Evlerinizi şenlendirecek duvar dekorasyon fikirleri

Yeni teknoloji, malzeme, tasarım ve tarzların ortaya çıkmasıyla birlikte diğer tüm dekorasyon öğeleri gibi duvarlar da çok farklı biçimlerde, çok farklı malzemelerle ve çok farklı tarzlarda dekore edilmeye başlandı. Artık sadece oturma odalarında ya da salonlarda değil, mutfaklarda ve bebek odalarında hatta bahçelerde de herbiri birbirinden farklı, enteresan ve şık duvar dekorasyonları görmek mümkün. İşte biz de bu yazımızda her zaman olduğu gibi farklı coğrafyalardan örnekler sunarak değişik duvar dekorasyonları hakkında size yeni fikirler, yeni ilhamlar sunmaya çalışacağız.
Duvar dekorasyonunda elbette dekore edilecek duvarın evin hangi bölümü olduğu önem taşıyor. Kimileri, özellikle yazlık, kır evi ya da bahçelerde taş duvarları tercih ederken, kimileri son yıllarda tekrar moda olan duvar kağıtlarını gündemlerine almakta. Özellikle mutfaklarda fayans ve karo kullanımından hala vazgeçilmemiş olmasına rağmen duvar kağıtları yavaş yavaş mutfaklarda da arz-ı endam etmeye başladı. Artık teknolojinin gelişmesiyle suya, buhara, yağa dayanıklı duvar kağıtları üretilmesi sebebiyle bu duruma şaşırmamak gerek. Bu yüzden başta mutfaklar olmak üzere tüm bölümlerde dekoratörler ve mekan sahiplerinin eli genişlemiş görünüyor. Bunun dışında duvarın dekorasyonunda sadece kaplamayla yetinenlerin yanında; ayna, raf, çerçeve ve fotoğraf gibi yan unsurlarla dekorasyonu destekleyen örneklere de rastlanmakta. Tüm bu unsurların birbiriyle uyumlandırılması konusunda zorluk yaşıyorsanız uzmanlardan yardım almaktan da çekinmeyin deriz.
Sitemizde de örneklerini göreceğiniz üzere duvar dekorasyounda neredeyse sınırsız alternatif bulunuyor. Evin hangi bölümündeki duvarların dekore edileceği belirlendikten sonra yapılması gereken materyale karar vermek yani; kağıt veya fayans mı kaplanacak, boya mı yapılacak yoksa natürel mı bırakılacak gibi soruları cevaplamak gerekir. Ancak burada bitmiyor her dekorasyon türü, aşağıda da örneklerini göreceğiniz üzere, kendi içerisinde de çok geniş bir yelpaze sunuyor. Kontrast gibi faktörleri göz önünde bulundurmak, hava, nem, buhar vs. gibi teknik detayları ve mekandaki diğer eşyalarla uyumu hesaba katmak, kısacası birden fazla değişkeni ele alarak değerlendirip ancak ondan sonra bir sonuca varmak gerekir.
Şimdi sizleri ülkemizden ve yurtdışından örnklerin yardımıyla yukarıda bahsettiğimiz engin duvar dekorasyonu dünyasında bir gezintiye çıkarmak istiyoruz.
Malzeme itibariyle yeni teknolojiye dayanmakla birlikte tarz açısından nostaljik çağrışımlar yapan bu duvar kağıdı modeliyle, klasik mobilya ve dekorasyonunuzu ferah, şık çiçek desenleriyle şenlendireceksiniz. Nostalji sevenler için birebir görünen bu duvar kağıdı modeli açık rengiyle birçok mobilya alternatifine hiç zorlanmadan uyma kapasitesine sahip. Güllerle bezeli bu örneğimiz ülkemiz firmalarından ‘4 Duvar’ isimli firmaya ait.
Armani/Casa firmasına ait olan bu tasarım duvar kağıdı başta ipek olmak üzere çok değişik yeni nesil malzemelerden oluşan dokusuyla dikkatleri çekiyor. Fotoğrafta gördüğünüz örneği koyu renk sevenlerin aklını çelecek renklerden oluştuğu gibi her zevke hitap eden geniş figür seçeneğiyle de öne çıkıyor. Bu sıradışı duvar kağıtlarıyla duvarlarınızı renklendirmekten kaçınmayın ve yeni dokuma teknolojilerinin nimetlerinden yararlanın.
Fotoğrafta başarılı bir örneğini gördüğünüz parçalı tablo ya da aynalarla duvarı dekore etme akımı günümüzde oldukça moda. Farklı boyutlarda ve şekillerde fotoğraf veya resimlerin ya da aynaların ufak aralıklarla bir araya getirilmesine dayalı bu akımın gördüğünüz örneği Tic Tac Tasarım ve Dekorasyon isimli Türk firmasına ait. Örnekteki tabloların kanvas olduğunu belirtelim.
