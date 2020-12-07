Beton duvar üzerine boya yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Modern dekorasyon anlayışının en havalı örneklerinde genelde koyu renk duvar uygulamaları ya da doygun renkler ile kapatılmış duvarlar görüyoruz. Oldukça popüler olan doygun renkler ile duvar dekorasyonu, açık ve yumuşak renklere göre daha zor ve meşakkatlidir. Hem kombinasyonları hem uygulaması için fazladan özen gerektiren doygun renkler ile duvar dekorasyonun ana ögesi ise pürüzsüz bir zemindir. Eğer siz de duvarlarınızda lacivert, siyah, bordo ve kahverengi gibi koyu renkler kullanmak istiyorsanız ya da beton üzerine boya ile bir duvarı tamamen kapatacak doygun bir renk uygulaması istiyorsanız bu detaylara dikkat etmenizi tavsiye edeceğiz. homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı beton duvar boyama işlemi ve koyu renk duvar uygulaması üzerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel ve şık örnek tasarımlarla sunacağımız fikir ve öneriler duvar dekorasyonunuz için rehber olabilir.
Koyu renk dekorasyon yapmaya karar verdiyseniz öncelikle evinizin aydınlatmasını, cephesini ve mimari özelliklerini gözden geçirmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Çünkü koyu renk dekorasyon her ev için uygun olmayabilir. Koyu renk duvarlara ve eşyalara uygun bir yaşam alanının -örneğin oturma odası- öncelikle doğal yöntemlerle iyi aydınlanıyor olması gerekir. Eğer karanlık ve köşede kalan bir odayı koyu renk dekore ederseniz kapalı ve hoş olmayan bir alan yaratmış olabilirsiniz. Bu nedenle koyu renk dekorasyona başlamadan önce uygulayacağınız odanın bütün mimari özelliklerini değerlendirmelisiniz. Uygulayacağınız odanın yeterince geniş, iyi aydınlanıyor ve ışıklandırması başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Özellikle bahçeye açılan ve geniş kapı ve pencerelere sahip olan odalarda koyu renk dekorasyon çok iyi sonuçlar verebilir.
Eğer evinizdeki beton zeminli bir duvarı tamamen kapatacak şekilde boya yapmak istiyorsanız koyu renk ya da açık renk fark etmeden izleyeceğiniz yolu adım adım anlatacağız. Bu sayede beton boyası ile soğuk duvar görünümünü nasıl yok edip sıcacık duvar dekorasyonlarına kavuşacağınızı görebilirsiniz. Duvarlarını hangi renge boyayacağınıza henüz karar vermediyseniz ve renk konusunda kafanız karışıksa size yardımcı olabileceğiniz düşündüğümüz bir yeni fikir yazımız daha olacak. Son yılların en gözde renklerini bulabileceğiniz Örnek fotoğraflarla yeni nesil dekorasyon renkleri başlıklı yazımız çok işinize yarayabilir.
Beton boyası söz konusu olduğunda doğru renk ve boya seçimi duvar dekorasyonunun ilk ve en önemli adımıdır. Uygulama kısmını bir şekilde halledebilirsiniz. Hatalı boyadığınız yerleri daha sonradan düzeltme şansınız olabilir. Ancak uygulamaya geçmeden önce yanlış renk ve boya türünü seçerseniz geri dönüşü çok zor ve masraflı olan bir hata yapmış olursunuz. Bu nedenle renk seçimi yapmadan önce yılın renk trendlerini, hangi rengin hangileriyle en iyi kombinasyonu oluşturacağını ve hangi renk kombinasyonlarının dekorasyonunuza en iyi şekilde uyum sağlayacağını çözmeniz gerekecek. Yılın renk trendlerini ve uygun renk kombinasyonlarını bulabileceğiniz yeni fikir yazımızı yukarıda tavsiye etmiştir. Dekorasyonunuza hangi renk duvarların en uygun olacağına karar vermek için ise bir dekoratöre danışabilirsiniz.
Eğer dekorasyonunuzda koyu renkler hakimse duvarlarınızda daha açık tonları seçerek odayı ferahlatabilirsiniz veya bir duvarı koyu renk yapıp diğer duvarlara açık renk uygulayarak kontrast bir duvar dekorasyonu sağlayabilirsiniz. Eğer dekorasyonunuz açık tonlarda ise daha şanslısınız çünkü duvarlarınıza istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz.
