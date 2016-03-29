​Küçük mekanlar için akıllı depolama fikirleri

Gereksiz nesnelerle meydana gelen aşırı kalabalık görüntü hiç şüphesiniz mekanın olduğundan daha da küçük görünmesine yol açacaktır. Yani aşırı eşya ve çeşitli dekor elemanları küçük evler için işlevsel değildir. Ancak bu demek değildir ki eviniz küçük diye dilediğiniz eşyayı yerleştiremeyeceksiniz. Ufak hileler ve zekice bir dizaynla bu sorunu halledebilirsiniz. Örneğin oturma odasında televizyon kullanıyorsanız o eski sehpayı kaldırın ve televizyonu duvara monte edin. Ya da salonu daha büyük göstermek istiyorsanız ayna hilesinden yararlanın. Son olarak eşya düzeni de bir o kadar önemli. Örneğin düzenleme ile ilgili seçtiğimiz fotoğrafta dar bir mekan olmasına rağmen yatak odasına epey mobilya konulduğunu görüyoruz. Ancak doğru bir düzenleme yapıldığı için her mobilyaya bir yer bulunmuş. Mesela köşe duvara büyük dolap yerleştirilmiş ki kapağını açacak alan kadar bir boşluk dolap için yeterli. Yine bir başka alçak ve enine geniş dolap yatak bitimine konulmuş. Eğer o dolap da duvar bitimine yerleştirilseydi mobilyalardan birini atmak zorunda kalınırdı. Oysa yatak bitimine yerleştirmek fotoğrafta gördüğünüz gibi dolaba televizyon konularak eşyayı fonksiyonel hale getirilmiş.

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