorasyon ve iç mimaride bazen insanın gözüne küçük ya da önemsiz gibi görünen bazı konuların, ancak üzerine derin düşünüldüğünde ne kadar önemli ve günlük hayatı etkileyen konumda oldukları ortaya çıkar. İşte gündelik hayatta çok fazla üzerine düşünmediğiniz banyodaki duşlar ve küvetler hususu, onları değiştirmeye niyetlendiğinizde veya herhangi bir aksaklıkla karşılaştığınızda birdenbire önemini ve karışıklığını anladığımız dekorasyon inceliklerindendir. Yazımızda ayrıntılı olarak görebileceğiniz gibi, duş veya küvetinizi herhangi bir sebeple değiştirmeye karar verdiğinizde birçok değişkenle karşı karşıya kalmak zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz.

En az yatak odaları kadar, belki de daha fazla kendimizi rahat hissetmemiz gereken mekanlardır banyolar. Dolayısıyla bu rahatlığı en iyi sağlayacak şekilde dekore edilmek banyolar için bir zorunluluktur. Bir duş veya bir küvet ya da her ikisini de tercih etmek kişisel tercih ve ihtiyaçlara bağlı olduğu kadar mekanın boyutlarıyla da ilgili bir konudur. Bu sebeple bu konuda ilk hesap edilmesi gereken faktör banyo olarak kullanılacak alanın şekli ve boyutlarıdır. Elbette su boruları ve musluklarının nerede yer aldığı da incelediğimiz konuda hayati rol oynamaktadır. Gördüğünüz üzere tercihler konusunda bazı durumlarda kısıtlanmak zorunda kalabiliriz. Şimdi gelin bu konulara görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.