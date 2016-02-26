Dekorasyonda deri kullanımı

Gerçek deriden üretilen döşemelik kumaşlar için genellikle sığır, geyik, koyun, keçi derileri kullanılır. Hayvan türüne bağlı olarak bir ürün benzerine göre daha pahalı olabilir. Doğal derinin işlenme süreci de önemlidir. Bu süreçte kullanılan kimyasallar derinin kalitesini etkiler. Suni deri ise sentetik bir malzemedir, plastiktir. Her iki malzemenin de kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır.

Doğal deri koltuklar adı üzerinde doğaldır. Tozu içine çekmez ve hijyeniktir. Kolay kolay tutuşmaz. Suni deriye göre daha dayanıklıdır, hemen çizilip yırtılmaz. Ancak gerçek deri koltuklarda bollaşma ve buruşma görülebilir. Bu bir hata değildir, derinin yapısından kaynaklanır. Suni deri koltuklar ise gergin ve pürüzsüz durur.

Gerçek derinin başka bir önemli özelliği de elbette yumuşak dokusudur. Gözenekli yapısı sayesinde dokunulduğunda hoş bir his yaratır. Yine bu gözenekler sayesinde deri hava alır. Bu yüzden suni deriye kıyasla sıcak havalarda daha az terletir. Ancak döşemelik deri kumaşlarla ilgili bu şikayet yaygındır. Yazın oturulduğunda terletmesi ve kışın da soğuk olması bir dezavantajdır. Doğal deri de bu durum daha az rahatsız edici olsa da, özellikle suni deride bu yönde şikayetler olduğu söylenebilir.