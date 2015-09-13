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Tıkış tıkış salonlardan sıkılanların kopya çekebileceği 10 oturma odası

Murat Aksoy Murat Aksoy
Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
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Minimalizm birçok alanda olduğu gibi iç mimari ve dekorasyon alanında da geçen yüzyılın sonu ve yüzyılımızın başında en etkili olmuş akımlardan biridir.

Bu yazımızda da üç tanesi ülkemiz firmalarına ait olmak üzere sekiz farklı ülkeden on minimalist oturma odası dekorasyonunu sizlerle paylaşıp yeni fikir ve ilhamlara kapı aralamaya çalışacağız.

Çekirdek aileler için minimalist oturma odaları

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık ve Tasarım’a ait olan ilk örneğimiz geniş oturma kapasitesiyle tipik bir aile ortamını bizlere sunuyor. Spot ışıklarla bezeli tavandan parlak beyaz renk karolarla döşenen zemine kadar her ayrıntı ustalıkla düşünülüp uygulanmış. Televizyonun bulunduğu cephedeki kahverengi tuğla kaplama da tasarımın iddiasını ortayakoyan bir başka faktör olarak göze çarpıyor. Çocuklar için olduğu belli olan detayların dışından duvardaki üç tablonun aynı temadan seçilmesi dekorasyonun tesadüflere bırakılmadığının en açık kanıtı.

İstanbul’dan minimalist tadilat fikirleri

​#Esenyurttadilat Daire Tadilatları Minimalist Oturma Odası
Daire Tadilatları

​#Esenyurttadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Minimalist bir dekorasyona sahip olacak şekilde bir tadilat geçiren bu oturma odasında tarzın en tipik çizgileri sıradışı bir uygulama içinde erimiş. Boydan boya cam uygulaması aydınlatma ve ferahlık konusunda en büyük rolü oynarken spot ışıklar ve şirin mumlar da buna destek olan unsurlar. İncecik çizgileriyle siyah sehpalar, kalın çizgileriyle beyaz koltuklarla birleşince kontrast uygulamasının en başarılı örneklerinden biri ortaya çıkmış. Üç tane geniş koltuk konumlandırmasıyla fazla rastlanmayan bir örnek olarak ortaya çıkan bu odada, sadece koltuklara bakmak bile yalnızca estetik değil, konfor da vaad edildiği mesajını bizlere ulaştırıyor.

Minimalist çizginin tipik örnekleri

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Dekorasyonda minimalizm nedir denildiğinde ilk aklımıza gelecek bir dekorasyon örneğiyle devam etmek istiyoruz. Düz geometrik çizgilerin bolca kullanıldığı bu oturma odası  dekorasyonu ülkemiz firmalarından YSK Tadilat’a ait. Geniş alanın verdiği imkan bu tarzın verdiği tipik uygulamayla bir ferahlık abidesine dönüşmüş. Soldaki tekli koltuk dışında hemen her ayrıntının dört köşe olarak düşünüldüğü enteresan ve vurucu bir çalışma. Koltuklar da konfor unsurunu sağlamada birebir gibi görünüyor. Size de beyazın, geniş alanın ve geometrinin bu harmonisinin zevkini sürmek düşüyor.

Minimalizmde beyazdan vazgeçmek kolay değildir

Bauhaus Villa in München - Waldtrudering , 2P-raum® Architekten 2P-raum® Architekten Minimalist Oturma Odası
2P-raum® Architekten

2P-raum® Architekten
2P-raum® Architekten
2P-raum® Architekten

Şimdiki durağımız ise Almanya. Bavyera eyaletinin ünlü şehri Münih’te yer alan bu dekorasyonda minimalizmin neredeyse vazgeçilmez rengi olan beyaz yine hakim pozisyonda. Odadaki hemen her unsura hakim olan dört köşe öğelerden, yalnızca koltukların metal aksamları ve yine aynı malzemeden sehpalarda, köşeleri yuvarlatılmış dörtgenler kullanılarak taviz verilmiş. Aydınlatmaya büzük katkısı olan tavandan tabana cam uygulaması dışında dikkat çeken diğer bir özellik de metal bir silindir direğe monte edilmiş, televizyon konumlandırması olmuş.

​Çağdaş ve elegant oturma odaları

Contemporary Open-Plan Living Room homify Minimalist Oturma Odası Beyaz living room,family room,minimalist,modern,concrete flooring,light,open plan
homify

Contemporary Open-Plan Living Room

homify
homify
homify

Birleşik Krallık’tan ödünç alıp sizlerin beğenisine sunduğumuz bu dekorasyon da çağdaş ve minimalist çizgilerinin yanısıra geniş alanına sığdırdığı, yemek odası ve mutfağı ihtiva eden kompakt yapısıyla dikkat topluyor. Aydınlatmada spot ışıklardan yine vazgeçilmemiş ama söz konusu spot ışıklar son derece şık bir beyaz lambayla desteklenmiş. Koyu renk koltuklarla kontrasta selam verilirken ortadaki turkuaz sehpa hem rengi hem de yapısıyla odanın en büyük iddia ortaya koyan parçalarından biri.

