Tıkış tıkış salonlardan sıkılanların kopya çekebileceği 10 oturma odası

Minimalizm birçok alanda olduğu gibi iç mimari ve dekorasyon alanında da geçen yüzyılın sonu ve yüzyılımızın başında en etkili olmuş akımlardan biridir.
Bu yazımızda da üç tanesi ülkemiz firmalarına ait olmak üzere sekiz farklı ülkeden on minimalist oturma odası dekorasyonunu sizlerle paylaşıp yeni fikir ve ilhamlara kapı aralamaya çalışacağız.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık ve Tasarım’a ait olan ilk örneğimiz geniş oturma kapasitesiyle tipik bir aile ortamını bizlere sunuyor. Spot ışıklarla bezeli tavandan parlak beyaz renk karolarla döşenen zemine kadar her ayrıntı ustalıkla düşünülüp uygulanmış. Televizyonun bulunduğu cephedeki kahverengi tuğla kaplama da tasarımın iddiasını ortayakoyan bir başka faktör olarak göze çarpıyor. Çocuklar için olduğu belli olan detayların dışından duvardaki üç tablonun aynı temadan seçilmesi dekorasyonun tesadüflere bırakılmadığının en açık kanıtı.
Minimalist bir dekorasyona sahip olacak şekilde bir tadilat geçiren bu oturma odasında tarzın en tipik çizgileri sıradışı bir uygulama içinde erimiş. Boydan boya cam uygulaması aydınlatma ve ferahlık konusunda en büyük rolü oynarken spot ışıklar ve şirin mumlar da buna destek olan unsurlar. İncecik çizgileriyle siyah sehpalar, kalın çizgileriyle beyaz koltuklarla birleşince kontrast uygulamasının en başarılı örneklerinden biri ortaya çıkmış. Üç tane geniş koltuk konumlandırmasıyla fazla rastlanmayan bir örnek olarak ortaya çıkan bu odada, sadece koltuklara bakmak bile yalnızca estetik değil, konfor da vaad edildiği mesajını bizlere ulaştırıyor.
Dekorasyonda minimalizm nedir denildiğinde ilk aklımıza gelecek bir dekorasyon örneğiyle devam etmek istiyoruz. Düz geometrik çizgilerin bolca kullanıldığı bu oturma odası dekorasyonu ülkemiz firmalarından YSK Tadilat’a ait. Geniş alanın verdiği imkan bu tarzın verdiği tipik uygulamayla bir ferahlık abidesine dönüşmüş. Soldaki tekli koltuk dışında hemen her ayrıntının dört köşe olarak düşünüldüğü enteresan ve vurucu bir çalışma. Koltuklar da konfor unsurunu sağlamada birebir gibi görünüyor. Size de beyazın, geniş alanın ve geometrinin bu harmonisinin zevkini sürmek düşüyor.
Şimdiki durağımız ise Almanya. Bavyera eyaletinin ünlü şehri Münih’te yer alan bu dekorasyonda minimalizmin neredeyse vazgeçilmez rengi olan beyaz yine hakim pozisyonda. Odadaki hemen her unsura hakim olan dört köşe öğelerden, yalnızca koltukların metal aksamları ve yine aynı malzemeden sehpalarda, köşeleri yuvarlatılmış dörtgenler kullanılarak taviz verilmiş. Aydınlatmaya büzük katkısı olan tavandan tabana cam uygulaması dışında dikkat çeken diğer bir özellik de metal bir silindir direğe monte edilmiş, televizyon konumlandırması olmuş.
Birleşik Krallık’tan ödünç alıp sizlerin beğenisine sunduğumuz bu dekorasyon da çağdaş ve minimalist çizgilerinin yanısıra geniş alanına sığdırdığı, yemek odası ve mutfağı ihtiva eden kompakt yapısıyla dikkat topluyor. Aydınlatmada spot ışıklardan yine vazgeçilmemiş ama söz konusu spot ışıklar son derece şık bir beyaz lambayla desteklenmiş. Koyu renk koltuklarla kontrasta selam verilirken ortadaki turkuaz sehpa hem rengi hem de yapısıyla odanın en büyük iddia ortaya koyan parçalarından biri.
