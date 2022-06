​Küçük mekanlar için akıllı depolama fikirleri

Kim depoladığınız eşyalarınızın gizli kalması gerektiğini iddia etti? Akıllı depolama içeren dekorasyon fikirleri koleksiyonlarınızı yalnızca kendine saklamanızı değil gururla sergilemeniz amaçlar. Burada koleksiyondan kasıt her şey olabilir. Eski dergilerden tutun da bıçak koleksiyonuna dek… Mutfak alet edevatı deyince aklımıza yığınla şey gelir: tavalar, tencereler, bardaklar ve benzeri gibi. Bu nesneler genellikle büyük yer kapladıkları için dolaplarda muhafaza edilir. Oysa bıçak gibi her an el altında olması gereken ürünleri sergilemenin akıllıca yöntemleri bulunabilir. Örnek mutfak fotoğrafında basit bir depolama fikri hayata geçirilerek, duvara monte edilebilen manyetik metal bıçak şeridi kullanılmış ve böylece bıçak koleksiyonu gayet pratik bir şekilde depolanmış. Böylelikle bıçaklar için özel bir çekmece ayırmak yerine son derece basit ve tehlikesiz biçimde bıçaklarınızı her zaman sergileyebiliyorsunuz.

Fotoğraftaki mutfak Increation tasarımıdır.