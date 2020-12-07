Beton duvar üzerine boya yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Eğer duvarlarınızda pas ve nem izlerinin yanı sıra çatlak ve çizikler de varsa bunları da kapatmanız gerekecek. Uygun taban astarını uygulamadan önce alçı sıva ile duvarınızdaki çatlak ve çizikleri kapatabilirsiniz. Bu sayede çok daha pürüzsüz ve düzgün bir duvar elde etmiş olursunuz. Ayrıca beton üzerine boya yapmak için direkt alçı sıva uygulayarak boya için çok daha uygun bir yüzey oluşturabilirsiniz. Duvar boyaları alçı zemine beton zeminden çok daha iyi tutunurlar. Duvarlarda doygun ve belirgin renkler elde etmenin yolu pürüzsüz bir alçı zeminden geçer. Banyo gibi su ve buhara maruz kalacak alanlarda daha güçlü ve kalıcı boyalar ve astarlar seçmeniz gerekebilir bu konuda yine bir uzmana danışmanızda yarar var. Gold Yapı Dekorasyon imzası taşıyan bu muhteşem banyoda olduğu gibi kusursuz duvarlara sahip olabilirsiniz.