Adı üzerinde minimalizm, dolayısıyla oturma odanızı eşyayla doldurmak zorunda değilsiniz, bu tarza gönül verdiyseniz eğer. Vivianda isimli bu proje bir İspanyol firması olan Declase’nin imzasını taşıyor. Bu çok şık kanepe için zemin, sehpa ve duvarlarla mükemmel bir uyum içerenbir renk seçilmiş. Dikkat çekici büyüklükteki iki tablo, tarzla uyumlu olarak siyaz ve köşeli olarak çerçevelenmiş. Ek unsur olarak sadece iddialı bir tekli koltuk ve yine açık renk ahşaptan küçük bir raf eklenmiş. Tek başına yaşayanlara özellikle önerebileceğimiz türünün çok başarılı bir örneği.
Beyazın maksimum seviyede kullanımıyla adeta bulutları odanıza taşıyan ve İtalya’dan sizlere getirdiğimiz bu tasarım zaten ‘Total White’ adını taşıyor. Safir gibi parlayan spot ışıkların cezbediciliği altındaki iki kişilik yemek masası sadeliği ve yuvarlak hatlarıyla göz kamaştırıyor. Aydınlatmanın daha bir özenle düşünüldüğü belli olan odamizda zemin döşemesi de yine ahşabın en açık rengi kullanılarak uygulanmış. Dekorasyonda açık renk ama özellikle de beyazı sevenler için hiç duraksamadan önerebileceğimiz bir tasarım.
Fransa’dan karşınıza getirdiğimiz bu örnekte, önceki dekorasyon modellerimizin aksine koyu renklerin belirgin bir hakimiyeti var. Buna en büyük katkıyı sağlayan da zemindeki koyu renk ahşap döşeme. Tavan süslemeleriyle tarzdan minik bir sapma yapıldıysa da yine de minimalist dekorasyonun tipik bir örneği olarak nitelendirmemizde bir sakınca yok. L koltuğun arkasında bir yemek masası da içeren bu dekorasyon kontrastın başarılı bir kullanımına örnek. Çiçek, en köşedeki ayaklı lamba ve tekli koltuk dekorasyonu zenginleştiren diğer unsurlar ve detaylar olarak öne çıkıyor.
Sitemizde bol bol örneğini göreceğiniz Japon tarzı iç mimaride açık renk ahşap kullanımı adeta bir olmazsa olmaz gibidir. Tabandan tavana cam uygulamasıyla sağlanan aydınlık, istenildiğinde fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu harikulade geometrik perdelerle loş bir versiyona doğru yelken açabilir. Mekana da uyacak şekilde koltukların geniş tutulması da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bej ve kahverenginin tonlarından başka neredeyse hiçbir renge rastlamanın mümkün olmadıpı bu dekorasyon modeli Japonların minimalist dekorasyonda ne kadar iddialı olduklarını da ortaya koyan, başyapıt derecesinde bir tasarım.
Son örneğimiz yine bize oldukça uzak bir coğrafya olan Güney Amerika’dan, Arjantin’den geliyor. Kıta bize uzak ancak anlaşılan o ki minimalist tarz Arjantin’e hiç de uzak değil. Önceki örneklerimize oranla daha yoğun eşya kullanımı içermesine rağmen minimalist tarzın tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Çok sık rastlanmayacak şekilde sehpalrın çiftlendiği bu örnekte raf kullanımında da cimri davranılmamış. Spot ışıklarını destekleyen diğer aydınlatma öğelerindeki farklılık dikkatlerinizden kaçamamış olduğunu tahmin ediyoruz.
Minimalist oturma tasrımları hala en popüler tarzlardan biri. Bu tarzın cazibesine kapıldıysanız ve bu konuda yeni fikirlere açık ve bu fikirleri görmek için hevesli iseniz ‘Göz dolduran oturma grupları’ isimli yazımızda da konuyla ilgili örnekleri görebilirsiniz.