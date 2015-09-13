Tıkış tıkış salonlardan sıkılanların kopya çekebileceği 10 oturma odası

Minimalizm birçok alanda olduğu gibi iç mimari ve dekorasyon alanında da geçen yüzyılın sonu ve yüzyılımızın başında en etkili olmuş akımlardan biridir.

Bu yazımızda da üç tanesi ülkemiz firmalarına ait olmak üzere sekiz farklı ülkeden on minimalist oturma odası dekorasyonunu sizlerle paylaşıp yeni fikir ve ilhamlara kapı aralamaya çalışacağız.