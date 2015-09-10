Evlerinizi şenlendirecek duvar dekorasyon fikirleri

Yeni teknoloji, malzeme, tasarım ve tarzların ortaya çıkmasıyla birlikte diğer tüm dekorasyon öğeleri gibi duvarlar da çok farklı biçimlerde, çok farklı malzemelerle ve çok farklı tarzlarda dekore edilmeye başlandı. Artık sadece oturma odalarında ya da salonlarda değil, mutfaklarda ve bebek odalarında hatta bahçelerde de herbiri birbirinden farklı, enteresan ve şık duvar dekorasyonları görmek mümkün. İşte biz de bu yazımızda her zaman olduğu gibi farklı coğrafyalardan örnekler sunarak değişik duvar dekorasyonları hakkında size yeni fikirler, yeni ilhamlar sunmaya çalışacağız.

Duvar dekorasyonunda elbette dekore edilecek duvarın evin hangi bölümü olduğu önem taşıyor. Kimileri, özellikle yazlık, kır evi ya da bahçelerde taş duvarları tercih ederken, kimileri son yıllarda tekrar moda olan duvar kağıtlarını gündemlerine almakta. Özellikle mutfaklarda fayans ve karo kullanımından hala vazgeçilmemiş olmasına rağmen duvar kağıtları yavaş yavaş mutfaklarda da arz-ı endam etmeye başladı. Artık teknolojinin gelişmesiyle suya, buhara, yağa dayanıklı duvar kağıtları üretilmesi sebebiyle bu duruma şaşırmamak gerek. Bu yüzden başta mutfaklar olmak üzere tüm bölümlerde dekoratörler ve mekan sahiplerinin eli genişlemiş görünüyor. Bunun dışında duvarın dekorasyonunda sadece kaplamayla yetinenlerin yanında; ayna, raf, çerçeve ve fotoğraf gibi yan unsurlarla dekorasyonu destekleyen örneklere de rastlanmakta. Tüm bu unsurların birbiriyle uyumlandırılması konusunda zorluk yaşıyorsanız uzmanlardan yardım almaktan da çekinmeyin deriz.

Sitemizde de örneklerini göreceğiniz üzere duvar dekorasyounda neredeyse sınırsız alternatif bulunuyor. Evin hangi bölümündeki duvarların dekore edileceği belirlendikten sonra yapılması gereken materyale karar vermek yani; kağıt veya fayans mı kaplanacak, boya mı yapılacak yoksa natürel mı bırakılacak gibi soruları cevaplamak gerekir. Ancak burada bitmiyor her dekorasyon türü, aşağıda da örneklerini göreceğiniz üzere, kendi içerisinde de çok geniş bir yelpaze sunuyor. Kontrast gibi faktörleri göz önünde bulundurmak, hava, nem, buhar vs. gibi teknik detayları ve mekandaki diğer eşyalarla uyumu hesaba katmak, kısacası birden fazla değişkeni ele alarak değerlendirip ancak ondan sonra bir sonuca varmak gerekir.

Şimdi sizleri ülkemizden ve yurtdışından örnklerin yardımıyla yukarıda bahsettiğimiz engin duvar dekorasyonu dünyasında bir gezintiye çıkarmak istiyoruz.