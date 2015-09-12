Aklınızı başınızdan alacak İtalyan mutfak modelleri

İtalyanlar’ın gastronomiye katkıları ve başat rollerinin tüm dünyada bilindiği ve takdirle karşılandığı hepimizce malum bir gerçektir. Böyle dominant bir gastronomi kültürünün, o kültüre ait mutfak dekorasyonları üzerinde yansımalarının olacağı muhakkaktır. İşte biz de bu yazımızda bahsini ettiğimiz mutfak dekorasyon tarzını, başta tarza adını veren İtalya’dan olmak üzere, ülkemizin de içinde bulunduğu farklı coğrafyalardan örneklerle destekleyip sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Artık her türlü gastronomi kültürünü şu ya da bu ölçüde etkileyen İtalyan mutfağının özelliği tek boyutlu olmayıp, kısır seçeneklerden oluşmak yerine çok fazla sayıda malzemenin, çok farklı tarzlarda pişirilip hazırlanması ve sunulmasıdır. Bu durumun doğrudan sonucu da yemek hazırlanan (ve çoğu zaman da yenilen) ortamın, yani mutfağın, geniş bir çalışma ve hareket alanı sağlama kapasitesine sahip olması gerekliliğidir. Bu yüzden herşeyden önce yapılması gereken, elbette mekanın izin verdiği ölçülerde, tezgaha olabilecek en geniş yerin ayrılmasıdır. Hem yiyecek maddeleri, hem de mutfakta kullanılan araç gereç ve malzemeler diğer mutfak kültürleriyle karşılaştırıldığında görece daha fazla olduğundan dolap ve raf açısından da bir zenginlik yaratılması zaruridir. Akdeniz tarzını göz önünde bulundurduğumuzda İtalyan tarzı mutfak modellerinde başta beyaz olmakm üzere açık renk tonların hakim olacağını sözlemek sanırız yanlış olmayacaktır. Fayans ve karoların yanısıra, özellikle son dönemlerde duvar kağıtlarının da mutfaklarda boy göstermeye başladığı düşünüldüğünde, duvar dekorasyonu yönünden de çeşitlilik artmış durumdadır. Bu çeşitliliğin içinde doğru tercihi yapmak her zaman kolay olmayabilir, mutfak dekore etmek, normal dekorasyona oranla teknik unsurlar da içerdiğinden zor bir iştir. Dolayısıyla bu konuda seçim yapmakta zorlanıyorsanız ya da kafanız karıştıysa bu yazımızın da dahil olduğu, sitemizdeki yazılara göz atabilir veya uzmanların görüşlerinden faydalanma yoluna gidebilirsiniz.
Şimdi yazımıza her zaman olduğu gibi görseller yardımıyla devam edelim. İtalyan mutfak dünyasında yapacağımız bu seyahatle size yeni yeni fikirler ve ilhamlar sağlamaya çalışacağız.
Mutfağın ev yeme-içme kültürünün hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bize üstü kapalı da olsa hissettiren bir mutfak modeli. Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir taş ev projesine ait bu Akdeniz mutfağında yemek hazırlamak belki de yemekten daha büyük bir zevk sunuyor olmalı. Kahverengi ve beyazın fevkalade uyumunun başarıyla uygulandığı mutfağımızda özellikle zeminin orijinalliği hemen dikkati çeken unsurlardan biri. Aydınlatma ahşap tonozlara gömülü spot ışıklarla sağlanıyor.
Sinar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfak modern olmakla birlikte detaylarda klasik öğeler de göze çarpmıyor değil. Altın sarısı ve beyazla gösteriş ve ihtişamın yanında yeterli aydınlık da sağlanmış, ayrıca açık kahverengi ayrıntılarla da estetik görüntü daha da zenginleştirilmiş. Buzdolabı gömme olarak yerleştirince estetikle fonksiyonelliği birleştiren başarılı bir görüntü ortaya çıkarken, örnek mutfağımız ince uzun mutfak mekanlarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda ders niteliğinde adeta.
İşte giriş kısmında bahsettiğimiz beyaz ve diğer açık renklerin hakim olduğu bir mutfak, üstelik bir duvarda boydan boya ayna uygulamasıyla perspektive genişletilip aydınlık da arttırılmış. İtalyanlar’ın meşhur prosciotto’sunu kesmeye yarayan elektrikli bıçaktan espresso makinasına kadar herşeyle kimliğini vurgulayan, sadece ve iç ferahlatıcı bir mutfak. Architetto Mariantonietta Canepa imzasını taşıyan bu mutfak Milano’da yer alıyor. Yine giriş kısmında belirttiğimiz gibi çift taraflı tezgah uygulamasıyla geniş bir çalışma alanı sağlıyor.
