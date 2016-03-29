​Küçük mekanlar için akıllı depolama fikirleri

Küçük daireler için önemli hususlardan biri olan akıllı depolama çözümleri her zaman güncelliğini koruyan bir konu. Çünkü zaman içerisinde git gide daha çok eşya satın alır ya da ihtiyaç duyarız. Bu yüzden doğal olarak yeni yeni depolama fikirleri ararız. Bildiğiniz üzere akıllı depolamanın yararı çoktur. Zekice çözümler sayesinde evinizde oluşan yığınları eşyaları atmadan depolayabilirsiniz. Aynı zamanda küçük mekana sahip olsanız bile daireniz için büyük ev bir yanılsaması yaratabilirsiniz. Eğer yenilikçi ve uygun maliyetli depolama fikirleri arayan biri iseniz o halde birkaç dakika ayırın ve bu yazıyı okuyun. Çünkü yazımızda hem boş alanları doğru değerlendirmek hem de akıllı depolama çözümleri sunabilmek için bazı başlıklar derledik. Son derece basit ama etkili olan bu fikirleri uygulayarak depolama sorunundan kurtulabilirsiniz.
Raflar, özellikle duvara monte olanları akıllı depolama alanı oluşturmak için akla gelebilecek en iyi ve en ucuz yollardan biridir. Günümüz tasarım dünyası da benzer bir ihtiyaç olduğunu bildiğinden metal veya cam olmak üzere çeşitli malzemelerden raf seçenekleri sunar. Ancak biz kitap ve cd gibi nesnelerinizi daha sevimli göstermesi bakımından ahşap rafları öneriyoruz. Duvar raflarını dilediğiniz takdirde açık veya kapalı da kullanabilirsiniz, seçim tamamen size ait. Hangi raf türünü seçerseniz seçin raflar kitap, dergi, resim, biblo ve daha pek çok değerli koleksiyonunuzu sergilemek için idealdir. Tabii böyle bir sunum için açık raf modeli daha uygundur. Raf kullanmaya karar verdikten sonra yapmanız gereken tek şey uygun bir duvar seçip istediğiniz büyüklükte bir duvar rafı satın almaktır. Yine dilerseniz duvar rafınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Marangozdan uygun bir tahta bulup duvara monte ederek kendi ürünüz olan bir raf elde edersiniz. Ek olarak raflar dikey veya yatay olarak konumlanarak küçük evler için duruma göre şekillenir ve depolama alanını genişletmiş olur. Örnek genç odası resmimizde iki adet duvar rafı görüyoruz. Sıradan duvar raflarından farklı olarak özel bir tasarıma sahip duvar rafı yatağın üzerinde ve üçgen şeklinde ilerliyor. Bu haliyle yalnızca depolamaya yardımcı olmayıp dekorasyonu da estetik açıdan kuvvetlendiriyor.
Kim depoladığınız eşyalarınızın gizli kalması gerektiğini iddia etti? Akıllı depolama içeren dekorasyon fikirleri koleksiyonlarınızı yalnızca kendine saklamanızı değil gururla sergilemeniz amaçlar. Burada koleksiyondan kasıt her şey olabilir. Eski dergilerden tutun da bıçak koleksiyonuna dek… Mutfak alet edevatı deyince aklımıza yığınla şey gelir: tavalar, tencereler, bardaklar ve benzeri gibi. Bu nesneler genellikle büyük yer kapladıkları için dolaplarda muhafaza edilir. Oysa bıçak gibi her an el altında olması gereken ürünleri sergilemenin akıllıca yöntemleri bulunabilir. Örnek mutfak fotoğrafında basit bir depolama fikri hayata geçirilerek, duvara monte edilebilen manyetik metal bıçak şeridi kullanılmış ve böylece bıçak koleksiyonu gayet pratik bir şekilde depolanmış. Böylelikle bıçaklar için özel bir çekmece ayırmak yerine son derece basit ve tehlikesiz biçimde bıçaklarınızı her zaman sergileyebiliyorsunuz.
Fotoğraftaki mutfak Increation tasarımıdır.
Merdiven altı depolama açısından evde en atıl yerlerden birisidir. Ancak evin bu ölü bölümünü kullanılabilir hale çevirmek mümkün. Eğer ortalıkta duran ve misafirlerinizin görmesini istemediğiniz eşyalarınız varsa merdiven altı iyi bir seçenek olabilir. Fotoğrafta görmüş olduğun tasarım bu durum için iyi bir örnek. Merdiven altına sürgülü bir dolap eklenerek giysiler yerleştirilmiş. İkinci bölüm ise çekmece olarak değerlendirilerek bu atıl alan fonksiyonel hale gelmiş. Tabii böylesi bir tasarım herkesin evinde bulunmayacağı için güzel sepetler veya kutular da bir diğer alternatif olabilir. Ev içerisindeki ikinci bir atıl köşe ise yatak altıdır. Bu bölümler de depolama alanları olarak değerlendirilmelidir. Yatak satın aldığınız zaman eviniz de küçükse baza gibi alt kısmına eşya koyabileceğiniz modelleri satın almaya dikkat edin.