Yüzey hazırlığına geçmeden önce doğru rengi seçmek kadar doğru boyayı seçmenin de önemine değinelim. Yüzeyinizin özelliğine göre en uygun boyayı seçmek için öncelikle ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı sonrasında ise bir uzmana danışmalısınız. Eğer nemli bir eviniz varsa nem ve küf tutmayan boyalar, eğer çocuklu bir aileye sahipseniz anti-bakteriyel boyalar, kapatmak istediğiniz yüzey fazla pürüzlü ise ek sıva ve taban boyaları almanız gerekecektir. Bunların yanı sıra en doğru boyayı ve taban astarını bulmak için bir boya ustasına ya da mimarlık ofisine danışabilirsiniz. Gelelim yüzey hazırlığına; boya yapacağınız beton yüzeyin özelliğine göre uygulama yapmanız gerekecek bu nedenle bir ustaya danışarak aldığınız boya ve uygulama fırçalarını kullanmalısınız. Ayrıca yüzeyi iyice zımparalamak ve nem, küf, pas gibi zararlılardan arındırmak gerekecek.
Bir duvarın boyaya ihtiyaç duyması sadece dekoratif nedenlerle olmayabilir. Eğer duvarlarınız pas, nem be küf izleri taşıyorsa uygulama işlemine başlamadan önce bu sorunu çözmeniz gerekecek. Pas, nem ve küfe neden olan sızıntı nereden kaynaklanıyorsa bunu bulup tamir ettirmeniz sizi tekrar tekrar duvar bakımı yapmaktan kurtarır. Sorunu bulup çözdükten sonra nemli duvarı iyice kazıyıp bütün pas ve küf izlerini yok etmeniz gerekecek. Ayrıca bu izleri tamamen kapatıp, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için taban astarı ya da alçı gibi uygulamalara ihtiyacınız olacak.
Eğer duvarlarınızda pas ve nem izlerinin yanı sıra çatlak ve çizikler de varsa bunları da kapatmanız gerekecek. Uygun taban astarını uygulamadan önce alçı sıva ile duvarınızdaki çatlak ve çizikleri kapatabilirsiniz. Bu sayede çok daha pürüzsüz ve düzgün bir duvar elde etmiş olursunuz. Ayrıca beton üzerine boya yapmak için direkt alçı sıva uygulayarak boya için çok daha uygun bir yüzey oluşturabilirsiniz. Duvar boyaları alçı zemine beton zeminden çok daha iyi tutunurlar. Duvarlarda doygun ve belirgin renkler elde etmenin yolu pürüzsüz bir alçı zeminden geçer. Banyo gibi su ve buhara maruz kalacak alanlarda daha güçlü ve kalıcı boyalar ve astarlar seçmeniz gerekebilir bu konuda yine bir uzmana danışmanızda yarar var. Gold Yapı Dekorasyon imzası taşıyan bu muhteşem banyoda olduğu gibi kusursuz duvarlara sahip olabilirsiniz.
Zımparalama, çatlak doldurma, temizleme ve alçı sıva gibi adımları tamamladıktan sonra kuruyan alçıya bir kat daha ince zımpara vurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede alçılama yaparken oluşan pürüzleri de gidermiş ve muhteşem düzlükte bir yüzey oluşturmuş olacaksınız. Son kat zımparanın üzerine artık boyanızı daha iyi tutacak ve sabitleyecek taban astarınızı uygulayabilirsiniz.
Bütün zemin işlemleri tamamlandıktan sonra boyama yapmak işinin en keyifli kısmına geçebilirsiniz. Yerleri gazete ya da naylon gibi malzemelerle koruyup, boya değmemesi gerekecek yerleri bantlarla kapatabilirsiniz. Böylece boya sonrası tatsız sürprizlerle karşılaşmazsınız. Boyama yapmak için geniş alanlarda büyük fırçalar ince detaylarda küçük el fırçaları kullanmaya özen gösterin ve son rötuşlar için mutlaka yedek temiz fırçalarınız olsun. Boyama işlemini tamamladıktan sonra boyanızın türüne göre belirleyeceğiniz sürede kurumaya bırakabilirsiniz.
Duvarlarınız tamamen kuruduktan sonra boya aletlerini ve etrafı korumak için kullandığınız naylon ve gazeteleri toplayabilirsiniz. Etrafa bir çeki düzen verdikten sonra dekorasyona geçebilirsiniz. Bütün eşyaları yerli yerine çekip evinizi güzelleştirme vaktidir.
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