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Bir zamanlar bir ambar vardı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Oturma Odası
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Bugün sizlere eski bir ambarın restorasyonuyla inşa edilen harika bir evi tanıtacağız. Proje mimar Antonio Perrone'nin modern teknolojiyi geleneksel bir köy yapısıyla mükemmel bir uyum içinde bir araya getirdiği bir proje olmuş. Yapı dış görünüş olarak orjinalini andırsa da içeride çok büyük bir değişikliğe şahit olacağız. 

Ön cephe

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Evler
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Dışarıdan bakınca projenin ne kadar başarılı bir çalışma olduğunu görmemek mümkün değil. Temiz çizgileri ve modern görünüşü ile mükemmel bir dönüşüm projesine şahitlik ediyoruz. Camın ustaca kullanıldığı yapı aydınlatmasıyla da göz dolduruyor. 

Oturma odasına giriş

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Oturma Odası
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Evin hemen girişinde bizi oturma odası karşılıyor. Beyaza boyalı duvarlar ve tavanın ferahlattığı mekan son derece aydınlık. Yerlerde parkeler birinci sınıf. Duvardaki spot aydınlatmalarına yardımcı olarak çok hoş bir tasarıma sahip bir aydınlatma ürünü kullanılmış. 

Rahat kanepe ve halı oturma odasının dikkat ekici unsurlarından. Ama tabii başrol şöminenin. Kanepenin karşısında hem televizyonu hem de şömineyi izleyebilmek mümkün. Şöminenin bacası tavana kadar uzanıyor ve rengiyle evin beyaz duvarlarıyla hoş bir kontrast oluşturuyor. Şömine bacasının arkasındaki koyu yeşil duvar ise ikinci kata çıkmayı sağlayan merdivenin boşluğuna ait. 

Mutfak alanı

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Oturma Odası
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Beyaz gardıropların oturma odası ve mutfağı ayırdığını söyleyebiliriz. Mutfak kısmı daha da yoğun biçimde aydınlatılmış. Beyaz mutfak yoğun spot ışığı altında ışıl ışıl parlıyor. Mutfak adası için ise koyu renk tercih edilerek mutfakta kontrast sağlanmış. 

Yemek yeme alanı

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Oturma Odası
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Kanepenin arkasındaki bölüm ise yemek yeme alanı olarak ayrılmış. Beyaz masa ve sandalyeleri tavandan sallanan lamba aydınlatıyor. 

Banyo

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Banyo
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Banyo her haliyle göz dolduruyor. İnce uzun banyoda bir duş alanı bir de çok şık bir lavabo tezgahı birbirlerine paralel uzanıyor. Duş kabinin içi için mavi tercih edilmiş ve çok şık bir atmosfer yaratılmış. 

Çatı katı

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Modern Yatak Odası
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Binanın ikinci katına çıkıldığında tavan arasıyla karşılaşılıyor. Tavan arası da hobi alanı olarak düzenlenmiş. 

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