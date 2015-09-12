Aklınızı başınızdan alacak İtalyan mutfak modelleri

İtalyanlar’ın gastronomiye katkıları ve başat rollerinin tüm dünyada bilindiği ve takdirle karşılandığı hepimizce malum bir gerçektir. Böyle dominant bir gastronomi kültürünün, o kültüre ait mutfak dekorasyonları üzerinde yansımalarının olacağı muhakkaktır. İşte biz de bu yazımızda bahsini ettiğimiz mutfak dekorasyon tarzını, başta tarza adını veren İtalya’dan olmak üzere, ülkemizin de içinde bulunduğu farklı coğrafyalardan örneklerle destekleyip sizlere tanıtmaya çalışacağız.

Artık her türlü gastronomi kültürünü şu ya da bu ölçüde etkileyen İtalyan mutfağının özelliği tek boyutlu olmayıp, kısır seçeneklerden oluşmak yerine çok fazla sayıda malzemenin, çok farklı tarzlarda pişirilip hazırlanması ve sunulmasıdır. Bu durumun doğrudan sonucu da yemek hazırlanan (ve çoğu zaman da yenilen) ortamın, yani mutfağın, geniş bir çalışma ve hareket alanı sağlama kapasitesine sahip olması gerekliliğidir. Bu yüzden herşeyden önce yapılması gereken, elbette mekanın izin verdiği ölçülerde, tezgaha olabilecek en geniş yerin ayrılmasıdır. Hem yiyecek maddeleri, hem de mutfakta kullanılan araç gereç ve malzemeler diğer mutfak kültürleriyle karşılaştırıldığında görece daha fazla olduğundan dolap ve raf açısından da bir zenginlik yaratılması zaruridir. Akdeniz tarzını göz önünde bulundurduğumuzda İtalyan tarzı mutfak modellerinde başta beyaz olmakm üzere açık renk tonların hakim olacağını sözlemek sanırız yanlış olmayacaktır. Fayans ve karoların yanısıra, özellikle son dönemlerde duvar kağıtlarının da mutfaklarda boy göstermeye başladığı düşünüldüğünde, duvar dekorasyonu yönünden de çeşitlilik artmış durumdadır. Bu çeşitliliğin içinde doğru tercihi yapmak her zaman kolay olmayabilir, mutfak dekore etmek, normal dekorasyona oranla teknik unsurlar da içerdiğinden zor bir iştir. Dolayısıyla bu konuda seçim yapmakta zorlanıyorsanız ya da kafanız karıştıysa bu yazımızın da dahil olduğu, sitemizdeki yazılara göz atabilir veya uzmanların görüşlerinden faydalanma yoluna gidebilirsiniz.

Şimdi yazımıza her zaman olduğu gibi görseller yardımıyla devam edelim. İtalyan mutfak dünyasında yapacağımız bu seyahatle size yeni yeni fikirler ve ilhamlar sağlamaya çalışacağız.