Küçük bir evde akıllı bir depolama alanı oluşturabilmek için boş alan kadar depolamayı nasıl düzenleyeceğiniz de önemlidir. Duvar rafları, yatak altı, merdiven köşesi gibi alanları etkin kullanarak ek depolama çözümleri üretebilirsiniz ancak neyi nasıl yerleştireceğiniz de ciddi bir meseledir. Yoksa özensiz ve bir yere tıkılmış eşyalar uzun vadede evin içinde karmaşaya sebep olur. Kısacası depolama alanı yaratmak kadar derli toplu yerleştirmek de gerek. Kullandığınız eşyaları türüne göre yerleştirmek ihtiyaç duyduğunuz belirli bir nesneyi arayıp bulmada büyük kolaylık sağlayacaktır. Sahip olduğunuz nesneleri sınıflandırırken türüne göre ayırıp plastik saklama kaplarına, cam kavanozlarına ve dolaplara yerleştirdikten sonra kolayca erişmek için etiketlemeyi de düşünebilirsiniz. Böylece bir dahaki sefere aradığınız eşyanın nerede olduğunu bilir ve bulmakta sorun yaşamazsınız. Tabii böyle bir düzen oluşturabilmek için işiniz bittikten sonra yerine yerleştirmeyi unutmayın.
Küçük evlerde depolama konusu hayati bir mesele olduğundan eşyaların yalnızca tek bir işlevinin olması bir parça lükstür. Çünkü boş alan çok azdır ve kullanılan mobilyanın çok fonksiyonel olması ciddi bir fark yaratır. En basitinden banyoda ayna için ayırdığınız duvar bölmesine düz bir ayna yerine aynalı dolap koymak epey işinizi görecektir. Dolayısıyla küçük evlerde eşya seçiminde ilk kriter birden fazla amaca hizmet eden ürünler tercih etmektir. Akıllı tasarım denilince modüler mobilyalardan tutun da teknolojik eşyalara dek pek çok seçenek gelebilir. Bilhassa çocuk odaları için günümüzde pek çok akıllı tasarım çözümleri sunuluyor. Sizin için seçmiş olduğunuz örnek tasarımda bir genç odası görüyorsunuz. Oda epey küçük olduğundan her bir mobilya yaratıcı bir şekilde değerlendirilmiş. Örneğin yatak altı boşluğunu değerlendirilerek oraya bir geniş bir çekmece eklenmiş. Aynı şekilde çalışma masasına da çekmeceler eklenerek küçük mekanlara uygun bir dizayn yapılmış.
Gereksiz nesnelerle meydana gelen aşırı kalabalık görüntü hiç şüphesiniz mekanın olduğundan daha da küçük görünmesine yol açacaktır. Yani aşırı eşya ve çeşitli dekor elemanları küçük evler için işlevsel değildir. Ancak bu demek değildir ki eviniz küçük diye dilediğiniz eşyayı yerleştiremeyeceksiniz. Ufak hileler ve zekice bir dizaynla bu sorunu halledebilirsiniz. Örneğin oturma odasında televizyon kullanıyorsanız o eski sehpayı kaldırın ve televizyonu duvara monte edin. Ya da salonu daha büyük göstermek istiyorsanız ayna hilesinden yararlanın. Son olarak eşya düzeni de bir o kadar önemli. Örneğin düzenleme ile ilgili seçtiğimiz fotoğrafta dar bir mekan olmasına rağmen yatak odasına epey mobilya konulduğunu görüyoruz. Ancak doğru bir düzenleme yapıldığı için her mobilyaya bir yer bulunmuş. Mesela köşe duvara büyük dolap yerleştirilmiş ki kapağını açacak alan kadar bir boşluk dolap için yeterli. Yine bir başka alçak ve enine geniş dolap yatak bitimine konulmuş. Eğer o dolap da duvar bitimine yerleştirilseydi mobilyalardan birini atmak zorunda kalınırdı. Oysa yatak bitimine yerleştirmek fotoğrafta gördüğünüz gibi dolaba televizyon konularak eşyayı fonksiyonel hale getirilmiş.
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