Minimalist oturma odalarında İspanyollar da iddialı

Vivienda, DECLASE DECLASE Minimalist Oturma Odası
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

Adı üzerinde minimalizm, dolayısıyla oturma odanızı eşyayla doldurmak zorunda değilsiniz, bu tarza gönül verdiyseniz eğer. Vivianda isimli bu proje bir İspanyol firması olan Declase’nin imzasını taşıyor. Bu çok şık kanepe için zemin, sehpa ve duvarlarla mükemmel bir uyum içerenbir renk seçilmiş. Dikkat çekici büyüklükteki iki tablo, tarzla uyumlu olarak siyaz ve köşeli olarak çerçevelenmiş. Ek unsur olarak sadece iddialı bir tekli koltuk ve yine açık renk ahşaptan küçük bir raf eklenmiş. Tek başına yaşayanlara özellikle önerebileceğimiz türünün çok başarılı bir örneği.

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Bulutların beyazını oturma odanıza taşıyın

Total white, Giemmecontract srl. Giemmecontract srl. Minimalist Yemek Odası
Giemmecontract srl.

Giemmecontract srl.
Giemmecontract srl.
Giemmecontract srl.

Beyazın maksimum seviyede kullanımıyla adeta bulutları odanıza taşıyan ve İtalya’dan sizlere getirdiğimiz bu tasarım zaten ‘Total White’ adını taşıyor. Safir gibi parlayan spot ışıkların cezbediciliği altındaki iki kişilik yemek masası sadeliği ve yuvarlak hatlarıyla göz kamaştırıyor. Aydınlatmanın daha bir özenle düşünüldüğü belli olan odamizda zemin döşemesi de yine ahşabın en açık rengi kullanılarak uygulanmış. Dekorasyonda açık renk ama özellikle de beyazı sevenler için hiç duraksamadan önerebileceğimiz bir tasarım.

Minimalist dekorasyonda koyu renk kullanımı

Maison agrandie et rénovée de tous cotés, agence MGA architecte DPLG agence MGA architecte DPLG Minimalist Oturma Odası
agence MGA architecte DPLG

agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG

Fransa’dan karşınıza getirdiğimiz bu örnekte, önceki dekorasyon modellerimizin aksine koyu renklerin belirgin bir hakimiyeti var. Buna en büyük katkıyı sağlayan da zemindeki koyu renk ahşap döşeme. Tavan süslemeleriyle tarzdan minik bir sapma yapıldıysa da yine de minimalist dekorasyonun tipik bir örneği olarak nitelendirmemizde bir sakınca yok. L koltuğun arkasında bir yemek masası da içeren bu dekorasyon kontrastın başarılı bir kullanımına örnek. Çiçek, en köşedeki ayaklı lamba ve tekli koltuk dekorasyonu zenginleştiren diğer unsurlar ve detaylar olarak öne çıkıyor.

Japonya’dan oturma odası örnekleri

Sunset House, 富田健太郎建築設計事務所 富田健太郎建築設計事務所 Minimalist Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
富田健太郎建築設計事務所

富田健太郎建築設計事務所
富田健太郎建築設計事務所
富田健太郎建築設計事務所

Sitemizde bol bol örneğini göreceğiniz Japon tarzı iç mimaride açık renk ahşap kullanımı adeta bir olmazsa olmaz gibidir. Tabandan tavana cam uygulamasıyla sağlanan aydınlık, istenildiğinde fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu harikulade geometrik perdelerle loş bir versiyona doğru yelken açabilir. Mekana da uyacak şekilde koltukların geniş tutulması da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bej ve kahverenginin tonlarından başka neredeyse hiçbir renge rastlamanın mümkün olmadıpı bu dekorasyon modeli Japonların minimalist dekorasyonda ne kadar iddialı olduklarını da ortaya koyan, başyapıt derecesinde bir tasarım.

Güney Amerika’da minimalist çizgiler

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Oturma Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Son örneğimiz yine bize oldukça uzak bir coğrafya olan Güney Amerika’dan, Arjantin’den geliyor. Kıta bize uzak ancak anlaşılan o ki minimalist tarz Arjantin’e hiç de uzak değil. Önceki örneklerimize oranla daha yoğun eşya kullanımı içermesine rağmen minimalist tarzın tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Çok sık rastlanmayacak şekilde sehpalrın çiftlendiği bu örnekte raf kullanımında da cimri davranılmamış. Spot ışıklarını destekleyen diğer aydınlatma öğelerindeki farklılık dikkatlerinizden kaçamamış olduğunu tahmin ediyoruz.

Minimalist oturma tasrımları hala en popüler tarzlardan biri. Bu tarzın cazibesine kapıldıysanız ve bu konuda yeni fikirlere açık ve bu fikirleri görmek için hevesli iseniz ‘Göz dolduran oturma grupları’ isimli yazımızda da konuyla ilgili örnekleri görebilirsiniz.

Daha güzel bir salon için 10 fotoğraf, 10 fikir
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