Genel olarak dekorasyonda en çok kullanılan renklerden olan kahverenginin mutfak dekorasyonunda kullanılmaması için de hiçbir sebep yok. Tavana gömme olarak yerleştirilen spot ışıklar gibi gözden kaçırılmaması gereken detaylara sahip bu başkent Roma’daki bu mutfakta kahverenginin tonlarının hakimiyeti göze çarpıyor. Şık detayların dışında oldukça geniş sayılabilecek dolap kapasitesiyle işlevsellik de sağlayan mutfağın yemek masasına yakınlığı da ayrı bir avantajı.
İşte size gayet şirin ve tipik bir Akdeniz mutfak dekorasyonu. Retro karo kaplama zemin, şömine biçimindeki yine kısmen yeşil karo kaplama ocak kısmıyla tarzın hayranları için eşibulunmaz bir örnek sunuyor. Ülkemizde tasarlanan bu mutfakta birbirinden oldukça farklı malzemeler korkusuzca ama gayet uyumlu biçimde kullanılmış. Açık yeşil dolap kapaklarıyla açık mavi dolap ve pencerelerde gördüğümüz gibi. Sıcak Akdeniz esintilerini mutfağa da taşımak isteyenler için.
Point Tasarım’a ait bu mutfakta buraya kadarki örneklerimizden daha farklı bir çizgi benimsemiş. Esas olarak siyah beyaz kontrastına dayanamasına rağmen farklı renklerde şğeler de görmek mümkün. Örneğin fırının yanındaki kırımızı tuğladan sütun gibi. Mutfak masasının cam kaplı yüzeyi, sandalyelerin motifleri gibi birden çok ve enteresan detayı içinde bulundurarak farklılık ve sıradışılık arayanalr ilgi odağı haline gelebileceği yönünde işaretler sergiliyor.
İstanbul’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz bu kez. SK Architectural Visualization’a ait bu tasarımda kontrasttan faydalanmak için koyu renk ayrıntılar kullanılsa da beyazın hakimiyeti çok açık. Dolapların çokluğu bolca eşya taşıma kapasitesine vurgu yaparken, yukarıda da değindiğimiz spot ışık uygulamasını burada da görüyoruz. Oldukça geniş bir hareket alanının yanında tezgahın büyüklüğü ve uzunluğu da gözden kaçmıyor. Geometrik modern çizgilerden hoşlananlar için ideal çözümlerden biri olarak önerebileceğimiz bir tasarım.
Ahşabın hakimiyetinde olsa da taş duvarlarıyla da dikkat çeken mutfak Pixcity isimli Fransız firması tarafından tasarlandı. Ahşaptan arta kalan ayrıntılar, sarı boya ve açık kahve fayanslarla doldurulmuş. Dikkatli okuyucularımızın gözünden spot ışıklar yine kaçmamıştır diye tahmin ediyoruz. Ahşap estetiği ve genel kompozpsyonunun başarısıyla türünün en başarılı örneklerinden biri.
Toskana’nın sadece ağız tadı anlamında değil dekorasyon anlamında da mutfağı başarılı olsa gerek zira bu seçkin ve çarpıcı örnek Miidesign isimli firmanın Toskana’da bir ev için tasarladığı projeden alındı. Hem genel olarak mutfağın, hem de mutfak masasının büyüklüğü bakar bakmaz ilk dikkati çeken hususlar. Masaya gömme olarak yerleştirilmiş mini şarap amhzeni mükemmel bir ayrıntı olmuş. Mutfağın genel siyah beyaz kontrast çizgisiyle uyumlu karolar diğer bir dikkat çeken unsur. Özellikle masanın üzerindeki avizeleriyle mutfağın aydınlatma puanı ise ‘perfetto’!!
Polonya’nın Akdeniz’den bir hayli uzakta bir ülke olması onların bu tarza gönül vermeleri yönünde bir engel oluşturmamış gibi görünüyor, zira fotoğrafını gördüğünüz son örneğimizi sizler için Polonya’dan seçtik. Beyazın çekiciliği dışında fevkalade başarılı mermer uygulamasıyla göz kamaştırıyor. Tezgahının büyüklüğü de göz önğne alınınca insanın içinden çıkmak istemeyeceği bir mutfak çıkmış ortaya.
Mutfak dekorasyonunun yor bir iş olduğundan yazının başında bahsetmiştik, bu yüzden size çeşitli ülkelerden farklı örnekler sunarak İtalyan tarzı mutfak modellerini tanıttık ancak tabii k ne kadar çok model görürseniz fikir edinmeniz ve hayata geçirmeniz kolaylaşır, dolayısıyla sizi sitemizdeki ilgili diğer yazıların yanında ‘Evinize prestij kazandıracak 10 mutfak tasarımı’ isimli yazımıza da bir göz gezdirmeye davet ediyoruz.