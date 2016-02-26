Dekorasyonda deri kullanımı

Deri döşemeli mobilyalar ağır ve prestijli bir görünüm sergilendikleri için eskiden genellikle iş yerlerinde, ofislerde ya da resmi kurumlarda ciddi bir atmosfer yaratmak için kullanılır. Ancak artık deri döşemeli mobilyaları ev dekorasyonunda da sıklıkla görmeye başladık. Üstelik yalnızca country (kırsal) tarzda değil, modern, endüstriyel ve eklektik tarzlarda da deri döşemeler sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Bu yazımızda deri çeşitlerini, deri döşeme bakımını ve temizliğini muhteşem deri mobilya fotoğrafları eşliğinde inceledik. Deri döşemeli mobilya almayı düşünüyorsanız ya da halihazırda kullandığınız deri mobilyanın bakım ve temizliği ile ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa, bu sayfa tam size göre!
Gerçek deriden üretilen döşemelik kumaşlar için genellikle sığır, geyik, koyun, keçi derileri kullanılır. Hayvan türüne bağlı olarak bir ürün benzerine göre daha pahalı olabilir. Doğal derinin işlenme süreci de önemlidir. Bu süreçte kullanılan kimyasallar derinin kalitesini etkiler. Suni deri ise sentetik bir malzemedir, plastiktir. Her iki malzemenin de kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır.
Doğal deri koltuklar adı üzerinde doğaldır. Tozu içine çekmez ve hijyeniktir. Kolay kolay tutuşmaz. Suni deriye göre daha dayanıklıdır, hemen çizilip yırtılmaz. Ancak gerçek deri koltuklarda bollaşma ve buruşma görülebilir. Bu bir hata değildir, derinin yapısından kaynaklanır. Suni deri koltuklar ise gergin ve pürüzsüz durur.
Gerçek derinin başka bir önemli özelliği de elbette yumuşak dokusudur. Gözenekli yapısı sayesinde dokunulduğunda hoş bir his yaratır. Yine bu gözenekler sayesinde deri hava alır. Bu yüzden suni deriye kıyasla sıcak havalarda daha az terletir. Ancak döşemelik deri kumaşlarla ilgili bu şikayet yaygındır. Yazın oturulduğunda terletmesi ve kışın da soğuk olması bir dezavantajdır. Doğal deri de bu durum daha az rahatsız edici olsa da, özellikle suni deride bu yönde şikayetler olduğu söylenebilir.
Gelişen teknolojiyle birlikte eskiden sadece siyah ve kahve tonlarını görmeye alıştığımız deri, artık kırmızıdan yeşile, beyazdan pembeye kadar bir çok renkte karşımıza çıkıyor. Açık renk deriye kimi zaman giysilerin kumaşından boya geçebilir. Kir ve lekeden kaynaklı renk değişimleri göze batar. Çok sık temizlik yapmak gerekir. Deri temizliğinde özel deri temizleyici sabun, süt kremi, deriye özel leke çıkarıcı gibi temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Nemli bir bezle tozu alınabilir
Koyu renk deri koltuklar ise her salona uygun olmayabilir. Özellikle küçük salonlarda deri kumaş çok ağır kaçabilir. Salonu daha da daraltır. Hem kullanım hem de dekorasyon açısından tüm koltuk takımını deri malzeme seçmek yerine, tekli koltukları ya da sadece bir kanepeyi deri seçmek yerinde olabilir. Deri koltuğun yanına kadife veya parlak, ağır kumaşlar yakışacaktır.
Fotoğrafta Decora tarafından inşa edişmiş bir konutun oturma odasından kahverengi deri Chesterfield kanepe ile siyah deri modern bank modellerini görmekteyiz.
Deri, yüksek dayanıklılığı ve mekanlara sıcak görüntü vermesiyle hem bürolarda hem evlerde sıklıkla başvurulan bir malzeme. Her ne kadar deri döşemeli kanepeler, deri mobilyalar arasında ağırlığını daha fazla koyuyorsa da deri mobilyalar artık oturma odaları için tasarlanmış kanepe ve koltuklarla sınırlı kalmıyor, özellikle yatak odalarında da sıkça karşımıza çıkıyor. Deri kaplı baza ve deri yatak başı en çok karşılaştığımız deri döşemeli mobilyalar arasında yer alıyor. Daha ufak paçalar tercih ediyorsanız, deri döşemeli puflar da son derece revaçta. Normal döşemeler ile kullanılabilecek deri kırlentler dahi var. Bu deri kırlentler başka diğer minderler ile kombine edilerek kullanılırsa çok şık sonuçlar verir.
Dekorasyon tarzınıza her nasıl olursa olsun, beğenilerinize uygun deri koltuk modelleri bulmakta zorlanmazsınız. Modern köşe takımlarından, klasik kapitone desenli deri kanepelere piyasada pek çok farklı ürün çeşidine rastlanmak mümkün. Farklı kumaştan kanepenin yanına deri berjerler şık bir düzenleme olabilir.
Güvendiğiniz bir markanın hav bırakmayan bezlerinden edinin. Hafif lekeli ya da tozlu deri çoğunlukla mikro fiber bezle temizlenebilirken, daha kirli deri yüzeyler için yumuşak bir fırça gerekir. Fırçayı kullanırken çok dikkatli olun, aynı noktayı uzun süre fırçalamayın, kir ile inatlaşmayın yüzeydeki boyayı çıkartıp işi daha da kötü hale getirebilirsiniz. Kesinlikle güvenilir bir markanın deri temizleme ürününü alın, almadan önce mutlaka satıcıya danışın, hatta forumları okuyarak başkalarının deneyimlerinden de faydalanmaya çalışın. Deri zamanla yağ kaybeder. Kaybolan yağları geri kazandıracak kalitede güvenilir bir deri bakım kremi satın alın ve gerektikçe deri döşemeleri bu yağ ile cilalayın. Bu arada küçük bir tüyo; derilerinizi portakal kabuğuyla ovarsanız da yepyeni bir görünüm elde edersiniz.
Düzgün bakım yapılmayan deri renk atar, sertleşir, çatlar ve hatta yırtılır. Özellikle hava sıcaklık farkları, klima kalorifer etkisi ve günlük kullanım nedeniyle. Deri malzemeleri çok güneş alan mekanlarda kullanmanız tavsiye edilmez. Çünkü güneş ışığı derinin rengini soldurabilir ve yapısını bozabilir. Evde kedi veya köpek besliyorsanız onların pençelerine maruz kalan deri mobilya ne yazık ki kısa zamanda kötü bir görünüm alacaktır. Size küçük bir tavsiye, eğer çizikleriniz ve lekeleriniz ufak çaptaysa gaza batırılmış bir bezle silebilirsiniz. Derin çiziklerde ise içine erimiş mum koyarak kapatıp, aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.
Deri döşemeli mobilyalar için spesifik bir fiyat vermek elbette mümkün değildir, fiyatlar mobilyanın türüne, kullanılan derinin türüne ve mobilya markasına göre çok farklılıklar gösterir. Gerçek deri ürünlerin fiyatlarının düşük olması beklenemez ancak suni deri ürünler son derece hesaplı olabilmektedir. Online alışveriş sitelerinden çeşitli ürünlere ulaşmak ve fiyatlarını incelemek mümkün.
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