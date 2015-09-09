Bir zamanlar bir ambar vardı

Evin hemen girişinde bizi oturma odası karşılıyor. Beyaza boyalı duvarlar ve tavanın ferahlattığı mekan son derece aydınlık. Yerlerde parkeler birinci sınıf. Duvardaki spot aydınlatmalarına yardımcı olarak çok hoş bir tasarıma sahip bir aydınlatma ürünü kullanılmış.

Rahat kanepe ve halı oturma odasının dikkat ekici unsurlarından. Ama tabii başrol şöminenin. Kanepenin karşısında hem televizyonu hem de şömineyi izleyebilmek mümkün. Şöminenin bacası tavana kadar uzanıyor ve rengiyle evin beyaz duvarlarıyla hoş bir kontrast oluşturuyor. Şömine bacasının arkasındaki koyu yeşil duvar ise ikinci kata çıkmayı sağlayan merdivenin boşluğuna ait.