Yine 4 Duvar firmasına ait oldukça enteresan ve duvar kağıdı tasarımına yeni bir nefes ve heyecan getiren sıradışı bir örnekle devam etmek istiyoruz. Her biri yakın koyu renklere sahip olmakla birlikte hepsi birbirinden farklı karolardan oluşan bu kaplama özellikle kahverengi ve gri oturma grupları ve mobilyalarla mükemmal bir harmoni oluşturmaya aday gibi görünüyor.
Özellikle gençler arasında yaygınmış izlenimi verse de, aslında fotoğraf baskılı duvar kağıtları son dönemlerde her yaşa hitap eden dekorasyonlarda oldukça popüler. Sitemizde de onlarca farklı örneğini bulabileceğiniz bu tarz duvar kağıtları sizi, çeşitli sebepler yüzünden bulunamadığınız mekan ve coğrafyalara taşıyor. Örneğini gördüğünüz dekorasyonu sizler için Almanya’dan seçtik.
Duvar kağıtlarında farklı alternatifler revaçta olmaya başlayıp yüksek talep gördüğünde, artık çeşitliliğin önünü almak zor görünüyor. İşte size Britanya’dan sıradışı bir örnek. Çeşitli nedenlerle evinizde an itibariyle sınırlı sayıda kitap olabilir ama üzülmeyin en azından gördüğünüz duvar kağıdı modeliyle bu havayı yaratabilirsiniz. Üstelik bembeyaz rengiyle aydınlık verici ve iç ferahlatıcı bir görünüme sahip olması da cabası!
Böyle tuğlalarla kaplı duvarlarınız olmasını istediğiniz halde bu şansa sahip değilseniz, yeni nesil duvar kağıtlarıyla bu havayı yine de evinize taşıyıp hiç olmazsa o görüntüye sahip olabilirsiniz. Koyu renk mobilyalarınıza gayet güzel yaraşacağı gibi açık renk mobilyanız varsa kontrast uygulamakta kullanabileceğiniz bu duvar dekorasyonu yine Britanya imzası taşıyor.
Bu buram buram klasik dekorasyon kokan duvar dekorasyonu örneği yazılarımızda görmeye alışık olmadığımız bir Uzak Doğu ülkesinden, yani Güney Kore’den geliyor. Açık ve koyu kahverengi ve tonlarından oluşan mobilyalarla uyumu gözetilerek kaplandığı aşikar olan duvarın üstündeki çok sayıdaki porselen tabaklar hem nostaljik havaya hem de estetiğe çok şeyler katmış görünüyor.
Mutafkta duvar kağıdı fikrine henüz alışamayıp, fayans ve karodan vazgeçemeyenler için bu örneğimizi İspanya’dan seçtik. Tezgah ve rafların sade ve zarif renkleriyle uyumlu olacak şekilde seçilen rengi ve yuvarlak hatları ve mavi ayrıntıları ile modern çizgiyle nostaljiyi çok başarılı kesiştirebilmiş bir tasarım. Karoların görece büyük kesilmesi göye çarpan bir diğer etken. Sitemizde boyut olarak çok farklı şekillerde karolar olduğunu ve her zevke hitap eden alternatifler bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Son örneğimiz Almanya’dan geliyor. Koyu rek tutkunarına seslenen bu dekorasyonda hem siyah beyaz kontrastına dayalı şeritler hem de yine aynı kontrastı içeren puantiyeli bir başka kısım da bulunuyor. Sıradışılığı ve çarpıcılığı seven ve farklı denizlere açılmak isteyenlerin kaygılarını karşılayabilecek düzeydeki bu modern duvar kağıtlarını tarzın hayranlarına hiç duraksamadan tavsiye edebiliriz.
Duvar dekorasyonun konusu da yine aksesuarlar konusu gibi neredeyse sınırsız sayıda alternatif içeren ve bu bolluk nedeniyle zor bir alan. Girişte de belirttiğimiz gibi son dönemlerin modası yine yeniden duvar kağıtları ama diğer seçeneklerin sayısı da hiç de az değil. Türlü türlü, renk renk, desen desen duvar kağıtlarını sitemizde bulmanız mümkün. Alanı biraz daha küçültüp daha spesifik konularda, örneğin çocuk odaları konusunda yeni fikirler almak isteyen okurlarımızı sitemizdeki ‘Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri’ başlığını taşıyan yazıya yönlendirebiliriz.